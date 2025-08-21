'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई?', घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ा 3 साल का बच्चा! वीडियो देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा
Advertisement
trendingNow12891007
Hindi Newsजरा हटके

'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई?', घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ा 3 साल का बच्चा! वीडियो देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा

Kid Running on Treadmill: दौड़ने की अगर प्रतियोगिया हो तो ये बच्चा संभावित रूप से अपनी उम्र के बच्चों से तो आगे ही रहेगा. आप भी ये वाक्य बोलने पर मजबूर हो जाएंगे जब इस बच्चे का वायरल वीडियो देखेंगे. दरअसल यह बच्चा बड़ी तेजी के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई?', घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ा 3 साल का बच्चा! वीडियो देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा

Kid Running on Treadmill: दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. हालांकि इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और इसे देखकर लोग बच्चे की प्रतिभा की तारीफ भी कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे बच्चे के लिए खतरनाक बता रहे हैं. हालांकि यह सब बातें एक तरफ हैं और बच्चे का हुनर तो तारीफ के काबिल है. 

घोड़े वाली रफ्तार से दौड़ा बच्चा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा ट्रेडमिल पर बिना किसी सहारे के दौड़ता हुआ दिख रहा है. उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, '3 साल का बच्चा ट्रेडमिल पर 19.3 किमी/घंटा की गति से दौड़ रहा है.' वैसे इतनी तेज दौड़ना किसी भी 3 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है. इस वीडियो को बच्चे के पिता ने शूट किया है, जो उसे दौड़ने वक्त प्रोत्साहित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- "रियल लाइफ 'बाहुबली'! रेलवे फाटक बंद था तो शख्स ने कंधे पर उठाई बाइक और पार कर गया सड़क, वायरल हुआ वीडियो"

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा जा चुका है. लोग इसे लगातार शेयर और लाइक कर रहे हैं. वहीं इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पिता को अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेंड करना चाहिए.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई? एक अन्य यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा- मुझे यकीन है कि एक दिन यह बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा धावक बनेगा. हालांकि कई लोगों ने इसे बच्चे पर अत्याचार है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Kid Running on trademillViral Video

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;