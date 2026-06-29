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कुंडली में था 'एक्सीडेंट' का योग! इंजीनियर बेटे को नहीं मिली गाड़ी चलाने की इजाजत, 28 साल बाद भी पिता छोड़ते हैं ऑफिस

Kundli Prediction Viral Story: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक 28 साल के IT इंजीनियर को उसके परिवार ने आज तक कोई भी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी है. क्योंकि उसके परिवार का मानना है कि उसकी कुंडली में कथित तौर पर ऐसी भविष्यवाणी बताई गई थी कि अगर वह गाड़ी चलाएगा तो किसी की जान जा सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:44 PM IST
कुंडली में था 'एक्सीडेंट' का योग! इंजीनियर बेटे को नहीं मिली गाड़ी चलाने की इजाजत, 28 साल बाद भी पिता छोड़ते हैं ऑफिस
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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