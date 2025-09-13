14 महीनों में 4 बच्चे! डॉक्टरों ने कहा मां नहीं बन सकती, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, दंग रह गए लोग
जरा हटके

14 महीनों में 4 बच्चे! डॉक्टरों ने कहा मां नहीं बन सकती, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, दंग रह गए लोग

Viral News: इंग्लैंड की शॉना ह्यूजेस को डॉक्टरों ने मां बनने से मना कर दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया. उन्होंने 14 महीनों में दो बार जुड़वां बच्चों को जन्म देकर चार बेटों की मां बन गईं. कठिनाइयों के बावजूद शॉना ने हिम्मत नहीं छोड़ी और परिवार को खुशियों से भर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:49 PM IST
14 महीनों में 4 बच्चे! डॉक्टरों ने कहा मां नहीं बन सकती, फिर हुआ ऐसा चमत्कार, दंग रह गए लोग

Viral News: कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इंग्लैंड की एक महिला शॉना ह्यूजेस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि बीमारी के कारण वह कभी मां नहीं बन पाएंगी. लेकिन किसे पता था कि वही महिला 14 महीनों में चार बच्चों की मां बन जाएगी. यह घटना आज भी लोगों के लिए चौंकाने वाली बनी हुई है. शॉना की हिम्मत और किस्मत ने सबको आश्चर्य में डाल दिया और उनकी कहानी अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है.

इंग्लैंड के रोचडेल में रहने वाली शॉना ह्यूजेस ने महज एक साल के अंदर चार बेटों को जन्म देकर सबको हैरान कर दिया. अक्टूबर 2021 में उन्होंने अपने पहले जुड़वां बेटों फ्रेंकी और फेंटन को जन्म दिया. इसके 14 महीने बाद दिसंबर 2022 में दोबारा जुड़वां बच्चों लुई और लूका का स्वागत किया. लगातार दो साल में दो बार जुड़वां बच्चों को जन्म देना सच में चमत्कार जैसा है. डॉक्टरों ने तो उन्हें मां बनने की उम्मीद भी नहीं दी थी, लेकिन शॉना ने अपने परिवार को खुशी से भर दिया.

ये भी पढ़ें; Humayun Love Story: हमीदा बानो पर फिसल गया था हुमायूं का दिल, उसे पाने के लिए उठाया ऐसा खौफनाक कदम कि इतिहास भी कांप उठा!

अकेले बच्चों को पालना

शॉना एक सिंगल मदर है. दूसरी बार गर्भवती होने के दौरान उनका अपने पार्टनर से रिश्ता टूट चुका था. ऐसे में चार बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाना आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि पहली बार सोनोग्राफी में सिर्फ एक बच्चा बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि दो बच्चे हैं. यह सुनकर वे खुद भी चौंक गईं. थकान और परेशानी के बावजूद शॉना ने हिम्मत नहीं छोड़ी. वह कहती हैं कि मातृत्व की जिम्मेदारी चाहे जितनी कठिन हो, माएं कभी हार नहीं मानतीं और हर मुश्किल का सामना करती हैं.

ये भी पढ़ें; 'नेल पॉलिश अच्छी है’ कहकर दबा दी हैवानियत की नींव, बुजुर्ग महिला संग शर्मनाक हरकत; पूरी घटना सुनकर सहम जाएंगे आप!
 

 दोबारा सबकुछ खरीदना पड़ा

पहले जुड़वां बच्चों के लिए शॉना ने सबकुछ तैयार कर लिया था. उन्हें लगा था कि अब और बच्चे नहीं होंगे. लेकिन दूसरी बार दोबारा जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ तो उन्हें सबकुछ नए सिरे से खरीदना पड़ा. नाम रखने में भी दिक्कत आई, अंततः उनकी मां ने मदद की. लोग चारों बच्चों को देखकर उन्हें क्वाड्रुपलेट्स समझ बैठते हैं। शॉना मजाक में कहती हैं, “ये तो कॉपी-पेस्ट जैसे हैं।” डॉक्टरों ने कहा था कि बीमारी के कारण वे मां नहीं बन पाएंगी, लेकिन शॉना ने सबकी धारणा बदल दी.

;