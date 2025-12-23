3300 साल बाद खुला खौफनाक रहस्य, एक साथ मिले 8 लोगों की कलश अस्थियां! साइंटिस्ट भी घबरा गए

Advertisement
Scotland Weird Histroy: स्कॉटलैंड में 3,330 साल पुराना कांस्य युग का सामूहिक दफन टीला मिला है, जिसमें एक साथ दफन किए गए आठ लोगों के अवशेष मिले, जिससे इस इलाके के प्रागैतिहासिक इतिहास पर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:07 AM IST
Bronze Age Burial: स्कॉटलैंड में नई सड़क निर्माण परियोजना से पहले जब पुरातत्वविद खुले मैदान की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें एक असाधारण खोज मिली. सैंक्वार कस्बे के पास स्थित क्षेत्र में एक प्राचीन सामूहिक दफन टीला सामने आया, जिसने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया. यह खोज इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस इलाके में पहले कभी कांस्य युग से जुड़ी इतनी ठोस गतिविधियों के प्रमाण नहीं मिले थे. 

यह दफन टीला मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है और इसे कांस्य युग का बैरो कहा जा रहा है. ‘ट्वेंटीशिलिंग हिल’ नामक इस स्थल पर एक गोलाकार संरचना मिली, जिसके केंद्र में एक गड्ढा था. इस गड्ढे में आठ लोगों के अवशेषों वाले कई कलश बेहद करीबी तरीके से रखे गए थे, जो इसे स्कॉटलैंड में अब तक की अनोखी खोज बनाता है.

कलशों में क्या मिला और यह इतिहास को कैसे बदलता है?

खुदाई के दौरान केंद्रीय गड्ढे में पांच कलश मिले, जिनमें कम से कम आठ लोगों के जले हुए अवशेष पाए गए. इसके अलावा, उत्तर दिशा में देर नवपाषाण काल के गड्ढे भी मिले, जिनकी तारीख 2867 से 2504 ईसा पूर्व के बीच की मानी जा रही है. इन सभी खोजों को मिलाकर देखा जाए तो यह क्षेत्र का प्रागैतिहासिक इतिहास पूरी तरह नए सिरे से लिखा जा सकता है.

इन अवशेषों से उस दौर की जिंदगी के क्या संकेत मिलते हैं?

पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में नवपाषाण काल में आबादी बहुत कम थी, लेकिन कांस्य युग के दौरान यहां लोग ज्यादा स्थायी रूप से रहने लगे थे. कलशों में एक वयस्क और एक किशोर को साथ दफन किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह एक साझा सांस्कृतिक परंपरा थी और ये लोग निश्चित रूप से स्थानीय स्कॉटिश समुदाय से जुड़े थे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आठ लोगों को एक ही समय में क्यों दफन किया गया. फॉरेंसिक जांच से पता चला कि सभी को एक ही घटना के तहत दफन किया गया था. यह सामान्य कांस्य युग की परंपराओं से अलग है, जहां शवों को पहले खुला छोड़ा जाता था और बाद में अलग-अलग समय पर दफन किया जाता था.

क्या किसी बड़े हादसे ने इस समुदाय को खत्म किया?

चीफ आर्केलॉजिस्ट थॉमस मुइर के अनुसार, इन शवों को जलाने के तुरंत बाद दफन किया गया, जो असामान्य है. विशेषज्ञों को शक है कि ये लोग एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं. आसपास के इलाके में अकाल और बस्ती के अचानक छोड़े जाने के संकेत भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भयानक घटना ने इस समुदाय को मजबूर कर दिया था कि वे पारंपरिक रस्में छोड़कर एक साथ अंतिम संस्कार करें.

यह खोज स्कॉटलैंड के इतिहास के लिए क्यों अहम?

ट्वेंटीशिलिंग हिल में मिली यह खोज उस खाली इतिहास के टुकड़े को भरती है, जिसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी थी. इससे यह साफ हो गया है कि दक्षिण-पश्चिम स्कॉटलैंड में कांस्य युग के दौरान मानव जीवन मौजूद था. साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि इस समुदाय पर किसी बड़े संकट ने हमला किया था, जिसकी गूंज आज 3,330 साल बाद जमीन से बाहर आई है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

