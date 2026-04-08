रेलवे स्टेशन पर दिखा '3 Idiots' वाला सीन! जब अजनबी महिला को होने लगा दर्द, तो फरिश्ता बनकर आए शख्स ने वीडियो कॉल पर करवाई डिलीवरी

Viral Railway Station Delivery Video: रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई. ‘3 इडियट्स’ जैसा यह रियल लाइफ सीन वायरल हो गया. लोग उसे असली हीरो बता रहे हैं, जिसने हिम्मत और समझदारी से मां और बच्चे की जान बचाई.
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फिल्म '3 इडियट्स' का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार अमीर खान भीषण बारिश में फंसी अपनी दोस्त पीया (करीना कपूर) की बहन की डिलिवरी वीडियो कॉल के जरिए ही कराते दिखते हैं. फिल्म का यह सीन काफी शानदार और प्रभावी साबित हुआ. इससे लोगों ने खूब सराहा भी. लेकिन, यह थी तो एक फिल्मी सीन. इसलिए इस पर वास्तविक जीवन में किसी के लिए भरोसा करने बहुत मुश्किल था.
हाल ही में एक रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां एक अनजान शख्स ने अपनी हिम्मत और तकनीक के सहारे एक गर्भवती महिला की जान बचाई और एक नन्हीं जान को इस दुनिया में लाने में मदद की. इस घटना ने साबित कर दिया कि असल जिंदगी के हीरो फिल्मों से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक अफरा-तफरी भरे माहौल से होती है. प्लेटफॉर्म पर एक महिला जमीन पर लेटी हुई है और उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है. आसपास खड़े लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि अस्पताल पहुंचने से पहले क्या किया जाए. तभी भीड़ में से एक शख्स फरिश्ता बनकर आगे आता है. वह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक डॉक्टर को वीडियो कॉल लगाता है. यह नजारा किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था, जहां एक तरफ ट्रेन की पटरियां थीं और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी के आने का संघर्ष चल रहा था.
Shocking: 3 Idiots Scene In Real Life! Man
Delivers Baby At Ram Mandir Station Using Doctor Wife'S Video Call Guidance Saves Mother And Child pic.twitter.com/9SbIQGFQWc
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 7, 2026
शुरुआत में वह शख्स काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था. लेकिन दूसरी तरफ से डॉक्टर लगातार उसे निर्देश दे रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे. काली टी-शर्ट पहने उस व्यक्ति ने अपनी घबराहट को किनारे रखकर डॉक्टर की हर बात का पालन किया. कुछ ही मिनटों के तनावपूर्ण माहौल के बाद उस शख्स ने खुशी से चिल्लाकर कहा, "लड़का हुआ है!" यह सुनते ही वहां मौजूद भीड़ तालियों से गूंज उठी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उस व्यक्ति ने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में उठाया और डॉक्टर के मार्गदर्शन से पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया.
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यह घटना राम मंदिर स्टेशन की बताई जा रही है. वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म X (ट्विटर) पर Ghar Ke Kalesh के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. नेटिजन्स इसे असली हीरो की कहानी बता रहे हैं, जिने अजनबी के लिए फरिश्ता बनकर नई जिंदगी को दुनिया में लाया. वहीं इस वीडियो को लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.