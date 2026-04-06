Advertisement
trendingNow13167794
Hindi Newsजरा हटकेबल्ला छोड़ पकड़ा फावड़ा! क्रिकेट खेलने निकले 3 दोस्तों ने 2 महीने में बदल दी अजनार नदी की किस्मत; आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

बल्ला छोड़ पकड़ा फावड़ा! क्रिकेट खेलने निकले 3 दोस्तों ने 2 महीने में बदल दी अजनार नदी की किस्मत; आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद

मध्य प्रदेश के भोपाल के पास ब्यावरा के तीन दोस्तों ने क्रिकेट छोड़ अजनार नदी के तीन घाट दो महीनों में साफ कर दिए. बिना तैरना जाने की गई मेहनत को आनंद महिंद्रा ने सराहा, और ये पहल देशभर में प्रेरणा बन गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 119 किमी दूर ब्यावरा के तीन दोस्तों ने एक ऐसा काम कर दिखाया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. ये तीनों दोस्त पहले क्रिकेट खेलने के लिए अजनार नदी के घाट पर जाया करते थे, लेकिन वहां फैली गंदगी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने बल्ला छोड़कर सफाई का काम शुरू किया और सिर्फ दो महीनों में नदी के तीन घाटों की तस्वीर बदल दी. अब उनकी इस पहल की सराहना देशभर में हो रही है और लोग इसे प्रेरणादायक उदाहरण मान रहे हैं.

कैसे शुरू हुई सफाई मुहिम?

यह पूरी कहानी 26 जनवरी से शुरू होती है, जब झंडा फहराने के बाद दोस्तों ने कुछ अलग करने का फैसला लिया. उन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे समाज में बदलाव दिखे. पहले वे नदी किनारे क्रिकेट खेलने आते थे, लेकिन वहां इतनी गंदगी थी कि बैठना भी मुश्किल हो जाता था. उसी दिन उन्होंने सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया. शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा कदम था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक मिशन बन गया और उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

किन-किन दोस्तों ने किया कमाल?

इस काम को अंजाम देने वाले तीनों दोस्त हैं सुरेंद्र चौधरी (उम्र 20 साल), कृष्णा वर्मा (18 साल) और कृष्णा अग्रवाल (18 साल). सुरेंद्र बीएससी सेकंड ईयर के छात्र हैं, जबकि बाकी दोनों 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं. ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और एक ही इलाके में रहते हैं. इनकी दोस्ती और टीमवर्क ने इस अभियान को सफल बनाया. उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के अपने दम पर यह काम शुरू किया और उसे लगातार आगे बढ़ाया.

बिना तैरना जाने कैसे की सफाई?

सबसे खास बात यह है कि इन तीनों दोस्तों को तैरना भी नहीं आता, फिर भी वे रोज नदी में उतरकर प्लास्टिक और कचरा निकालते हैं. उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम किया और हर दिन घंटों मेहनत की. शुरुआत में लोगों को यह काम अजीब लगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय लोग भी उनकी तारीफ करने लगे. उनके इस साहस और समर्पण ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है.

कितनी बदली नदी की तस्वीर?

दो महीनों की मेहनत के बाद इन दोस्तों ने अजनार नदी के तीन घाटों को पूरी तरह साफ कर दिया. जहां पहले कचरे के ढेर लगे रहते थे, अब वहां साफ-सुथरा माहौल नजर आता है. लोग अब वहां आराम से बैठ सकते हैं और नदी का आनंद ले सकते हैं. इस बदलाव ने पूरे इलाके में सकारात्मक असर डाला है. स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को सराहा और इसे आगे बढ़ाने की बात कही.

क्यों हो रही देशभर में चर्चा?

इन तीनों दोस्तों की मेहनत की सराहना देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की. उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह कहानी पूरे देश में वायरल हो गई. अब लोग इन युवाओं को ‘रियल हीरो’ कह रहे हैं. उनकी यह पहल यह सिखाती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और मेहनत की जरूरत होती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

River Cleaning. Biaora StoryYouth inspirationClean IndiaAnand Mahindra

Trending news

कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
West Bengal Election 2026
आप लोग डरना मत... अयोध्या में रुके CRPF काफिले का जिक्र कर ममता ने ये क्या कह दिया?
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
assam election 2026
कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम के बारपेटा रैली में गरजे PM मोदी
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत