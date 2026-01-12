Advertisement
trendingNow13071559
Hindi Newsजरा हटकेExpained: क्यों ट्रेंड कर रहा 365 बटन? ये है 2026 का पहला वायरल ट्रेंड, नहीं पता तो जान लीजिए! वरना सबसे पूछते रहेंगे- क्या है ये?

Expained: क्यों ट्रेंड कर रहा 365 बटन? ये है 2026 का पहला वायरल ट्रेंड, नहीं पता तो जान लीजिए! वरना सबसे पूछते रहेंगे- क्या है ये?

First Viral Meme of 2026: साल 2026 का पहला वायरल ट्रेंड 365 बटन सोशल मीडिया पर छा गया है, जो समय की कीमत, निजी सीमाओं और बिना किसी सफाई के खुद के लिए जीने की सोच को दर्शाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Expained: क्यों ट्रेंड कर रहा 365 बटन? ये है 2026 का पहला वायरल ट्रेंड, नहीं पता तो जान लीजिए! वरना सबसे पूछते रहेंगे- क्या है ये?

365 buttons Trend Of 2026: साल 2026 की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक बेहद अनोखे ट्रेंड से हुई है, जिसे 365 बटन ट्रेंड कहा जा रहा है. पहली नजर में यह किसी DIY या प्रोडक्टिविटी चैलेंज जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है. यह ट्रेंड समय की अहमियत, खुद से किए वादों और निजी सीमाओं को बिना शब्दों के समझाने का तरीका बन गया है.

365 बटन का आइडिया कहां से आया?

यह ट्रेंड टिकटॉक पर दिसंबर 2025 के आखिर में उभरा, जब क्रिएटर एबी कीलर के एक वीडियो पर तमारा नाम की यूजर ने कमेंट किया. तमारा ने लिखा कि वह साल के हर दिन के लिए 365 बटन खरीदना चाहती हैं, ताकि वह अपने समय के प्रति ज्यादा सजग रह सकें. यही एक साधारण सा कमेंट देखते ही देखते इंटरनेट की चर्चा बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

लोगों को यह आइडिया इतना अजीब क्यों लगा?

जैसे ही लोगों ने यह कमेंट पढ़ा, सवालों की बाढ़ आ गई. क्या वह बटन पहनेंगी, जमा करेंगी या किसी कपड़े पर लगाएंगी. तमारा का जवाब बेहद साधारण लेकिन असरदार था. उन्होंने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उन्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है. यही लाइन इस ट्रेंड की जान बन गई. बिना सफाई दिए अपने लिए कुछ करने की यह सोच लोगों को बेहद रिलेटेबल लगी. यूजर्स ने इसे निजी सीमाओं का प्रतीक मान लिया. कुछ लोग रोज जेब में एक बटन रखते हैं, कुछ डेस्क पर रखते हैं, तो कुछ शीशे की बोतल में जमा करते हैं. हर किसी ने इसे अपने तरीके से अपनाया, बिना यह बताए कि क्यों.

 

 

 

 

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

यह ट्रेंड बाकी प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स से अलग कैसे?

365 बटन ट्रेंड न तो हसल कल्चर को बढ़ावा देता है और न ही सख्त गोल सेट करने की बात करता है. यह ट्रेंड कहता है कि हर इरादा दुनिया को समझाना जरूरी नहीं. यह आत्मविश्वास, भावनात्मक सीमाओं और खुद पर भरोसे की बात करता है. यहां लक्ष्य दूसरों को दिखाना नहीं, बल्कि खुद के लिए ईमानदार रहना है. आज जब बर्नआउट, मेंटल हेल्थ और पर्सनल स्पेस पर खुलकर बात हो रही है, तब 365 बटन ट्रेंड बिल्कुल सही समय पर आया है. 

एक छोटा सा बटन बड़ी बात कह देता है. यह ट्रेंड बताता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं और हर चीज को समझाना भी नहीं. शायद यही वजह है कि 2026 की शुरुआत इसी सोच के साथ वायरल हो गई है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

365 ButtonsViral MemeTrend

Trending news

2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाए AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
PSLV C62
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल