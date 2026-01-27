Private MMS Leak Video: 3 मिनट 24 सेकंड का एक और Video! गूगल पर सर्च करने से पहले जान लें हकीकत

Advertisement
3 Minutes 24 Seconds Aarohi Mim Private MMS Leak: बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरोही मिम से जुड़ा 3 मिनट 24 सेकंड का कथित प्राइवेट MMS इंटरनेट पर वायरल बताया जा रहा है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स इसे फेक और ऑनलाइन स्कैम बता रहे हैं. इस रिपोर्ट में जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:32 AM IST
Aarohi Mim MMS 3 Minutes 24 Seconds Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल आरोही मिम का 3 मिनट 24 सेकंड का एक प्राइवेट MMS लीक हो गया है. इससे पहले 19 मिनट 34 सेकंड के एक कथित वीडियो की भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब यह छोटा क्लिप इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है और भारत समेत कई देशों में लोग इसे खोज रहे हैं. फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स और कई वेबसाइटों पर इसके लिंक और थंबनेल दिखाए जा रहे हैं, जिन पर क्लिक करने के लिए यूजर्स को उकसाया जा रहा है.

आरोही मिम आखिर हैं कौन?

आरोही मिम बांग्लादेश की एक पॉपुलर सोशल मीडिया क्रिएटर और मॉडल हैं, जो अपने लाइफस्टाइल, फैशन और एंटरटेनमेंट से जुड़े कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. वह ब्रांड प्रमोशन और फोटोशूट्स के जरिए भी काफी पहचान बना चुकी हैं, इसलिए उनका नाम किसी भी वायरल कंटेंट से जुड़ते ही वह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है.

यह भी पढ़ें: 19 Minute MMS Viral Video में नया ट्विस्ट! असलियत आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक

क्या इस वीडियो की कोई पुष्टि हुई है?

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स के मुताबिक इन कथित वीडियो की अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. न तो किसी भरोसेमंद मीडिया हाउस ने और न ही किसी आधिकारिक सोर्स ने यह साबित किया है कि ऐसा कोई असली प्राइवेट वीडियो मौजूद है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दावे एक सोची-समझी गलत सूचना मुहिम का हिस्सा हैं, जिसमें फर्जी स्क्रीनशॉट, एडिटेड क्लिप और नकली लिंक का इस्तेमाल किया जाता है.

लोगों को ऐसे लिंक क्यों दिखाए जा रहे हैं?

डिजिटल सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के अनुसार, ऐसे वायरल दावों के पीछे असली मकसद लोगों को खतरनाक वेबसाइटों पर ले जाना होता है. इन लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल या लैपटॉप में मालवेयर, वायरस या फिशिंग टूल डाउनलोड हो सकते हैं, जिससे बैंक डिटेल, पासवर्ड और निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है. कई बार ये साइटें फर्जी ऐप या सर्वे डाउनलोड करने को भी कहती हैं, जो सीधे तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा होते हैं.

यह भी पढ़ें: ​19 Minute MMS Viral Video: ये तो हद हो गई! अब लड़की के सुसाइड करने का हुआ दावा; वीडियो देख उड़ गई सबकी नींद

क्या इसे शेयर करना भी अपराध हो सकता है?

कानूनी जानकारों और डिजिटल सेफ्टी एक्टिविस्ट्स का कहना है कि किसी की कथित प्राइवेट या इंटिमेट कंटेंट को बिना अनुमति देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना कई देशों में अपराध की श्रेणी में आता है. इससे न सिर्फ पीड़ित की निजता का उल्लंघन होता है बल्कि शेयर करने वाले व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए ऐसे अनवेरिफाइड और सनसनीखेज दावों से दूरी बनाना ही सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है.

यूजर्स को अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग किसी भी वायरल वीडियो या MMS के दावे पर आंख बंद करके भरोसा न करें. केवल भरोसेमंद न्यूज सोर्स और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें. आरोही मिम से जुड़ा यह वायरल ट्रेंड इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट पर झूठी और भ्रामक जानकारी बहुत तेजी से फैल सकती है, इसलिए हर यूजर को डिजिटल रूप से सतर्क रहना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Aarohi MimMMS leak19 Minute Viral Video3 Minutes 24 Seconds19 Minute 34 Second ka Viral Video

