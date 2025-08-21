'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई?', घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ा 3 साल का बच्चा! वीडियो देख आंखों पर नहीं होगा भरोसा

Kid Running on Treadmill: दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा ट्रेडमिल पर घोड़े से भी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. हालांकि इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और इसे देखकर लोग बच्चे की प्रतिभा की तारीफ भी कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे बच्चे के लिए खतरनाक बता रहे हैं. हालांकि यह सब बातें एक तरफ हैं और बच्चे का हुनर तो तारीफ के काबिल है.

3-year-old kid running at 19.3 km/h on a treadmill.pic.twitter.com/tjCEhU3Vsl — Massimo (@Rainmaker1973) August 19, 2025

घोड़े वाली रफ्तार से दौड़ा बच्चा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा ट्रेडमिल पर बिना किसी सहारे के दौड़ता हुआ दिख रहा है. उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, '3 साल का बच्चा ट्रेडमिल पर 19.3 किमी/घंटा की गति से दौड़ रहा है.' वैसे इतनी तेज दौड़ना किसी भी 3 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है. इस वीडियो को बच्चे के पिता ने शूट किया है, जो उसे दौड़ने वक्त प्रोत्साहित कर रहे हैं.

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा जा चुका है. लोग इसे लगातार शेयर और लाइक कर रहे हैं. वहीं इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पिता को अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेंड करना चाहिए.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'बच्चे में इतनी हॉर्स पावर कैसे आई? एक अन्य यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा- मुझे यकीन है कि एक दिन यह बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा धावक बनेगा. हालांकि कई लोगों ने इसे बच्चे पर अत्याचार है.