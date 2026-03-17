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Hindi Newsजरा हटकेइन 4 चींटियों के पास है कुदरत का सबसे घातक केमिकल; एक बार हमला किया तो समझो कहानी खत्म

इन 4 चींटियों के पास है कुदरत का सबसे घातक केमिकल; एक बार हमला किया तो समझो कहानी खत्म

धरती की ये 4 नन्हीं मगर घातक चींटियां इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं, बुलडॉग, बुलेट, बुलहॉर्न, फायर, हार्वेस्टर और ग्रीन ट्री चींटियों का जहर गंभीर चोट, दर्द और कभी-कभी मौत तक का कारण बन सकता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:12 PM IST
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दुनिया में कई ऐसे जीव-जंतु हैं जो देखने में छोटे और मासूम लगते हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. इन्हीं में शामिल हैं कुछ नन्हीं चींटियां, जिनका जहर इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है. छोटे आकार के बावजूद ये शिकारी अपने हमले में इतनी ताकत रखती हैं कि एक बार काट लिया तो इंसान को गंभीर खतरा हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे धरती की 6 सबसे खतरनाक चींटियों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे.

मौत का दूसरा नाम: बुलडॉग और बुलेट चींटियां

बुलडॉग चींटी (Bulldog Ant) ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 इंच होती है. काले शरीर और लाल-नारंगी पेट वाली यह चींटी इतनी खतरनाक है कि काटने के 15 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो सकती है. 1988 से अब तक यह तीन लोगों की जान ले चुकी है. जबकितबुलेट चींटी (Bullet Ant) नाम के अनुसार इसका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है. लगभग 1.2 इंच लंबी यह लाल-काली चींटी काटते ही 24 घंटे तक असहनीय दर्द, सूजन और दिल की धड़कन तेज कर सकती है. इसके जहर से मल में खून आने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं.

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छोटा पैकेट, बड़ा धमाका

बुलहॉर्न बबूल चींटी (Bullhorn Acacia Ant) मध्य अमेरिका की यह छोटी चींटी बेहद आक्रामक होती है. इसका काटना इंसान में ‘एनाफिलेक्टिक शॉक’ पैदा कर सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है.
फायर आंट (Fire Ant) लाल या जिंजर चींटी के नाम से जानी जाती है. काटते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर पर जलता अंगारा रखा गया हो. यह इंसानों के लिए उतनी घातक नहीं, लेकिन छोटे जानवरों के लिए बेहद खतरनाक है. वहीं, फ्लोरिडा हार्वेस्टर चींटी (Florida Harvester Ant) सामान्यत: बीज इकट्ठा करती हैं और बेवजह हमला नहीं करतीं, लेकिन अगर उकसाया गया या घर को नुकसान पहुंचाया गया, तो काटने में देर नहीं करती. इनके काटने से तेज जलन और भारी सूजन हो जाती है.

स्वाद और खौफ का संगम: ग्रीन ट्री चींटी

ग्रीन ट्री आंट (Green Tree Ant) या एशियाई वीवर चींटी पेड़ों पर अपना साम्राज्य बनाती है और एक कॉलोनी में लगभग 5 लाख चींटियां रह सकती हैं. यह जोर से काटती है और इसका जहर काफी शक्तिशाली होता है. हालांकि, कुछ जगहों में लोग इसे खाने के लिए भी उपयोग करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. छोटे आकार के बावजूद इन चींटियों की ताकत और जहर इंसानों के लिए चेतावनी बन सकते हैं. प्रकृति में अक्सर जो दिखता है वह इतना मासूम नहीं होता, और ये 6 चींटियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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