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'पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं!' 25 साल के लड़के ने ठुकराई ₹1 करोड़ की नौकरी; वजह जानकर हर कोई हैरान

1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर मिल जाए तो ज्यादातर लोग शायद एक पल भी सोचे बिना उसे स्वीकार कर लें. लेकिन एक 25 साल के लड़के ने कथित तौर पर इतना बड़ा ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया, क्योंकि उसे कंपनी का वर्क कल्चर पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर सामने आई इस कहानी ने सैलरी, करियर और बेहतर जिंदगी के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:26 AM IST
'पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं!' 25 साल के लड़के ने ठुकराई ₹1 करोड़ की नौकरी; वजह जानकर हर कोई हैरान
Image Credit: 25 साल के लड़के ने ठुकरा दिया 1 करोड़ रुपये का ऑफर! AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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