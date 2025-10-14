Advertisement
39 साल पहले मात्र इतने में बिकती थी Royal Enfield Bullet, बिल देखकर खुला रह जाएगा मुंह

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का एक पुराना बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साल 1986 में इसकी कीमत सिर्फ 18,700 रुपये थी. आज यही बाइक 1.76 लाख से 2.30 लाख रुपये तक की आती है. समय के साथ इसके डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव आया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:36 PM IST
Royal Enfield Bullet Price in 1986: युवाओं में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. यही वजह है कि इन बाइक्स की इंडियन मार्केट में खूब डिमांड रहती है. जो लोग बाइक चलाना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छे से रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की अहमियत का पता है. बड़ी बात यह है कि हर दशक के लोगों को रॉयल एनफील्ड की सवारी करने को मिली है. कंपनी की बाइक्स हमेशा से ही लार्जेस्ट सेलिंग बाइक्स रही हैं. इसके लेटेस्ट मॉडल्स भी यंगस्टर्स की पहली पसंद बने हुए हैं.

वर्तमान में क्या है रॉयल एनफील्ड बुलेट की कीमत?

क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की 3 से 4 दशक पहले कितनी कीमत हुआ करती थी? सोशल मीडिया पर काफी टाइम से एक पुराना बिल वायरल हो रहा है, जिसमें बुलेट 350 की कीमत देखकर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं. रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मॉडल की वर्तमान कीमत 1 लाख 34 हजार रुपये से शुरू होती है. हालांकि कई शहरों में इसकी कीमत आगे-पीछे हो सकती है. इसके टॉप मॉडल की कीमत 2 लाख रुपये से अधिक है, और ऑन रोड दाम 2 से 2.30 लाख तक पहुंच जाते हैं.

साल 1986 में क्या थी रॉयल एनफील्ड बुलेट की कीमत?

सोशल मीडिया पर वायरल बिल के मुताबिक, 1986 में बुलेट 350 को केवल 18 हजार 700 रुपये में खरीदा गया था. बताया जा रहा है कि यह बिल झारखंड का है और जिस डीलर से बाइक खरीदी गई थी उसका नाम संदीप ऑटो है. इस वायरल बिल को देखकर लोग हैरान हैं कि कभी यही बाइक कुछ हजार में मिलती थी, जो अब लाखों की कीमत तक पहुंच गई है.

 

समय के साथ आया डिजाइन और फीचर्स में बदलाव

रॉयल एनफील्ड के डिजाइन में समय के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले की बाइक्स जहां सिंपल और क्लासिक लुक में आती थीं, वहीं अब ये और ज्यादा स्टाइलिश हो गई हैं. कंपनी ने मॉडर्न जमाने के हिसाब से इसमें कई फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें सेल्फ स्टार्ट, डिजिटल मीटर और बेहतर सस्पेंशन शामिल हैं.

क्लासिक फील के साथ मॉडर्न अपडेट्स का मेल

आज भी रॉयल एनफील्ड की पहचान उसके क्लासिक लुक और दमदार साउंड से होती है. नई तकनीक के साथ कंपनी ने पुराने लुक को बरकरार रखते हुए इसे और पावरफुल बना दिया है. यही वजह है कि हर उम्र के लोग इस बाइक को पसंद करते हैं. रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि भारतीय राइडर्स के लिए एक इमोशन बन चुकी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Bullet 350Royal Enfieldviral bill

