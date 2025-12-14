4 साल के बच्चे ने मां को बताया पड़ोसी कपल का राज, मां खुद देखने गई तो दिखा कुछ ऐसा...

Trending News: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Mumsnet पर एक मां ने ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. महिला ने बताया कि उसके दो बेटे हैं. एक 4 साल का और दूसरा 7 साल का. दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, जिसकी खिड़की से पीछे के घर का बगीचा साफ दिखाई देता है. कुछ समय पहले ही उनके पीछे वाला घर एक बुजुर्ग जोड़े को बेचा गया था. नए पड़ोसियों ने अपने बगीचे में एक हॉट टब लगवाया है. मां ने बताया कि एक दिन उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, “मम्मी, आंटी ने कपड़े नहीं पहने हैं.”

महिला ने शेयर किया कहानी

जब महिला ने जाकर देखा, तो हैरान रह गई. उन्होंने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति बिना कपड़ों के हॉट टब में बैठे थे और यह नजारा बच्चों के बेडरूम से साफ दिखाई दे रहा था. इस घटना से महिला काफी परेशान हो गई. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे खिड़की से बाहर ऐसा कुछ देखें. इसके बाद महिला ने Mumsnet पर पूछा कि क्या वह गलत होंगी अगर वह एक नोट डालकर उनसे कहें कि बाहर आने पर कुछ पहन लिया करें? उन्होंने बताया कि वह इतनी शर्मीली हैं कि सीधे जाकर बात नहीं कर सकतीं.

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट देखकर लोग कर रहे हैं कमेंट

इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “आप एक विनम्र नोट भेज सकती हैं, शायद उन्हें पता न हो कि वे दूसरों को नजर आ रहे हैं.” एक अन्य ने कहा, “अगर यह जानबूझकर किया गया हो, तो यह , जो कानून के खिलाफ है.” कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि महिला अपने बच्चों के कमरे की खिड़की पर धुंधली फिल्म लगवा दें, जिससे बाहर का नज़ारा दिखे ही नहीं. किसी ने सुझाव देते हुए लिखा, “आप अपने बच्चों के कमरे की खिड़की पर धुंधली फिल्म लगवा सकती हैं ताकि दृश्य बाहर से साफ न दिखे.”