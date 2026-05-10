30 करोड़ साल पहले भी धरती पर थे 'शाकाहारी जीव'! रहस्यमयी खोपड़ी ने खोल दिए राज, मिल गया पृथ्वी का सबसे पहला 'प्योर वेज' जीव?

World's Earliest Vegetarian Animal: कनाडा में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जिसने करोड़ों साल पुराने इतिहास की तस्वीर बदल दी है. यहां जमीन के नीचे से एक बेहद पुरानी खोपड़ी मिली है, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए. माना जा रहा है कि यह जीवाश्म धरती पर रहने वाले सबसे शुरुआती शाकाहारी जानवरों में से एक का हो सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह खोपड़ी करीब 30 करोड़ साल पुरानी है. इसका मतलब है कि यह उस समय की खोपड़ी है, जब धरती पर इंसान तो दूर, डायनासोर भी नहीं आए थे. उस दौर में पृथ्वी का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था और ज्यादातर जीव मांसाहारी माने जाते थे. लेकिन इस खोज ने संकेत दिया है कि उस समय कुछ जानवर पौधे खाकर भी जिंदा रहते थे.

खुदाई के दौरान मिला अनोखा जीवाश्म

बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक कनाडा के एक इलाके में पुराने जीवाश्मों पर रिसर्च कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर दबा हुआ एक अजीब आकार का सिर मिला. शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह किसी सामान्य प्राचीन जीव का हिस्सा होगा, लेकिन जांच के बाद मामला बेहद खास निकला. रिसर्च टीम ने जब खोपड़ी के दांत और जबड़े का अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि यह जीव मांस खाने वाला नहीं था. उसके दांत पौधों को चबाने के हिसाब से बने हुए थे. यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी. क्योंकि उस दौर के ज्यादातर जीवों को शिकारी माना जाता है.

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डायनासोर से भी पहले का जीव

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीव धरती पर डायनासोर आने से करोड़ों साल पहले मौजूद था. उस समय पृथ्वी पर विशाल जंगल और दलदली इलाके हुआ करते थे. खोज से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, इस जीव का शरीर छिपकली जैसा हो सकता है, लेकिन उसका खानपान अलग था. वह पेड़-पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर रहता था. इस खोज को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि धरती पर शाकाहारी जीवों की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई.

दांतों ने खोल दिया करोड़ों साल पुराना रहस्य

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस जीव की सबसे खास चीज उसके दांत हैं. आमतौर पर मांसाहारी जीवों के दांत नुकीले और शिकार फाड़ने वाले होते हैं, लेकिन इस जीव के दांत चपटे और मजबूत थे. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे दांत पौधों और कठोर वनस्पतियों को चबाने के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं. इसी आधार पर वैज्ञानिक इसे शुरुआती शाकाहारी जीवों में गिन रहे हैं. रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज जीवों के विकास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- धरती कितनी रहस्यमयी है

जैसे ही इस खोज की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने हैरानी जतानी शुरू कर दी. कई लोग यह सोचकर चौंक गए कि करोड़ों साल पहले भी धरती पर इतने अलग तरह के जीव मौजूद थे. एक यूजर ने लिखा कि 'इंसान जितना इतिहास जानता है, धरती उससे कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है.' वहीं, दूसरे ने कहा कि हर नई खोज हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति के पास अभी भी अनगिनत राज छिपे हुए हैं. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि धरती का पहला 'शाकाहारी ग्राहक' आखिर मिल ही गया.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है यह खोज

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खोज सिर्फ एक पुरानी खोपड़ी मिलने भर की घटना नहीं है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि करोड़ों साल पहले जीव कैसे बदलते गए और उनका खानपान कैसे विकसित हुआ. वैज्ञानिक अब इस जीवाश्म की और गहराई से जांच कर रहे हैं. माना जा रहा है कि आगे की रिसर्च से उस दौर के पर्यावरण और जीव-जंतुओं के बारे में और नई जानकारी मिल सकती है. धरती का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही रहस्यों से भरा भी है. यही वजह है कि करोड़ों साल पुरानी एक खोपड़ी आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है.

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