'वैज्ञानिक हैरान, इतिहासकार भी दंग...', दुनिया की वो 3 रहस्यमयी सभ्यताएं; जिससे अनजान है दुनिया

Mysterious Civilizations: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. दुनियाभर में ऐसे कई रहस्य हैं जिससे लोग अनजान हैं. आधुनिकता के युग में लोगों के रहने और जीने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई है. हालांकि एक दौर वो भी था जब लोगों के पास संसाधनों की कमी होती थी. प्राचीन सभ्यताओं के लोगों का हजारों साल पहले का जीवन काफी कष्टमय था. जब भी कहीं पर प्राचीन सभ्यताओं की बात होती है तो मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यताओं का जिक्र होता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि कुछ सभ्यताएं ऐसी भी है, जिससे दुनियाभर के लोग अनजान हैं. एक वक्त तक वैज्ञानिकों को भी इसका पता नहीं चल पाया था.

हित्ती सभ्यता

सबसे पहले हम बात करेंगे हित्ती साम्राज्य के बारे में. हित्ती सभ्यता के बारे में काफी लोग अनजान हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह साम्राज्य 1600 से 1178 ईसा पूर्व के बीच यह साम्राज्य आधुनिक तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने ही लोहे की शुरुआत की थी. इनका जिक्र बाइबिल में भी मिलता है.

मोचे सभ्यता

सबसे रहस्यमयी और गुमनाम सभ्यताओं में मोचे सभ्यता भी रही है. एक प्राचीन पेरू की संस्कृति थी जो 100 से 800 ईस्वी के बीच फली-फूली, और यह अपनी कुशल मिट्टी के बर्तन, विस्तृत कलाकृतियों, और विशाल 'हुआकास' (ईंटों के मंदिर) के लिए प्रसिद्ध थी. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने बड़े पैमाने पर नहरों का नेटवर्क बनाया जिसके जरिए नदियों का पानी खेतों में जाता था. मोचे कलाकार सोने, चांदी और तांबे की कलाकारी करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

नबातियन सभ्यता

इसके बाद हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उसका नाम है नबातियन सभ्यता. ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोगों ने रेगिस्तान की चट्टानों को काटकर शहर बनाए, इस सभ्यता के लोग एक बेहतरीन व्यापारी और इंजीनियर थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां के लोगों ने पानी संभालने का एक हैरतअंगेज तरीका अपनाया जिससे वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे. यहां के लोगों को धूप के व्यापार के लिए जाना जाता था. गुजरते हुए दिन के साथ यह साम्राज्य 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया था.