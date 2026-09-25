/नौकरी छोड़ी, दुनिया घूमने निकलीं; अब एक ट्रिप से कमाती हैं लाखों! 26 साल की लड़की ने ट्रैवल को बना लिया पूरा बिजनेस

आमतौर पर लोग नौकरी करते हैं, पैसे बचाते हैं और फिर छुट्टियां लेकर घूमने निकलते हैं. रियानन वुड ने इस कहानी को ही उलट दिया. उन्होंने घूमने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और धीरे-धीरे उसी से कमाई का रास्ता भी खोज लिया.
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में पढ़ाई पूरी करने के बाद रियानन ने विदेश में कई छोटी नौकरियां कीं. कभी बोट और कैनो रेंटल कंपनी में काम किया तो कभी जिपलाइन कंपनी और स्की रिजॉर्ट में. इन नौकरियों से उन्हें बहुत बड़ी कमाई नहीं होती थी, लेकिन एक चीज जरूर मिल रही थी- अलग-अलग जगहों पर रहने और घूमने का मौका.
बिजनेस इनसाइडर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियानन का ट्रैवल के प्रति असली जुनून यूनिवर्सिटी के दिनों में बढ़ा. साल 2021-22 में वह पढ़ाई के सिलसिले में फ्रांस के लियोन शहर पहुंचीं. वहां रहते हुए उन्होंने वीकेंड पर आसपास के देशों की यात्राएं शुरू कीं. कभी पहाड़, कभी नए शहर और कभी फ्रांस के आसपास के दूसरे यूरोपीय देश. इन छोटी-छोटी यात्राओं ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी घूमना जारी रखने का मन बना लिया. इसके बाद वह कनाडा चली गईं. वहां उन्होंने अलग-अलग जगहों पर काम किया और साथ-साथ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहीं.
रियानन ने 2024 के आखिर में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्यादा सोच-समझकर काम करना शुरू किया. पहले वह सिर्फ अपनी यात्राओं की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती थीं. बाद में उन्हें समझ आया कि अगर कंटेंट को सही तरीके से बनाया जाए तो इससे कमाई भी हो सकती है. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से जुड़े कोर्स किए. यहां तक कि इंस्टाग्राम कोच की मदद भी ली, जिससे यह समझ सकें कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाएं और अकाउंट को कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए. उनकी मेहनत का असर ज्यादा समय बाद नहीं दिखा.
रियानन को इंस्टाग्राम पर गंभीरता से काम शुरू किए अभी करीब चार महीने ही हुए थे कि उन्हें पहली बड़ी ट्रैवल डील मिल गई. ऑनलाइन ग्रुप ट्रिप कंपनी Mapo Tapo ने उन्हें स्विट्जरलैंड की एक ग्रुप ट्रिप लीड करने का मौका दिया. यह उनके लिए खास मौका था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोई ऑर्गनाइज्ड टूर लीड नहीं किया था. इस पहली ट्रिप से उन्हें करीब 330 पाउंड यानी लगभग 36 हजार रुपये की कमाई हुई. रकम भले ही आज की उनकी कमाई के मुकाबले छोटी थी, लेकिन यहीं से रियानन के लिए ट्रैवल को प्रोफेशन बनाने का रास्ता खुल गया.
स्विट्जरलैंड वाली पहली ट्रिप के बाद रियानन को लगातार नए मौके मिलने लगे. उन्होंने Skyscanner, Siroko और Roamless जैसे ट्रैवल और स्पोर्ट्स से जुड़े ब्रांड्स के साथ काम किया. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ग्रुप ट्रिप से आने लगा. उन्होंने बताया कि टूर से मिलने वाली कमाई ग्रुप में शामिल लोगों की संख्या और एजेंसी के हिसाब से बदलती रहती है. एक ट्रिप से वह अधिकतम करीब 3,000 डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख रुपये तक कमीशन कमा चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर ब्रांड कोलैबोरेशन से मिलने वाली रकम भी समय के साथ बढ़ी. शुरुआत में जहां उन्हें कुछ सौ डॉलर मिलते थे, वहीं अब एक कोलैबोरेशन के लिए उनकी फीस 1,000 डॉलर से ज्यादा हो चुकी है.
बाहर से देखने पर रियानन की जिंदगी बेहद शानदार लग सकती है. दुनिया घूमना, नई जगहें देखना और इसी दौरान कमाई करना. लेकिन इसके पीछे काफी मेहनत भी है. वह कई बार बजट में ट्रैवल करती हैं, कम सामान लेकर चलती हैं और करीब एक साल तक उनकी जिंदगी काफी हद तक एक बैकपैक में सिमटी रही. मतलब हर जगह अपना घर लेकर चलने जैसा अनुभव. ट्रैवल के साथ उन्हें लगातार कंटेंट भी बनाना होता है. यही वजह है कि घूमना उनके लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि काम भी है.
रियानन ने बताया कि ट्रैवल कंटेंट से कमाई करने वाली जिंदगी हमेशा छुट्टी जैसी नहीं होती. उन्हें इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट तैयार करने से लेकर ईमेल का जवाब देने, ब्रांड डील की बातचीत करने और ग्रुप ट्रिप की प्लानिंग तक करनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि उन्हें शायद ही कोई ऐसा दिन मिलता है, जब वह पूरी तरह काम से दूर रहती हों. शुरुआत में ब्रांड्स से अपनी फीस तय करना भी उनके लिए आसान नहीं था. उन्हें खुद अपनी कीमत तय करने में झिझक होती थी. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने सीखा कि अपने काम की वैल्यू समझना भी इस बिजनेस का हिस्सा है.
रियानन के लिए यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. वह अब अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. उनका मकसद सिर्फ खुद दुनिया घूमना नहीं है. वह चाहती हैं कि आगे चलकर अपने फॉलोअर्स को भी उन जगहों तक लेकर जाएं, जहां जाने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन प्लानिंग और सही साथ न मिलने की वजह से जा नहीं पाते. आज रियानन के इंस्टाग्राम पर करीब 60 हजार फॉलोअर्स हैं. उनकी कहानी यह दिखाती है कि ट्रैवल को करियर बनाने के लिए सिर्फ घूमने का शौक काफी नहीं है. उसके साथ कंटेंट, बिजनेस समझ, मेहनत और लगातार काम करने की आदत भी चाहिए.
रियानन वुड की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ उनकी कमाई नहीं है. असली कहानी यह है कि उन्होंने एक तय नौकरी वाली जिंदगी से बाहर निकलकर अपने लिए ऐसा काम बनाया, जिसमें उनका पसंदीदा काम और कमाई दोनों साथ चल रहे हैं. हालांकि, उनकी जिंदगी को देखकर सिर्फ यह सोचना आसान है कि नौकरी छोड़ो और दुनिया घूमो. लेकिन इसके पीछे लगातार काम, कमाई को लेकर अनिश्चितता और हर दिन खुद अपना काम संभालने की जिम्मेदारी भी है. रियानन अब उस सफर पर हैं, जहां ट्रैवल उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि पूरा बिजनेस बन चुका है. और अगला पड़ाव अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करना है.