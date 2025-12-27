गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में माहिर हैं ये पक्षी, शिकारी की आंखों में झोंकते हैं धूल

Bird That Camouflage in Nature: गिरगिट के रंग बदलने पर समाज में कई कहावतें हैं कोई भी अचानक अपनी बात से पलट जाए तो तुरंत उसे गिरगिट बोल दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिरगिट सिर्फ अकेला ही नहीं है जो खुद को शिकारी से बचाने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है और अदृश्य हो जाता है, कुछ पक्षियों के पास भी ये क्षमता होती है.

इंडियन नाइटजार

चिपका के नाम से जाना जाने वाला इंडियन नाइटजार भी छिपने के मामले में मास्टर है. ये पक्षियों की ऐसी प्रजाति है जो खुद को छुपाने में माहिर मानी जाती है. ये पक्षी रात में शिकार पर निकलता है और दिन में जमीन पर ऐसे लेटा है जो आंखों को धोका दे सकता है. इसका कलर सूखी झाड़ियों से मेल खाता है. इस पक्षी की खासियत खुद को छुपाना तो है ही साथ ही ये घोंसला भी नहीं बनाता है और जमीन पर ही अंडे देता है.

टॉनी फिश आउल

ये उल्लू घने जंगलों में रहता है, ये भूरे रंग का होता है जो इसे पेड़ों में छिपाने में मदद करता है. ये रोशनी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता है. इसको रात का माहौल पसंद आता है.

इंडियन थिक-नी

इंडियन थिक नी खुद को जमीन में ऐसे छिपा लेता है कि कोई भी धोखा खा सकता है. ये पक्षी साउथ इंडिया के जंगलों में पाया जाता है. इस पक्षी के शरीर का रंग पत्थर के रंग की तरह का होता है.

पेंटेड स्परफाउल

ये भारतीय पक्षियों की एक प्रजाति है जो गिरगिट की तरह की खुद को वातावरण में ढाल लेती है और आंखों को धोखा दे सकती है. ये साउथ इंडिया के कई स्टेट में पाया जाने वाला पक्षी है. ये मिट्टी जैसे रंग का होता है. ये खुद को मिट्टी, पेड़ों, झाड़ियों और पत्तियों में छुपा लेता है. ये खुद को ऐसे छिपा लेता है, जिससे शिकारी को इसे ढूंढना किसी टास्क से कम नहीं होता है, ये शिकारी की आंखों में धूल झोंक देता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.