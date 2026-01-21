Advertisement
trendingNow13081789
Hindi Newsजरा हटके4 साल की मेहनत, 4 अटेंप्ट… SSC CGL कैंडिडेट का रोता हुआ वीडियो देख पथरा जाएंगी आपकी आंखें

4 साल की मेहनत, 4 अटेंप्ट… SSC CGL कैंडिडेट का रोता हुआ वीडियो देख पथरा जाएंगी आपकी आंखें

सोशल मीडिया पर SSC CGL उम्मीदवार का रोता हुआ वीडियो वायरल है, जिसमें वह 4 साल की मेहनत और चौथे अटेंप्ट के बाद भी असफल होने का दर्द बताता है. यह वीडियो लाखों युवाओं के संघर्ष और मानसिक दबाव की सच्चाई दिखाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 साल की मेहनत, 4 अटेंप्ट… SSC CGL कैंडिडेट का रोता हुआ वीडियो देख पथरा जाएंगी आपकी आंखें

कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस जुमले पर भी सवाल खड़े कर देती हैं. आज के दौर में जब हर युवा एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, तब उसके पीछे छुपा संघर्ष शायद ही कोई देख पाता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक युवक फूट-फूटकर रो रहा है और अपनी 4 साल की मेहनत और टूटे सपनों की कहानी सुना रहा है. उसकी आवाज में दर्द है, आंखों में मायूसी और सवाल सिर्फ एक  इतनी कोशिश के बाद भी अगर नहीं हुआ, तो आगे क्या? यह वीडियो सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि लाखों प्रतियोगी छात्रों की सच्चाई बन गया है.

चार साल की मेहनत, फिर भी हाथ खाली 

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में युवक बताता है कि उसने पूरे 4 साल SSC CGL परीक्षा की तैयारी की. यह उसका चौथा अटेंप्ट था और इस बार उसने एक साल सिर्फ इसी परीक्षा के लिए दिया. दिन-रात पढ़ाई, कोचिंग, मॉक टेस्ट और खुद से समझौता – सब कुछ करने के बाद भी वह परीक्षा पास नहीं कर सका. वीडियो में वह रोते हुए कहता है, “इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ, अब आप ही बताइए हम क्या करें?” उसकी यह बात सीधे दिल पर लगती है. यह दिखाता है कि कैसे कई युवा अपनी जवानी का सबसे अहम समय सिर्फ एक परीक्षा के पीछे लगा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 लाखों व्यूज, हजारों दिल जुड़े 

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @abhi_pen_wala नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 43 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 74 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. हजारों लोगों ने कमेंट कर युवक को हिम्मत दी है. कोई उसे कॉल करने की पेशकश कर रहा है, तो कोई अपनी असफलता की कहानी शेयर कर रहा है. कमेंट सेक्शन में साफ दिख रहा है कि लोग खुद को इस युवक से जोड़ पा रहे हैं. बहुत से छात्रों ने लिखा कि वे भी इसी दौर से गुजर रहे हैं और यह वीडियो उनकी अपनी कहानी जैसा लग रहा है.

 

असफलता नहीं, लाखों युवाओं की हकीकत

यह मामला सिर्फ एक युवक की नाकामी का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम और प्रतियोगी परीक्षाओं की सच्चाई को दिखाता है. हर साल लाखों छात्र SSC, UPSC, बैंक और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ हजार को ही मिलती है. बाकी छात्रों को मानसिक तनाव, आत्म-संदेह और सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है. यह वीडियो एक बड़ा सवाल उठाता है  क्या सिर्फ एक परीक्षा किसी इंसान की काबिलियत तय कर सकती है? शायद नहीं. लेकिन सच यह भी है कि इन परीक्षाओं में फेल होना कई युवाओं को अंदर से तोड़ देता है, जैसा इस वीडियो में साफ दिख रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

ssc cglEmotional Breakdownvideo

Trending news

दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Cyclone Ditwah
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच