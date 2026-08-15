'पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं!' 25 साल के लड़के ने ठुकराई ₹1 करोड़ की नौकरी; वजह जानकर हर कोई हैरान

आज के समय में अच्छी नौकरी मिलना ही बड़ी बात मानी जाती है. ऊपर से अगर किसी कंपनी से सालाना 1 करोड़ रुपये का पैकेज मिल जाए, तो उसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है. खासकर 25 साल की उम्र में, जब करियर की शुरुआत ही हो रही हो.
लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी में एक लड़के ने कथित तौर पर इसी उम्र में 1 करोड़ रुपये का जॉब ऑफर ठुकरा दिया. वजह थी कंपनी का टॉक्सिक वर्क कल्चर. इसका मतलब ऐसा माहौल, जहां काम का दबाव, व्यवहार और ऑफिस की संस्कृति कर्मचारी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.
यह कहानी मुस्कान अटर नाम की एक प्रोफेशनल ने LinkedIn पर शेयर की है. वह IIM Lucknow की एलुमनी और सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं. उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने 25 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये का ऑफर स्वीकार करने से मना कर दिया. मुस्कान के मुताबिक, उनके दोस्त ने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि वह ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते थे, जहां वर्क कल्चर उनके लिए सही नहीं था. उन्होंने अपने दोस्त के इस फैसले को उसकी सोच और भविष्य को लेकर साफ नजरिया बताया. उनका कहना था कि उन्होंने खुद भी अपने करियर में कुछ ऐसे मौकों को मना किया है, लेकिन 25 साल की उम्र में इतने बड़े पैकेज को ठुकराने का फैसला लेना उनके लिए भी आसान कल्पना नहीं है.
मुस्कान ने अपनी पोस्ट में अपने हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने माना कि अगर उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता, तो शायद वह खुद 1 करोड़ रुपये का ऑफर स्वीकार कर लेतीं. इसके पीछे उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों, आसपास के लोगों के दबाव और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी उम्मीदों को वजह बताया. मतलब, उनके लिए इतनी बड़ी सैलरी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता. यहीं से यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मामला सिर्फ एक नौकरी का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि आखिर करियर में पैसा कितना जरूरी है और किस मोड़ पर इंसान को अपनी मानसिक शांति और पसंद को प्राथमिकता देनी चाहिए.
आजकल नौकरी की तलाश में लोग सबसे पहले सैलरी, बोनस, स्टॉक और दूसरी सुविधाओं को देखते हैं. लेकिन धीरे-धीरे वर्क कल्चर भी उतना ही बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है. कई कर्मचारी ऐसी कंपनियों से दूरी बनाना चाहते हैं, जहां लगातार काम का दबाव हो, छुट्टी लेने में परेशानी हो या बॉस और टीम का व्यवहार ठीक न हो. कुछ लोगों के लिए लंबे समय तक ऐसे माहौल में काम करने से करियर ग्रोथ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है. यही वजह है कि वायरल पोस्ट पर चर्चा करते हुए कई यूजर्स ने कहा कि बड़ी सैलरी जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए खराब वर्क कल्चर में जाना हर किसी के लिए सही फैसला नहीं हो सकता.
मुस्कान ने अपने दोस्त के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों की बैकग्राउंड काफी मिलती-जुलती है. इसके बावजूद उनके दोस्त ने कम समय में मिलने वाले बड़े आर्थिक फायदे के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल को ज्यादा अहमियत दी. उन्होंने इसे उसकी सोच और पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव बताया. उनके मुताबिक, 25 साल की उम्र में यह समझना कि हर बड़ा पैकेज आपके लिए सही नहीं होता, अपने आप में काफी खास बात है. हालांकि, यह फैसला हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता. किसी के लिए 1 करोड़ रुपये का ऑफर करियर बदलने वाला मौका हो सकता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति बेहतर माहौल को ज्यादा अहमियत दे सकता है.
LinkedIn पर पोस्ट आने के बाद इस पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कुछ यूजर्स ने युवक के फैसले की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि पैसा भी जिंदगी में बहुत जरूरी है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में रवि किशन का मीम शेयर करते हुए लिखा कि पैसा आखिरकार उसके पीछे आएगा. वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा कि कई साल कॉर्पोरेट और PSU में काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि पैसे के साथ अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी जरूरी है. उन्होंने माना कि 25 साल की उम्र में यह समझ होना काबिल-ए-तारीफ है. एक अन्य यूजर ने कहा कि आने वाले समय में वर्कप्लेस की पहचान सिर्फ सैलरी से नहीं होगी. लोग पर्पज, वेल-बीइंग और meaningful growth को भी महत्व देंगे.
इस कहानी ने एक बड़े बदलाव की तरफ भी ध्यान खींचा है. नई जेनरेशन के लिए नौकरी सिर्फ महीने की सैलरी पाने का जरिया नहीं रह गई है. लोग यह भी देख रहे हैं कि ऑफिस में उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उन्हें कितना समय मिलेगा और क्या नौकरी उनके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ती है. बेशक, 1 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकराना हर किसी के लिए सही फैसला नहीं है. परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक जरूरतें और करियर के मौके हर व्यक्ति के अलग होते हैं. लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बड़ी सैलरी हमेशा बड़ी नौकरी नहीं होती.
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