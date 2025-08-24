27 साल की उम्र में 4 बच्चों का पिता और 5 बच्चों का दादा, कहानी जानकर आप भी कहेंगे- ‘क्या यह सच है?’
Viral News: जापान के 27 वर्षीय मसाशी की कहानी वायरल है जो चार बच्चों के पिता और पांच बच्चों के दादा हैं. टीवी शो में दिखी उनकी अनोखी पारिवारिक जिम्मेदारी ने सोशल मीडिया पर लाखों को चौंकाया और चर्चा छेड़ दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:24 PM IST
Viral News: जापान के एक 27 वर्षीय लॉरी ड्राइवर मसाशी की अनोखी पारिवारिक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वह न सिर्फ चार बच्चों के पिता हैं बल्कि पांच बच्चों के दादा भी बन चुके हैं. उनकी जिंदगी पर आधारित कहानी जापानी टीवी डॉक्यूमेंट्री शो "हिम्मत रखो, गरीब लोगों" में दिखाई गई. वीडियो वायरल होते ही लाखों लोगों ने इसे देखा और हैरानी जताई कि इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा परिवार कैसे संभाल सकता है.

16 साल की उम्र में हुई मुलाकात

मसाशी की मुलाकात 39 वर्षीय रिका से तब हुई जब वह सिर्फ 16 साल के थे और एक पेट्रोल स्टेशन पर काम करते थे. रिका उस समय तीन बच्चों की सिंगल मदर थीं. मसाशी उनकी मजबूत और सख्त पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए और उन्होंने रिका का नंबर लिया. कई सालों तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी की. शादी के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो अब आठ साल का है.

रिका की बड़ी बेटी भी मां बनी

रिका की बड़ी बेटी युरीना अब 21 साल की है, दो बच्चों की मां है. उसने 16 साल की उम्र में ही पहला बच्चा पैदा किया था. शुरुआती समय में वह गर्भपात का सोच रही थी, लेकिन रिका ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, “तुम अभी बच्ची हो, सब अकेले मत उठाओ, मम्मी मदद करेगी.” नतीजतन, युरीना के दो बच्चे हुए और मसाशी न केवल सौतेले पिता बल्कि सौतेले दादा भी बन गए.

सोशल मीडिया पर चर्चा

यह कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई और लाखों बार देखी गई. लोगों ने मसाशी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता की तारीफ की, लेकिन कुछ ने पारिवारिक रिश्तों के असामान्य स्वरूप पर सवाल भी उठाए. कुछ यूजर्स ने कहा, “इतनी कम उम्र में इतना बड़ा परिवार संभालना आसान नहीं है.” जबकि कई लोगों ने इसे “अनूठी और मोटिवेशन कहानी” बताया.

