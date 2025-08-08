Video: झूले पर बैठी महिला को पुरुष ने मारा ऐसा धक्का कि घूम गया 360 डिग्री झूला, देखें वायरल वीडियो

360 Degree Swing Video: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला झूले पर है और वो अपने साथी को धक्का मारने के लिए कहती है जिसके बाद उसका झूला 360 डिग्री तक घूम जाता है.
360 Degree Swing Video: एम्यूजमेंट पार्क में एडवेंचर के लिए लोग अक्सर जाया करते हैं और वहां एक से बढ़कर एक बड़े-बड़े झूले देखने को मिलते हैं और यहां आप हर झूले का मजा उठा सकते हैं. कई एम्यूजमेंट पार्क में 360 डिग्री झूला भी होता है. आजकल इस तरह का झूला ट्रेंड बन चुका है और लोगों के लिए एडवेंचर का नया जरिया भी बन गया है. 360 डिग्री झूले में उस हिसाब की सेफ्टी भी दी जाती है लेकिन अगर नॉर्मल झूला ही 360 डिग्री तक घूम जाए तो अच्छे से अच्छे इंसान की जान निकल सकती है. ऐसा कुछ एक महिला के साथ हुआ जब उसके साथी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया.
360 डिग्री घूम गया झूला
वायरल वीडियो में झूला झूलती महिला नजर आ रही है. वो बार-बार धक्का देने के लिए साथ खड़े पुरुष से कहती है और पीछे की तरफ कुछ लोग बैठकर सारा नजारा देख रहे होते हैं. थोड़ा सा धक्का देने के बाद महिला ने और जोरदार धक्के के लिए कहा जिसके बाद शख्स ने धक्का दिया और वो 180 डिग्री तक ऊपर की ओर गई और फिर नीचे वापस हो गई. इसके बाद झूले को ऐसा धक्का दिया कि वो 360 डिग्री घूमने के बाद ही लौटा.
अब दोबारा झूले पर नहीं बैठेगी
इंस्टाग्राम के Threads प्लेटफॉर्म पर वीडियो को साझा किया गया है. @sumer__suroth की आईडी से शेयर इस वीडियो पर कैप्शन है ‘अब दोबारा नहीं बैठेगी झूले पर’ वायरल वीडियो में महिला झूला झुलते हुए बहुत खुश दिख रही है लेकिन जैसे ही वो 360 डिग्री घूम जाता है वो हैरान रह जाती है.
लोगों ने बताया खतरनाक
इस वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट रहे जिनमे ज्यादातर लोगों ने ऐसे झूले को खतरनाक बताया और कहा कि वो होते तो कभी नहीं बैठते. एक यूजर ने कमेंट किया कि मेरा तो दिल ही अटक जाएगा. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘ये आदमी जानवर.. इसको मारना चाहता है’ ये वीडियो देखकर भले ही हंसी आ रही हो लेकिन हकीकत में बहुत खतरनाक भी हो सकता है.