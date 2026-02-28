1 घंटे में 270 KM या 3 घंटे में 260? महिला ने खोली वंदे भारत और चीन की बुलेट ट्रेन की पोल

Advertisement
एक महिला के पोस्ट ने चीन की हाई-स्पीड ट्रेन और भारत की वंदे भारत की रफ्तार व किराये की तुलना छेड़ दी. आंकड़ों के बाद सोशल मीडिया पर तंज, मीम और बहस शुरू हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर चर्चा में बदल गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:36 AM IST
ट्रेन की रफ्तार पर बहस भारत में नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया. एक महिला के पोस्ट ने इंटरनेट पर ऐसी चर्चा छेड़ दी, जिसमें लोग टिकट के दाम से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ तौलने लगे. महिला ने X (पहले ट्विटर) पर अपने भाई की दो ट्रेन यात्राओं की तस्वीरें शेयर किया. एक चीन की हाई-स्पीड ट्रेन से और दूसरी भारत की वंदे भारत की. बस फिर क्या था, आंकड़ों ने ऐसा खेल दिखाया कि कमेंट सेक्शन में मीम, तंज और बहस की बाढ़ आ गई. 

महिला के मुताबिक, उसके भाई ने चीन में हाई-स्पीड ट्रेन से सफर करते हुए करीब 300 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ी. उसने लगभग 270 किलोमीटर की दूरी सिर्फ एक घंटे में तय की और टिकट पर करीब 1600 रुपये खर्च किए. वहीं भारत में वंदे भारत ट्रेन से उसकी यात्रा लगभग 95 किमी/घंटा की औसत रफ्तार से हुई. इस सफर में 260 किलोमीटर तय करने में करीब तीन घंटे लगे और Tatkal टिकट के लिए लगभग 1050 रुपये चुकाने पड़े. इन साफ-साफ आंकड़ों ने लोगों को खुद तुलना करने का मौका दे दिया.

 

कमेंट सेक्शन में तंज की बाढ़ 

पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि चीन में 1600 रुपये खर्च कर सिर्फ एक घंटे की सवारी मिली, जबकि भारत में 1050 रुपये में तीन घंटे का मजा मिल गया. वहीं कुछ लोगों ने चीन के हाई-स्पीड नेटवर्क की तारीफ करते हुए कहा कि वे तो जैसे 2050 में जी रहे हैं. हालांकि कई यूजर्स ने संतुलित राय भी दी और कहा कि भारत तेजी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहा है और आने वाले समय में स्पीड का अंतर कम हो सकता है.

यूजर्स कर रहे हैं मजेदार कमेंट 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक यूजर ने दावा किया कि चीन में ऐसी सुविधाएं सिर्फ चुनिंदा शहरों में दिखाई जाती हैं और कई पिछड़े इलाकों तक लोगों, खासकर विदेशियों, की पहुंच सीमित रहती है. वहीं कुछ लोगों ने भारत की खुली व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि यहां लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है. देखते-देखते यह पोस्ट सिर्फ ट्रेन की रफ्तार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शिता, शासन और राष्ट्रीय प्रगति पर व्यापक ऑनलाइन बहस में बदल गई है.

