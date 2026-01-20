3.7 लीटर की कीमत ₹281000000... धान गेहूं नहीं यहां होता है खूंखार बिच्छू की खेती, पाल- पोसकर करते हैं बड़ा, देखें वीडियो

Advertisement
बिच्छू पालन भी किया जाता है और एक बिच्छू से केवल 2 बूंद ज़हर निकलता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3.7 लीटर बिच्छू के जहर की कीमत करीब 2.81 अरब रुपये बताई जाती है, जिसका उपयोग एंटीबायोटिक और पेनकिलर जैसी दवाएं बनाने में होता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:16 PM IST
खेती का नाम सुनते ही दिमाग में खेत, हल, ट्रैक्टर और फसलों की तस्वीर उभर आती है. कोई गेहूं उगाता है, कोई सब्जियां, तो कोई फल. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेती में बिच्छुओं को भी पाला जा सकता है? सुनने में यह जितना अजीब लगता है, हकीकत में उतना ही चौंकाने वाला है. तुर्की के एक इलाके में लोग बिच्छुओं की “खेती” कर रहे हैं और वो भी डराने के लिए नहीं, बल्कि मोटी कमाई के लिए. यहां बिच्छुओं का जहर निकाला जाता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों-करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि यह दुनिया की सबसे अजीब लेकिन मुनाफे वाली खेती मानी जा रही है.

पारदर्शी डिब्बों में पलते हैं हजारों बिच्छू

तुर्की के दक्षिण-पूर्वी शानलिउरफा प्रांत में मौजूद इस खास लैब में हजारों बिच्छुओं को पाला जाता है. यहां खेत नहीं, बल्कि पारदर्शी बक्से दिखाई देते हैं, जिनमें हर बिच्छू को अलग-अलग रखा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी निगरानी आसान हो और जहर निकालने में कोई खतरा न रहे. कर्मचारी बेहद सावधानी के साथ चिमटी और टोंग की मदद से बिच्छुओं को पकड़ते हैं. यह काम जोखिम भरा जरूर है, लेकिन ट्रेनिंग और सुरक्षा के चलते इसे नियंत्रित तरीके से किया जाता है. इस लैब में खेती का मतलब जमीन नहीं, बल्कि विज्ञान और धैर्य का खेल है.

ऐसे निकाला जाता है बिच्छू का महंगा जहर

बिच्छू के डंक से निकलने वाला जहर ही इस पूरे बिजनेस की असली ताकत है. कर्मचारी बिच्छू के डंक को हल्के तरीके कर उसका जहर एक छोटे पात्र में इकट्ठा करते हैं. इसके बाद इस जहर को तुरंत फ्रीज़ कर दिया जाता है और फिर पाउडर के रूप में बदला जाता है. यही पाउडर आगे चलकर मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. कई रिसर्च में इस जहर को दवाओं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए बेहद उपयोगी माना गया है. इसी वजह से इसकी मांग दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है.

 

रोज़ के कुछ मिलीग्राम से बनता है करोड़ों का कारोबार

फार्म के मालिक मेटिन ओरेनलर के मुताबिक, हर बिच्छू से रोज़ करीब दो मिलीग्राम जहर निकाला जा सकता है. सुनने में यह मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन इसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है. पूरी लैब मिलकर रोज़ाना करीब दो ग्राम जहर निकाल लेती है, जो काम और मेहनत के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जहर की कीमत इतनी ज्यादा है कि कुछ ग्राम से ही लाखों-करोड़ों रुपये की कमाई हो जाती है. यही वजह है कि बिच्छुओं की यह “खेती” दुनिया की सबसे अजीब, लेकिन सबसे फायदेमंद खेती में गिनी जाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

