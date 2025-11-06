Advertisement
trendingNow12991176
Hindi Newsजरा हटके

'वैज्ञानिक हैरान, इतिहासकार भी दंग...', दुनिया की वो 3 रहस्यमयी सभ्यताएं; जिससे अनजान है दुनिया

Mysterious Civilizations: दुनियाभर में ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो रहस्यों से भरी हुई है. दुनियाभर में काफी संख्या में लोग इससे अनजान है. ऐसी ही हम तीन सभ्यताओं से आपको रूबरू कराने चल रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वैज्ञानिक हैरान, इतिहासकार भी दंग...', दुनिया की वो 3 रहस्यमयी सभ्यताएं; जिससे अनजान है दुनिया

Mysterious Civilizations: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. दुनियाभर में ऐसे कई रहस्य हैं जिससे लोग अनजान हैं. आधुनिकता के युग में लोगों के रहने और जीने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई है. हालांकि एक दौर वो भी था जब लोगों के पास संसाधनों की कमी होती थी. प्राचीन सभ्यताओं के लोगों का हजारों साल पहले का जीवन काफी कष्टमय था. जब भी कहीं पर प्राचीन सभ्यताओं की बात होती है तो मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यताओं का जिक्र होता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि कुछ सभ्यताएं ऐसी भी है, जिससे दुनियाभर के लोग अनजान हैं. एक वक्त तक वैज्ञानिकों को भी इसका पता नहीं चल पाया था. 

हित्ती सभ्यता
सबसे पहले हम बात करेंगे हित्ती साम्राज्य के बारे में. हित्ती सभ्यता के बारे में काफी लोग अनजान हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह साम्राज्य 1600 से 1178 ईसा पूर्व के बीच यह साम्राज्य आधुनिक तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने ही लोहे की शुरुआत की थी. इनका जिक्र बाइबिल में भी मिलता है. 

मोचे सभ्यता
सबसे रहस्यमयी और गुमनाम सभ्यताओं में मोचे सभ्यता भी रही है.  एक प्राचीन पेरू की संस्कृति थी जो 100 से 800 ईस्वी के बीच फली-फूली, और यह अपनी कुशल मिट्टी के बर्तन, विस्तृत कलाकृतियों, और विशाल 'हुआकास' (ईंटों के मंदिर) के लिए प्रसिद्ध थी. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने बड़े पैमाने पर नहरों का नेटवर्क बनाया जिसके जरिए नदियों का पानी खेतों में जाता था. मोचे कलाकार सोने, चांदी और तांबे की कलाकारी करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

नबातियन सभ्यता 
इसके बाद हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उसका नाम है नबातियन सभ्यता. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने रेगिस्तान की चट्टानों को काटकर शहर बनाए, इस सभ्यता के लोग एक बेहतरीन व्यापारी और इंजीनियर थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां के लोगों ने पानी संभालने का एक हैरतअंगेज तरीका अपनाया जिससे वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे. यहां के लोगों को धूप के व्यापार के लिए जाना जाता था. गुजरते हुए दिन के साथ यह साम्राज्य 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Mysterious Civilizations

Trending news

पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट