इन जानवरों के पास होता है अनोखा 'डिफेंस सिस्टम'! खतरा महसूस होते ही बन जाते हैं मजबूत गेंद

Animal Defence Mechanisms:​ अलग-अलग जानवरों के लिए अलग-अलग रक्षा तंत्र होते हैं. ऐसा ही एक रक्षा तंत्र है गेंद बनकर लुढ़कना. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शिकारियों से बचने के लिए गेंद बनकर लुढ़कने लगते हैं. ये तंत्र संकट के समय उनके कोमल अंगों को सुरक्षित करता है. ये कवच इन जीवों को प्रवास न मिलने पर मौसम की मार से भी बचाता है. चलिए जानते हैं वे कौन से जानवर हैं जिनके पास ये अनोखा सेल्फ डिफेंस सिस्टम है.

1. आर्मडिलो

जब आप किसी जानवर की बात करते हैं जो गेंद का रूप ले लेता है तो माइंड में सबसे पहले आर्मडिलो का नाम ही आता है. ये शिकारियों से बचने के लिए पूरी तरह अपने कवच पर ही निर्भर रहते हैं. खुद को कठोर कवच में कसकर गेंद बनकर लुढ़कने की क्षमता ही आत्मरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ये अमेरिकी महाद्वीपों के मूल निवासी हैं. ये क्यूट और बख्तरबंद स्तनधारी जीव हैं. अमेरिका में इनकी 21 अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं.

यह भी पढ़ें: जाल में फंसाकर छछूंदर को खा गई मकड़ी... नजारा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

2. पैंगोलिन (स्केली एंटईटर)

पैंगोलिन एशिया और अफ्रीका के मूल निवासी हैं. इसको 'स्केली एंटईटर' के नाम से भी जाना जाता है. अक्सर इसे आर्मडिलो समझ लिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं. ये बीच में से बड़े आकार के होते हैं और ये भी बख्तरबंद स्तनधारी होते हैं. इनके शरीर पर तीखे शल्क होते हैं जिससे उन्हें नेचुरल सेफ्टी मिलती है. कई बार ये अपनी पूंछ से भी अपने चेहरे को ढक लेते हैं और गेंद बनकर लुढ़क जाते हैं. आपको बता दें कि इनके शल्क केराटिन से बने होते हैं. केराटिन वहीं पदार्थ है जो इंसानों के नाखूनों में पाया जाता है. यानी जैसे हमारे नाखून होते हैं वैसे ही इनके शल्क होते हैं.

3. हेजहॉग

ये छोटे और स्तनधारी जीव होते हैं. ये देखने में साही के बच्चों की तरह दिखते हैं. इसे 'कांटेदार जंगली चूहा' भी कहते हैं. ये एशिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते हैं. यहां पर इनकी 17 प्रजातियां पाई जाती हैं. इनके नुकीले कांटे भी केराटिन से बने होते हैं. जब ये लुढ़क कर गेंद बनते हैं तो इस दौरान इनके ये नुकीले कांटे और भी बाहर आ जाते हैं. इस दौरान ये अक्सर गेंद बनके शिकारी पर ही अटैक कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: ये है जंगल का नशेड़ी जानवर! पूरे दिन रहता है नशे में धुत, जानें दिलचस्प कहानी

4. पिल मिलीपेड

पिल मिलीपेड बेहद आम और दुनियाभर में पाई जाने वाली प्रजाति है. पिल मिलीपेड का शरीर बाकी मिलीपेड के मुकाबले काफी छोटा होता है. इनकी शारीरिक संरचना कई हिस्सों में बंटी होती है. ये ऊपर से गोलाकार और नीचे से चपटे होते हैं. दूसरे जीवों के परेशान करने पर ये खुद को छोटी-सी सख्त गेंद की तरह हो जाते हैं. इससे वो अपने कठोर बाहरी हिस्से से अपनी रक्षा करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.