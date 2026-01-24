Advertisement
27 बार प्रेग्नेंसी और 69 बच्चे... दुनिया की वो सुपरमदर, जिसने मेडिकल साइंस के भी होश उड़ा दिए

27 बार प्रेग्नेंसी और 69 बच्चे... दुनिया की वो 'सुपरमदर', जिसने मेडिकल साइंस के भी होश उड़ा दिए

रूस की किसान महिला वासिलीव की पत्नी ने 27 प्रेग्नेंसी में 69 बच्चों को जन्म देने का दावा किया, जिसने दुनिया को चौंका दिया. मेडिकल साइंस इसे बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा मानता है. आज की टेक्नोलॉजी भविष्य में ऐसी संभावनाओं को और बढ़ा सकती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:08 PM IST
Valentina Vassilyeva story
Valentina Vassilyeva story

सोचिए जरा… आज के दौर में जहां एक या दो बच्चों की परवरिश भी आसान नहीं होती, वहां कोई महिला 69 बच्चों की मां हो सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इतिहास में ऐसा नाम दर्ज है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. रूस की एक किसान महिला, जिन्हें दुनिया “सुपरमदर” के नाम से जानती है, उन्होंने 27 बार प्रेग्नेंसी में कुल 69 बच्चों को जन्म दिया था. मेडिकल साइंस आज भी इस दावे पर बहस करता है. सवाल ये है कि क्या ये सच में संभव है या सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी? आइए जानते हैं इसके  पीछे की पूरी सच्चाई.

दरअसल, 18वीं सदी में रूस के एक गरीब किसान फ्योडर वासिलीव की पहली पत्नी को दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिला माना जाता है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, 1725 से 1765 के बीच उन्होंने कुल 27 बार प्रेग्नेंसी झेली. इन प्रेग्नेंसी में उन्होंने 16 बार जुड़वा, 7 बार ट्रिपलेट और 4 बार क्वाड्रपलेट बच्चों को जन्म दिया. कुल मिलाकर यह संख्या 69 तक पहुंच गई. उस दौर में जब मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर थीं, इतनी बार सुरक्षित डिलीवरी होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. यही वजह है कि इस कहानी ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी.

क्या वाकई संभव थी इतनी प्रेग्नेंसी?

अगर गणित के हिसाब से देखें तो यह दावा पूरी तरह नामुमकिन नहीं लगता. जुड़वा, ट्रिपलेट और क्वाड्रपलेट गर्भ आमतौर पर कम समय में पूरे होते हैं. अनुमान लगाया गया है कि वासिलीव की पत्नी करीब 40 साल के समय में लगभग 18 साल प्रेग्नेंट रहीं. यानी जिंदगी का आधा हिस्सा उन्होंने गर्भावस्था में बिताया. लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी महिला का शरीर इतनी बार प्रेग्नेंसी झेल सकता है? आज के डॉक्टर मानते हैं कि थ्योरी में ये संभव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा है.

महिलाओं में आमतौर पर 15 साल की उम्र से अंडाणु निकलने शुरू होते हैं और 45 के बाद फर्टिलिटी तेजी से कम हो जाती है. जन्म के समय महिला के पास लगभग 10 लाख अंडाणु होते हैं, लेकिन जिंदगी में सिर्फ 400 के आसपास ही परिपक्व होकर उपयोग में आते हैं. 40 की उम्र के बाद अंडाणुओं की क्वालिटी भी गिरने लगती है, जिससे गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है. ऐसे में 50 की उम्र तक लगातार प्रेग्नेंसी होना मेडिकल साइंस के लिहाज से बेहद असाधारण माना जाता है.

हर प्रेग्नेंसी के साथ बढ़ता खतरा

डॉक्टरों का कहना है कि हर प्रेग्नेंसी महिला के शरीर पर भारी पड़ती है. खासकर पुराने समय में जब ना ऑपरेशन की सुविधा थी, ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हर डिलीवरी में जान जाने का खतरा रहता था. जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चों की डिलीवरी में खतरा कई गुना बढ़ जाता है. आज भी विकसित देशों में मातृ मृत्यु दर मौजूद है, तो 300 साल पहले एक महिला का 27 बार सुरक्षित डिलीवरी कर लेना बेहद अविश्वसनीय लगता है. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इस कहानी पर शक करते हैं.

इतने जुड़वा बच्चे कैसे संभव?

जुड़वा या ट्रिपलेट गर्भ बेहद दुर्लभ होते हैं. आज के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 1.5% प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं. ट्रिपलेट तो और भी ज्यादा रेयर हैं. क्वाड्रपलेट होने की संभावना लाखों में एक होती है. ऐसे में एक ही महिला का 16 बार जुड़वा और 4 बार क्वाड्रपलेट होना सांख्यिकी तौर पर लगभग नामुमकिन जैसा है. हालांकि जुड़वा बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति कुछ परिवारों में आनुवंशिक हो सकती है, लेकिन इतना एक्सट्रीम केस आज तक दोबारा देखने को नहीं मिला.

बच्चों का जिंदा रहना भी बड़ा सवाल

बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, वासिलीव के 69 में से 67 बच्चे बचपन में जिंदा रहे. 18वीं सदी में जब नवजात मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, तब इतना बड़ा सर्वाइवल रेट और भी चौंकाने वाला है. आज भी आधुनिक मेडिकल सुविधाओं के बावजूद ट्रिपलेट या क्वाड्रपलेट बच्चों का बच पाना मुश्किल होता है. ऐसे में तीन सौ साल पहले इतने बच्चों का सुरक्षित बच जाना मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. यही वजह है कि कई इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं.

आज की साइंस और भविष्य की संभावना

आज के दौर में IVF, सरोगेसी और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ने प्रजनन की सीमाएं बदल दी हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में महिलाओं के अंडाणु स्टेम सेल से दोबारा बनाए जा सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी में कोई महिला सैकड़ों बच्चों की जैविक मां बन सकती है. हालांकि इसका मकसद सिर्फ इनफर्टिलिटी का इलाज है, न कि सुपरमदर बनाना. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पूरी तरह विकसित हो जाए, तो 69 बच्चों का रिकॉर्ड भी छोटा लग सकता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

most children born to a woman69 children world recordValentina Vassilyeva story

