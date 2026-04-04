Advertisement
trendingNow13164682
Hindi Newsजरा हटकेMughal history: 27 साल तक दक्षिण में डेरा, और खाली हो गया खजाना! जानिए कैसे दक्कन की आग में स्वाहा हो गया मुगलों का रुतबा!

Mughal history: 27 साल तक दक्षिण में डेरा, और खाली हो गया खजाना! जानिए कैसे दक्कन की आग में स्वाहा हो गया मुगलों का रुतबा!

Mughal history: मुगल साम्राज्य के चरम समय में भी दक्कन सबसे बड़ी चुनौती बना रहा. अकबर से औरंगजेब तक लगातार युद्ध हुए, लेकिन स्थायी सफलता नहीं मिली. खासकर औरंगजेब के 27 साल लंबे अभियान ने खजाना खाली कर दिया और उत्तर भारत की पकड़ कमजोर कर दी. मराठों के बढ़ते प्रभाव और प्रशासनिक कमजोरी ने अंततः मुगलों के पतन की नींव रख दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mughal history: 27 साल तक दक्षिण में डेरा, और खाली हो गया खजाना! जानिए कैसे दक्कन की आग में स्वाहा हो गया मुगलों का रुतबा!

जिस दौर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, उसी समय दक्कन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया. अकबर से लेकर औरंगजेब तक करीब 150 सालों में मुगलों ने दक्षिण भारत में कई अभियान चलाए, लेकिन फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ. लंबे युद्ध, भारी खर्च और कमजोर होती पकड़ ने साम्राज्य की नींव हिला दी. खासकर औरंगजेब के अंतिम वर्षों में हालात इतने बिगड़ गए कि मुगल सत्ता का पतन तय हो गया.

क्या अकबर ने दक्कन के दरवाजे खोले?

अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और पहली बार नर्मदा पार कर दक्कन में प्रवेश किया. 1601 में खानदेश के असीरगढ़ किले पर कब्जा उसकी बड़ी उपलब्धि रही. हालांकि अहमदनगर में उसे आंशिक सफलता मिली और बीजापुर व गोलकुंडा स्वतंत्र रहे. अकबर ने दक्कन में सीधे शासन की बजाय संतुलित नीति अपनाई. उसने युद्ध के खर्च को सीमित रखा, क्योंकि उसे पता था कि यह इलाका भौगोलिक और सैन्य रूप से कठिन है.

क्या जहांगीर दक्कन को संभाल पाया?

जहांगीर को एक मजबूत साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन उसने शासन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. असल फैसले उसकी बेगम नूरजहां और सूबेदारों के हाथ में रहे. इस दौरान मलिक अम्बर और मराठों ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी. मराठों की छापामार रणनीति ने मुगलों को बार-बार परेशान किया. दक्कन में मुगलों को सीमित सफलता मिली और यह इलाका लगातार सिरदर्द बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या शाहजहां की नीति सफल रही?

शाहजहां ने दक्कन में सैन्य ताकत और कूटनीति दोनों का सहारा लिया. उसने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जबकि बीजापुर और गोलकुंडा से संधि कर उन्हें अधीनता स्वीकार करवाई. उसने अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया. हालांकि यह सफलता स्थायी नहीं रही. मराठों की ताकत बढ़ती गई और दक्कन में मुगलों की स्थिति कमजोर बनी रही.

क्यों औरंगजेब ने 27 साल दक्कन में बिताए?

औरंगजेब ने दक्कन को पूरी तरह जीतने की ठानी और 1681 से 1707 तक लगभग 27 साल वहीं डेरा डाले रखा. उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया, लेकिन मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति ने उसे उलझाए रखा. लगातार युद्धों ने खजाना खाली कर दिया और सेना पर भारी खर्च बढ़ता गया. जीत के बावजूद स्थिरता नहीं आ सकी.

क्या दक्कन ने मुगलों की जड़ें हिला दीं?

दक्कन में फंसे रहने के कारण मुगलों की उत्तर भारत पर पकड़ कमजोर हो गई. सूबेदारों की मनमानी बढ़ी और जनता पर अत्याचार होने लगे. खेती, व्यापार और उद्योग पर बुरा असर पड़ा. राजस्व घटता गया, जबकि खर्च बढ़ता गया. कानून व्यवस्था बिगड़ गई और विद्रोह बढ़ने लगे. दक्कन की लड़ाइयों ने पूरे साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया.

क्या यहीं से शुरू हुआ मुगलों का पतन?

इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार, औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य की कब्र तैयार कर दी. औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा. भले ही आधिकारिक अंत 1857 में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत दक्कन की आग में ही हो चुकी थी, जिसने मुगलों का रुतबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

mughal history

Trending news

अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?