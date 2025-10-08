Advertisement
इस मुस्लिम देश में मिला 2700 साल पुराना देवी मां का मंदिर और पवित्र गुफा, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान

Temple Found In Muslim Country: दुनिया में इस्लाम मजहब का आगमन 1400 साल पहले और ईसाई मजहब का 2 हजार साल पहले हुआ है. लेकिन इस दुनिया में इससे पहले भी अलौकिक शक्ति चला रही थी, जिसे मानने वालों को सनातन धर्म कहा जाता है. इस धर्म को मानने वाले प्रकृति से अपना रिश्ता जोड़ते हैं और इसकी जड़ें भारत से बाहर भी दुनिया के तमाम देशों में फैली हुई हैं. अब पुरातत्वविदों ने मुस्लिम देश सूडान (Sudan) में 2700 साल पुराने ऐसे ही एक मंदिर के अवशेष खोज निकाले हैं यानी इस्लाम मजहब शुरू होने से 1300 साल पहले के अवशेष.

 

Oct 08, 2025
Temple Found In Muslim Country:  दुनियाभर के पुरातत्वविद समय-समय पर ऐसी खोजें करते हैं जो इतिहास के रहस्यों को उजागर करती हैं. तुर्की के आधुनिक डेनिजली शहर के पास हाल ही में 2700 साल पुराना मंदिर मिला है. यह मंदिर फ्रीजियन साम्राज्य के समय का बताया जा रहा है, जिनका शासन इस इलाके में 1200 से 650 ईसा पूर्व तक था. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर मातृ देवी को समर्पित था और इसके पास एक पवित्र गुफा भी मिली है. इस खोज ने न केवल इतिहासविदों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है.

तुर्की में मिले इस प्राचीन मंदिर को फ्रीजियन साम्राज्य के समय का माना जा रहा है. फ्रीजियन लोग इस क्षेत्र में लगभग 1200 से 650 ईसा पूर्व तक शासन करते थे. इस मंदिर का निर्माण संभवतः मातृ देवी की पूजा के लिए किया गया था. फ्रीजियन समाज में मातृ देवी प्रजनन क्षमता और प्रकृति से जुड़ी थीं. इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे मैटेरन, माटर और साइबेले. यह स्थल उनके धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रमाण है.

मातृ देवी की मूर्तियां और संरचनाएं

मंदिर परिसर में फ्रीजियन रॉक स्मारक, जुड़वा पत्थर की मूर्तियां और पवित्र गुफा मिली हैं. पामुक्काले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिलगे यिलमाज कोलांसी ने बताया कि स्थल पर अर्घ्यदान पात्र और जल निकासी चैनल भी मौजूद हैं. अर्घ्यदान यानी जल अर्पित करना, प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा था. प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा होती थी. मूर्तियों और संरचनाओं से फ्रीजियन धार्मिक संस्कृति और स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है.

मंदिर की उम्र और ऐतिहासिक महत्व

कोलांसी के अनुसार यह मंदिर लगभग 2600 से 2800 साल पुराना है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर लिन रोलर ने तस्वीरों के आधार पर पुष्टि की कि यह स्थल फ्रीजियन काल की कलाकृति से मेल खाता है. चट्टान में उकेरी गई दोहरी मूर्तियां घिसी हुई हैं, लेकिन यह मिडास सिटी और अन्य फ्रीजियन स्थलों पर पाई गई मूर्तियों की याद दिलाती हैं. इस मंदिर से प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों और फ्रीजियन सभ्यता की गहन समझ मिलती है.

पवित्र गुफा और अनुष्ठान

मंदिर के पास मिली पवित्र गुफा का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों और ध्यान के लिए किया जाता था. स्थल पर अर्घ्यदान पात्र और जल निकासी की व्यवस्था भी मौजूद है जो दर्शाती है कि यह जगह धार्मिक गतिविधियों और पूजा के लिए खास थी. वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस गुफा और मंदिर के संरचनाओं का अध्ययन कर फ्रीजियन धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

भविष्य में शोध और संरक्षण

यह खोज न केवल इतिहास में नया अध्याय जोड़ती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है. पुरातत्वविद मंदिर और गुफा की और गहन खुदाई कर नई जानकारियां जुटाने की योजना बना रहे हैं. इस स्थल को संरक्षित किया जाएगा ताकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे अध्ययन कर सकें. यह मंदिर फ्रीजियन साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है.

