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नौकरी छोड़ी, दुनिया घूमने निकलीं; अब एक ट्रिप से कमाती हैं लाखों! 26 साल की लड़की ने ट्रैवल को बना लिया पूरा बिजनेस

26 साल की रियानन वुड ने नौकरी छोड़कर घूमने का फैसला किया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही सफर एक दिन उनकी कमाई का जरिया बन जाएगा. आज वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ग्रुप ट्रिप लीड करती हैं, ट्रैवल ब्रांड्स के साथ काम करती हैं और इंस्टाग्राम से भी कमाती हैं. एक ट्रिप से उनकी कमाई हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि अब वह अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करने की तैयारी में हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 25, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:11 AM IST
नौकरी छोड़ी, दुनिया घूमने निकलीं; अब एक ट्रिप से कमाती हैं लाखों! 26 साल की लड़की ने ट्रैवल को बना लिया पूरा बिजनेस
Image Credit: रियानन वुड दुनिया भर की जगहों पर ग्रुप टूर को लीड करती हैं!

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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