Advertisement
trendingNow13128257
Hindi Newsजरा हटकेViral News: पहली शादी से 3 बच्चे, दो पोते-पोतियां...अब महिला ने दो पुरुषों संग एक ही सेरेमनी में रचाई शादी, लाखों में मिला दहेज

Viral News: पहली शादी से 3 बच्चे, दो पोते-पोतियां...अब महिला ने दो पुरुषों संग एक ही सेरेमनी में रचाई शादी, लाखों में मिला दहेज

Woman Married 2 Man: यह कदम उठाने से पहले, डुआंगडुआन ने अपने बच्चों और माता-पिता से दिल से बात की. उन्हें हैरानी हुई कि उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी क्योंकि दोनों आदमियों ने लगातार परिवार का ख्याल रखा था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral News: पहली शादी से 3 बच्चे, दो पोते-पोतियां...अब महिला ने दो पुरुषों संग एक ही सेरेमनी में रचाई शादी, लाखों में मिला दहेज

Thailand Wedding: थाईलैंड की रहने वाली 37 साल की एक महिला उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब उसने एक ही सेरेमनी में दो ऑस्टियन पुरुषों से शादी कर ली. विवाह का आयोजन थाईलैंड प्रखोन चाई डिस्ट्रिक्ट में किया गया. 

खाओसोड इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, डुआंगडुआन केत्सारो ने महिला के साथ कई सालों के रिलेशनशिप के बाद तीनों की सहमति के बाद दोनों करीबी दोस्तों से शादी कर ली.

दोनों पुरुषों से किया विवाह

डुआंगडुआन पहले एक सिंगर-सॉन्गराइटर थीं. पहली बार पांच साल पहले पटाया में रिटायर्ड ऑस्ट्रियन पुलिस ऑफिसर रोमन से मिलीं. बाद में वह मैकी से मिलीं, जो अभी ऑस्ट्रियन पुलिस ऑफिसर हैं और रोमन के करीबी दोस्त हैं. दोनों आदमियों के साथ रिश्ता बनाने के बाद रोमन को पांच साल और मैकी को एक साल तक डेट करने के बाद तीनों ने मिलकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

खास बात यह है कि डुआंगडुआन के अपनी पहली शादी से तीन बच्चे और दो पोते-पोतियां हैं. सालों तक उन्होंने अपने माता-पिता और बच्चों दोनों की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत की. यह कदम उठाने से पहले, डुआंगडुआन ने अपने बच्चों और माता-पिता से दिल से बात की. उन्हें हैरानी हुई कि उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी क्योंकि दोनों आदमियों ने लगातार परिवार का ख्याल रखा था.

परिवार वाले भी राजी, पुरुषों ने दिया दहेज

28 फरवरी को, तीनों ने थाईलैंड के प्रखोन चाई जिले में शादी कर ली, और करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में एक शांत सेरेमनी में विवाह का जश्न मनाया. शादी में लोकल थाई रीति-रिवाजों का पालन किया गया, जिसमें बाई श्री सु क्वान का आशीर्वाद और कलाई बांधने की रस्म शामिल थी. एक हल्के-फुल्के पल में, दोनों दूल्हों ने सेरेमनी के बाद एक साथ तालाब में कूदकर जश्न मनाया. हर ऑस्ट्रियाई आदमी ने 1 मिलियन बहत, लगभग 29 लाख रुपये का दहेज भी दिया.

मां बोली- बेटी ने बहुत मुश्किलें देखी हैं

उसकी मां ने बताया कि उसने इतने सालों में अपनी बेटी की मुश्किलें देखी हैं और अब वह बस यही चाहती है कि डुआंगडुआन खुश रहे और उसकी अच्छी देखभाल हो. उसने कहा, 'मैंने अपनी बेटी को सालों तक संघर्ष करते देखा है. उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है.'

दुल्हन ने इस अजीब घटना पर मजाक में कहा, 'एक से शादी करो, किसी को याद नहीं रहता... एक साथ दो से शादी करो, और वे याद रखेंगे.'

हालांकि यह रस्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मनाई जाती थी, लेकिन थाई नागरिक कानून के तहत एक से ज्यादा शादी को कानूनी मान्यता नहीं है. राज्य में सिर्फ एक ही शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

marriage

Trending news

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?