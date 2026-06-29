कुंडली में था 'एक्सीडेंट' का योग! इंजीनियर बेटे को नहीं मिली गाड़ी चलाने की इजाजत, 28 साल बाद भी पिता छोड़ते हैं ऑफिस

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने परिवार के फैसले को सही बताया, तो कुछ ने इसे अंधविश्वास करार दिया. एक यूजर ने लिखा कि अगर परिवार किसी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है तो उनकी चिंता को समझा जा सकता है. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान को सिर्फ भविष्यवाणी के आधार पर उसकी जिंदगी के अनुभवों से दूर रखना सही है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर कुंडली में ऐसी बात लिखी भी हो तो इंसान अपनी सावधानी और जिम्मेदारी से चीजों को बदल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि अब पूछना चाहिए कि क्या कुंडली में यह भी लिखा है कि AI आने के बाद गाड़ियां खुद चलेंगी?