बल्ला छोड़ पकड़ा फावड़ा! क्रिकेट खेलने निकले 3 दोस्तों ने 2 महीने में बदल दी अजनार नदी की किस्मत; आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 119 किमी दूर ब्यावरा के तीन दोस्तों ने एक ऐसा काम कर दिखाया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. ये तीनों दोस्त पहले क्रिकेट खेलने के लिए अजनार नदी के घाट पर जाया करते थे, लेकिन वहां फैली गंदगी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने बल्ला छोड़कर सफाई का काम शुरू किया और सिर्फ दो महीनों में नदी के तीन घाटों की तस्वीर बदल दी. अब उनकी इस पहल की सराहना देशभर में हो रही है और लोग इसे प्रेरणादायक उदाहरण मान रहे हैं.

कैसे शुरू हुई सफाई मुहिम?

यह पूरी कहानी 26 जनवरी से शुरू होती है, जब झंडा फहराने के बाद दोस्तों ने कुछ अलग करने का फैसला लिया. उन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे समाज में बदलाव दिखे. पहले वे नदी किनारे क्रिकेट खेलने आते थे, लेकिन वहां इतनी गंदगी थी कि बैठना भी मुश्किल हो जाता था. उसी दिन उन्होंने सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया. शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक मिशन बन गया और उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी.

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किन-किन दोस्तों ने किया कमाल?

इस काम को अंजाम देने वाले तीनों दोस्त हैं सुरेंद्र चौधरी (उम्र 20 साल), कृष्णा वर्मा (18 साल) और कृष्णा अग्रवाल (18 साल). सुरेंद्र बीएससी सेकंड ईयर के छात्र हैं, जबकि बाकी दोनों 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं. ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और एक ही इलाके में रहते हैं. इनकी दोस्ती और टीमवर्क ने इस अभियान को सफल बनाया. उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के अपने दम पर यह काम शुरू किया और उसे लगातार आगे बढ़ाया.

बिना तैरना जाने कैसे की सफाई?

सबसे खास बात यह है कि इन तीनों दोस्तों को तैरना भी नहीं आता, फिर भी वे रोज नदी में उतरकर प्लास्टिक और कचरा निकालते हैं. उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम किया और हर दिन घंटों मेहनत की. शुरुआत में लोगों को यह काम अजीब लगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय लोग भी उनकी तारीफ करने लगे. उनके इस साहस और समर्पण ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है.

कितनी बदली नदी की तस्वीर?

दो महीनों की मेहनत के बाद इन दोस्तों ने अजनार नदी के तीन घाटों को पूरी तरह साफ कर दिया. जहां पहले कचरे के ढेर लगे रहते थे, अब वहां साफ-सुथरा माहौल नजर आता है. लोग अब वहां आराम से बैठ सकते हैं और नदी का आनंद ले सकते हैं. इस बदलाव ने पूरे इलाके में सकारात्मक असर डाला है. स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को सराहा और इसे आगे बढ़ाने की बात कही.

क्यों हो रही देशभर में चर्चा?

इन तीनों दोस्तों की मेहनत की सराहना देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की. उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह कहानी पूरे देश में वायरल हो गई. अब लोग इन युवाओं को ‘रियल हीरो’ कह रहे हैं. उनकी यह पहल यह सिखाती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और मेहनत की जरूरत होती है.