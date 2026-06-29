कुंडली में था 'एक्सीडेंट' का योग! इंजीनियर बेटे को नहीं मिली गाड़ी चलाने की इजाजत, 28 साल बाद भी पिता छोड़ते हैं ऑफिस

Kundli Prediction Viral Story: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां एक 28 साल के IT इंजीनियर की जिंदगी का एक बड़ा फैसला उसकी कुंडली की भविष्यवाणी से जुड़ा बताया जा रहा है.
अहमदाबाद के व्यापारी प्रितेश लाखानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे लड़के से मुलाकात की, जिसे परिवार ने आज तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी. वजह सुनकर वह भी हैरान रह गए. पोस्ट के अनुसार, लड़का एक IT इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है और वह एक बच्चे का पिता भी है. लेकिन इसके बावजूद उसने कभी कार, बाइक तो दूर की बात है, साइकिल तक नहीं चलाई. पोस्ट में बताया गया है कि उसके पिता आज भी उसे रोज ऑफिस छोड़ने और लेने जाते हैं.
प्रितेश लाखानी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लड़के की कुंडली में कथित तौर पर ऐसी बात बताई गई थी कि अगर वह गाड़ी चलाएगा तो किसी हादसे में किसी की जान जा सकती है. उन्होंने इस घटना को शेयर करते हुए लिखा कि 'Devils are not born; they are made, sometimes by horoscope'. हालांकि, यह दावा सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन इस पोस्ट ने लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा जरूर शुरू कर दी है कि आखिर किसी भविष्यवाणी को इंसान की जिंदगी के फैसलों पर कितना असर डालना चाहिए.
पोस्ट के अनुसार, इस इंजीनियर ने कभी कोई भी गाड़ी चलाना नहीं सीखा. परिवार ने बचपन से ही इस बात का ध्यान रखा कि वह ड्राइविंग न करे. प्रितेश ने बताया कि लड़के के पिता अब भी रोज उसे ऑफिस छोड़ने जाते हैं. यहां तक कि उसे साइकिल चलाने की भी इजाजत नहीं दी गई है. यह बात कई लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि आज के समय में जहां ज्यादातर लोग कम उम्र में ड्राइविंग सीख लेते हैं, वहीं यह लड़का 28 साल की उम्र में भी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है.
Devils are not born; they are made, sometimes by horoscope.
I met a 28-year-old IT engineer and father to a toddler. He is not allowed to drive any vehicle because his kundli says he might kill someone.
His father drops him at the office every day. He has never learned how to…
— Pritesh Lakhani (@priteshlakhani) June 28, 2026
कुंडली या जन्म कुंडली भारतीय ज्योतिष का एक अहम हिस्सा मानी जाती है. इसमें व्यक्ति के जन्म समय, तारीख और जगह के आधार पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति देखी जाती है. परंपरागत रूप से लोग कुंडली का इस्तेमाल शादी, करियर, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े कई फैसलों के लिए करते हैं. कई लोग इसे मार्गदर्शन मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक विश्वास या परंपरा के रूप में देखते हैं. इसी वजह से इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय अलग-अलग नजर आ रही है.
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने परिवार के फैसले को सही बताया, तो कुछ ने इसे अंधविश्वास करार दिया. एक यूजर ने लिखा कि अगर परिवार किसी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है तो उनकी चिंता को समझा जा सकता है. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान को सिर्फ भविष्यवाणी के आधार पर उसकी जिंदगी के अनुभवों से दूर रखना सही है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर कुंडली में ऐसी बात लिखी भी हो तो इंसान अपनी सावधानी और जिम्मेदारी से चीजों को बदल सकता है. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि अब पूछना चाहिए कि क्या कुंडली में यह भी लिखा है कि AI आने के बाद गाड़ियां खुद चलेंगी?
यह मामला एक बार फिर उस बहस को सामने लाता है, जो लंबे समय से चली आ रही है. क्या इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए या फिर ज्योतिषीय सलाह के आधार पर जिंदगी के बड़े कदम तय करने चाहिए? भारत में ज्योतिष को मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा है. कई परिवार आज भी महत्वपूर्ण फैसलों से पहले कुंडली जरूर देखते हैं. वहीं दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि इंसान की मेहनत, समझ और सावधानी ही उसके भविष्य को तय करती है. इस मामले में भी कुछ लोगों ने परिवार की चिंता को समझा, जबकि कुछ ने कहा कि डर के कारण किसी व्यक्ति की आजादी सीमित करना सही नहीं है.
फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ लोग परिवार की भावनाओं और सुरक्षा की सोच को समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इसे व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देख रहे हैं. यह कहानी भले ही अलग और हैरान करने वाली लगे, लेकिन यह जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान अपने फैसले किस आधार पर लेता है. क्या उसका रीजन विश्वास, डर या अपनी समझ के हिसाब से हो सकता है. क्योंकि अंत में जिंदगी के बड़े फैसले लेते समय आस्था और तर्क के बीच एक संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है.
नोट:- यह लेख केवल एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित कहानी है और समाचार चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, ज्योतिषीय भय या अवैज्ञानिक दावों का समर्थन नहीं करता है.
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