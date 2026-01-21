4 साल की मेहनत, 4 अटेंप्ट… SSC CGL कैंडिडेट का रोता हुआ वीडियो देख पथरा जाएंगी आपकी आंखें

कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस जुमले पर भी सवाल खड़े कर देती हैं. आज के दौर में जब हर युवा एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, तब उसके पीछे छुपा संघर्ष शायद ही कोई देख पाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक युवक फूट-फूटकर रो रहा है और अपनी 4 साल की मेहनत और टूटे सपनों की कहानी सुना रहा है. उसकी आवाज में दर्द है, आंखों में मायूसी और सवाल सिर्फ एक इतनी कोशिश के बाद भी अगर नहीं हुआ, तो आगे क्या? यह वीडियो सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि लाखों प्रतियोगी छात्रों की सच्चाई बन गया है.

चार साल की मेहनत, फिर भी हाथ खाली

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में युवक बताता है कि उसने पूरे 4 साल SSC CGL परीक्षा की तैयारी की. यह उसका चौथा अटेंप्ट था और इस बार उसने एक साल सिर्फ इसी परीक्षा के लिए दिया. दिन-रात पढ़ाई, कोचिंग, मॉक टेस्ट और खुद से समझौता – सब कुछ करने के बाद भी वह परीक्षा पास नहीं कर सका. वीडियो में वह रोते हुए कहता है, “इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ, अब आप ही बताइए हम क्या करें?” उसकी यह बात सीधे दिल पर लगती है. यह दिखाता है कि कैसे कई युवा अपनी जवानी का सबसे अहम समय सिर्फ एक परीक्षा के पीछे लगा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लाखों व्यूज, हजारों दिल जुड़े

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @abhi_pen_wala नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 43 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 74 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. हजारों लोगों ने कमेंट कर युवक को हिम्मत दी है. कोई उसे कॉल करने की पेशकश कर रहा है, तो कोई अपनी असफलता की कहानी शेयर कर रहा है. कमेंट सेक्शन में साफ दिख रहा है कि लोग खुद को इस युवक से जोड़ पा रहे हैं. बहुत से छात्रों ने लिखा कि वे भी इसी दौर से गुजर रहे हैं और यह वीडियो उनकी अपनी कहानी जैसा लग रहा है.

असफलता नहीं, लाखों युवाओं की हकीकत

यह मामला सिर्फ एक युवक की नाकामी का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम और प्रतियोगी परीक्षाओं की सच्चाई को दिखाता है. हर साल लाखों छात्र SSC, UPSC, बैंक और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ हजार को ही मिलती है. बाकी छात्रों को मानसिक तनाव, आत्म-संदेह और सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है. यह वीडियो एक बड़ा सवाल उठाता है क्या सिर्फ एक परीक्षा किसी इंसान की काबिलियत तय कर सकती है? शायद नहीं. लेकिन सच यह भी है कि इन परीक्षाओं में फेल होना कई युवाओं को अंदर से तोड़ देता है, जैसा इस वीडियो में साफ दिख रहा है.