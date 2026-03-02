Viral News: पहली शादी से 3 बच्चे, दो पोते-पोतियां...अब महिला ने दो पुरुषों संग एक ही सेरेमनी में रचाई शादी, लाखों में मिला दहेज

Thailand Wedding: थाईलैंड की रहने वाली 37 साल की एक महिला उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब उसने एक ही सेरेमनी में दो ऑस्टियन पुरुषों से शादी कर ली. विवाह का आयोजन थाईलैंड प्रखोन चाई डिस्ट्रिक्ट में किया गया.

खाओसोड इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, डुआंगडुआन केत्सारो ने महिला के साथ कई सालों के रिलेशनशिप के बाद तीनों की सहमति के बाद दोनों करीबी दोस्तों से शादी कर ली.

दोनों पुरुषों से किया विवाह

डुआंगडुआन पहले एक सिंगर-सॉन्गराइटर थीं. पहली बार पांच साल पहले पटाया में रिटायर्ड ऑस्ट्रियन पुलिस ऑफिसर रोमन से मिलीं. बाद में वह मैकी से मिलीं, जो अभी ऑस्ट्रियन पुलिस ऑफिसर हैं और रोमन के करीबी दोस्त हैं. दोनों आदमियों के साथ रिश्ता बनाने के बाद रोमन को पांच साल और मैकी को एक साल तक डेट करने के बाद तीनों ने मिलकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

खास बात यह है कि डुआंगडुआन के अपनी पहली शादी से तीन बच्चे और दो पोते-पोतियां हैं. सालों तक उन्होंने अपने माता-पिता और बच्चों दोनों की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत की. यह कदम उठाने से पहले, डुआंगडुआन ने अपने बच्चों और माता-पिता से दिल से बात की. उन्हें हैरानी हुई कि उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी क्योंकि दोनों आदमियों ने लगातार परिवार का ख्याल रखा था.

परिवार वाले भी राजी, पुरुषों ने दिया दहेज

28 फरवरी को, तीनों ने थाईलैंड के प्रखोन चाई जिले में शादी कर ली, और करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में एक शांत सेरेमनी में विवाह का जश्न मनाया. शादी में लोकल थाई रीति-रिवाजों का पालन किया गया, जिसमें बाई श्री सु क्वान का आशीर्वाद और कलाई बांधने की रस्म शामिल थी. एक हल्के-फुल्के पल में, दोनों दूल्हों ने सेरेमनी के बाद एक साथ तालाब में कूदकर जश्न मनाया. हर ऑस्ट्रियाई आदमी ने 1 मिलियन बहत, लगभग 29 लाख रुपये का दहेज भी दिया.

मां बोली- बेटी ने बहुत मुश्किलें देखी हैं

उसकी मां ने बताया कि उसने इतने सालों में अपनी बेटी की मुश्किलें देखी हैं और अब वह बस यही चाहती है कि डुआंगडुआन खुश रहे और उसकी अच्छी देखभाल हो. उसने कहा, 'मैंने अपनी बेटी को सालों तक संघर्ष करते देखा है. उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है.'

दुल्हन ने इस अजीब घटना पर मजाक में कहा, 'एक से शादी करो, किसी को याद नहीं रहता... एक साथ दो से शादी करो, और वे याद रखेंगे.'

हालांकि यह रस्म स्थानीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मनाई जाती थी, लेकिन थाई नागरिक कानून के तहत एक से ज्यादा शादी को कानूनी मान्यता नहीं है. राज्य में सिर्फ एक ही शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है.