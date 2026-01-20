3.7 लीटर की कीमत ₹281000000... धान गेहूं नहीं यहां होता है खूंखार बिच्छू की खेती, पाल- पोसकर करते हैं बड़ा, देखें वीडियो

खेती का नाम सुनते ही दिमाग में खेत, हल, ट्रैक्टर और फसलों की तस्वीर उभर आती है. कोई गेहूं उगाता है, कोई सब्जियां, तो कोई फल. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेती में बिच्छुओं को भी पाला जा सकता है? सुनने में यह जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही चौंकाने वाला है. तुर्की के एक इलाके में लोग बिच्छुओं की “खेती” कर रहे हैं और वो भी डराने के लिए नहीं, बल्कि मोटी कमाई के लिए. यहां बिच्छुओं का जहर निकाला जाता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों-करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि यह दुनिया की सबसे अजीब लेकिन मुनाफे वाली खेती मानी जा रही है.

पारदर्शी डिब्बों में पलते हैं हजारों बिच्छू

तुर्की के दक्षिण-पूर्वी शानलिउरफा प्रांत में मौजूद इस खास लैब में हजारों बिच्छुओं को पाला जाता है. यहां खेत नहीं, बल्कि पारदर्शी बक्से दिखाई देते हैं, जिनमें हर बिच्छू को अलग-अलग रखा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी निगरानी आसान हो और जहर निकालने में कोई खतरा न रहे. कर्मचारी बेहद सावधानी के साथ चिमटी और टोंग की मदद से बिच्छुओं को पकड़ते हैं. यह काम जोखिम भरा जरूर है, लेकिन ट्रेनिंग और सुरक्षा के चलते इसे नियंत्रित तरीके से किया जाता है. इस लैब में खेती का मतलब जमीन नहीं, बल्कि विज्ञान और धैर्य का खेल है.

ऐसे निकाला जाता है बिच्छू का महंगा जहर

बिच्छू के डंक से निकलने वाला जहर ही इस पूरे बिजनेस की असली ताकत है. कर्मचारी बिच्छू के डंक को हल्के तरीके कर उसका जहर एक छोटे पात्र में इकट्ठा करते हैं. इसके बाद इस जहर को तुरंत फ्रीज़ कर दिया जाता है और फिर पाउडर के रूप में बदला जाता है. यही पाउडर आगे चलकर मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. कई रिसर्च में इस जहर को दवाओं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए बेहद उपयोगी माना गया है. इसी वजह से इसकी मांग दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है.

क्या आपको पता है बिच्छू पालन भी किया जाता है,एक बिच्छू से सिर्फ 2 बूंद जहर निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके एक गैलन या 3.7 लीटर ज़हर की कीमत 2.81 अरब रूपए है।। जिसका उपयोग एंटीबायोटिक, पेनकिलर आदि दवा बनाने में किया जाता है।। pic.twitter.com/mLkmsn48l9 — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) January 20, 2026

रोज़ के कुछ मिलीग्राम से बनता है करोड़ों का कारोबार

फार्म के मालिक मेटिन ओरेनलर के मुताबिक, हर बिच्छू से रोज़ करीब दो मिलीग्राम जहर निकाला जा सकता है. सुनने में यह मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन इसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है. पूरी लैब मिलकर रोज़ाना करीब दो ग्राम जहर निकाल लेती है, जो काम और मेहनत के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जहर की कीमत इतनी ज्यादा है कि कुछ ग्राम से ही लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई हो जाती है. यही वजह है कि बिच्छुओं की यह “खेती” दुनिया की सबसे अजीब, लेकिन सबसे फायदेमंद खेती में गिनी जाती है.