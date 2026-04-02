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Hindi Newsजरा हटके35 साल की उम्र और अब तक वर्जिन! आखिर क्यों इस महिला ने उठाया एस्कॉर्ट हायर करने का कदम?

35 साल की उम्र और अब तक 'वर्जिन'! आखिर क्यों इस महिला ने उठाया एस्कॉर्ट हायर करने का कदम?

35 वर्षीय न्यूयॉर्क महिला ने अपनी वर्जिनिटी और अकेलेपन की दिक्कत साझा की. ऑफिस रोमांस में ठुकराए जाने के बाद वह एस्कॉर्ट हायर करने का विचार कर रही हैं. डियर एब्बी ने भावनात्मक जुड़ाव के बिना एस्कॉर्ट न लेने की सलाह दी और थेरेपिस्ट से मदद लेने की सिफारिश की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:39 PM IST
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आज के दौर में जहां रिलेशनशिप और डेटिंग ऐप्स की भरमार है, वहीं न्यूयॉर्क की एक 35 वर्षीय महिला की कहानी ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. यह महिला आज भी 'वर्जिन' है और उसने कभी किसी पुरुष के साथ कोई रिश्ता शेयर नहीं किया है. अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर वह अकेलापन और अधूरापन महसूस कर रही है. थक-हारकर उसने 'डियर एब्बी' (Dear Abby) कॉलम के जरिए दुनिया के सामने अपना दर्द शेयर किया है. वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती और अपनी इस 'समस्या' को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, जो समाज में आज भी वर्जित माना जाता है.

क्यों लिया ऐसा बड़ा फैसला?

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, इस महिला के जीवन में पुरुषों की कमी का एक बड़ा कारण उनका कार्यक्षेत्र और स्कूल रहा है, जहां वह ज्यादातर महिलाओं से ही घिरी रहीं. उन्होंने एक बार अपने एक सहकर्मी को डेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अनुभव किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. उन्हें न केवल सार्वजनिक रूप से ठुकराया गया, बल्कि वह सहकर्मी किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में आ गया. इस 'ऑफिस रोमांस' की कड़वाहट ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि तब से लेकर आज तक उनके जीवन में कोई पुरुष नहीं आया. अब वह खुद को इस स्थिति से निकालने के लिए बेताब हैं.

क्या यही है वर्जिनिटी खत्म करने का आखिरी रास्ता?

लंबे समय तक 'मिस्टर राइट' का इंतजार करने के बाद अब यह महिला हार मान चुकी है. उन्हें लगता है कि शायद वह खास इंसान कभी नहीं आएगा. अपनी वर्जिनिटी को एक बोझ समझते हुए, उन्होंने एक 'एस्कॉर्ट' (Escort) हायर करने का विचार बनाया है. उनका मानना है कि यह उनके लिए एक आखिरी कोशिश है ताकि वह कम से कम यह जान सकें कि शारीरिक संबंध का अनुभव कैसा होता है. वह पूछती हैं कि क्या उन्हें इस योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी बेवकूफ की तरह बिना किसी लक्ष्य के बस इंतजार ही करते रहना चाहिए?

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क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह?

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, 'डियर एब्बी' ने इस मामले में महिला को एस्कॉर्ट के पास न जाने की सख्त सलाह दी है. उनके अनुसार पुरुषों के लिए यह एक समाधान हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए शारीरिक अनुभव तभी संतोषजनक होता है जब पार्टनर के प्रति कुछ भावनाएं जुड़ी हों. एस्कॉर्ट के साथ वह भावनात्मक जुड़ाव गायब रहेगा. विशेषज्ञ ने उन्हें सलाह दी है कि वह किसी लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट (Therapist) से बात करें. यह समझना जरूरी है कि उनके जीवन में रोमांटिक रिश्ते क्यों नहीं बन पा रहे हैं. शायद इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है जिसे सुलझाना जरूरी है.

क्या शराब की लत ने उजाड़ दिया एक मां-बेटी का रिश्ता?

इसी कॉलम में एक दूसरी कहानी 'ड्रामा मामा' की है, जिसकी बेटी शायद शराब की आदी है. 5 साल पहले उनकी बेटी नशे की हालत में सड़क किनारे बेहोश मिली थी, जिसके बाद पुलिस उसे ले गई. बेटी आज भी अपनी मां पर पुलिस बुलाने का झूठा आरोप लगाती है, जबकि मां का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पूछताछ के लिए फोन किया था. एब्बी ने सलाह दी कि शराब या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति से बहस करना बेकार है. मां को बस इतना कहना चाहिए कि जिसने भी पुलिस को फोन किया, उसने उसकी जान बचाकर उस पर अहसान ही किया था.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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