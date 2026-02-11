कब्र से निकला 3,300 साल पुराना चप्पल! वैज्ञानिकों ने जब की जांच तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

इतिहास की किताबों में राजा, युद्ध और खजानों की कहानियां तो खूब मिलती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली चप्पल भी हजारों साल बाद सनसनी मचा सकती है? मिस्र की एक कब्र से मिली 3,300 साल पुरानी सैंडल ने ऐसा ही किया है. यह कोई आम सैंडल नहीं, बल्कि सत्ता, ताकत और दुश्मनों पर विजय का प्रतीक थी. वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने जब इसकी बारीकी से जांच की, तो सामने आया कि यह सिर्फ पहनने की चीज नहीं थी, बल्कि एक गहरा राजनीतिक और धार्मिक संदेश छिपाए हुए थी. इस अनोखी खोज ने प्राचीन मिस्र की सोच और सत्ता के प्रदर्शन को नए नजरिए से समझने का मौका दिया है.

तूतनखामुन की कब्र और बेशकीमती खजाने

मिस्र के इतिहास में तूतनखामुन का नाम सबसे चर्चित फिरऔनों में गिना जाता है. महज 17 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी. साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद् हॉवर्ड कार्टर ने उसकी कब्र खोजी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. इस कब्र से 5,000 से ज्यादा कीमती वस्तुएं मिलीं, जिनमें सोने का डेथ मास्क, मूर्तियां, हथियार, हड्डियां और दर्जनों जोड़ी चप्पलें शामिल थीं. हालांकि इन सबके बीच एक खास जोड़ी सैंडल ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसमें आम सजावट नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक छिपा था.

Add Zee News as a Preferred Source

सैंडल की बनावट और डराने वाला डिजाइन

यह सैंडल लकड़ी की बनी हुई थीं, जिन पर छाल, हरे रंग का चमड़ा और गोल्ड फॉइल की परत चढ़ी थी. सफेद पेंट की पृष्ठभूमि पर बेहद खास चित्र बनाए गए थे. सबसे चौंकाने वाली बात इसकी तलवों पर बनी तस्वीरें थीं. इनमें फाराो को अपने दुश्मनों के ऊपर चलते हुए दिखाया गया था. एक सैंडल पर एशियाई कैदी और दूसरी पर अफ्रीकी कैदी नजर आए, जिनके हाथ पीछे बंधे थे. हर कदम के साथ राजा का दुश्मनों को कुचलना उसकी ताकत का खुला प्रदर्शन था.

‘नाइन बो’ज’ और शक्ति का प्रतीक

इन सैंडलों पर ‘नाइन बो’ज’ का प्रतीक भी उकेरा गया था. प्रत्येक सैंडल पर आठ धनुष बने थे, जबकि पट्टे को धनुष के आकार में डिजाइन किया गया था, जिससे कुल नौ बो बनते थे. प्राचीन मिस्र में ‘नाइन बो’ज’ को दुश्मनों के सामूहिक प्रतीक के रूप में देखा जाता था. इसका मतलब था नौ दिशाओं से आने वाले या नौ प्रमुख शत्रु समूह. फाराो जब भी चलता, उसके पैर इन प्रतीकों पर पड़ते, जिससे यह संदेश जाता कि दुनिया के सभी दुश्मन उसकी ताकत के नीचे दबे हुए हैं.

सिर्फ फैशन नहीं था

विशेषज्ञों के अनुसार यह सैंडल सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक और धार्मिक संदेश देती थीं. आज ये सैंडल काहिरा के इजिप्शियन म्यूजियम में रखी गई हैं. म्यूजियम की जानकारी के मुताबिक, बंधे हुए कैदी फाराो की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि तूतनखामुन ने इन्हें रोजमर्रा में पहना था या ये सिर्फ प्रतीकात्मक थीं. लेकिन इतना तय है कि 3,300 साल बाद भी ये सैंडल उसकी सत्ता, सोच और शक्ति की कहानी दुनिया को सुना रही हैं.