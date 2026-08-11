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40 की उम्र में नौकरी छूटना बना वरदान! 18 साल कॉरपोरेट में बिताने वाले शख्स ने बताए Layoff के 3 बड़े फायदे

40 की उम्र में नौकरी जाना किसी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है. खासकर तब, जब सालों की मेहनत के बाद कोई कॉरपोरेट लीडर की पोस्ट तक पहुंच चुका हो. लेकिन एक पूर्व कॉरपोरेट लीडर ने लेऑफ को जिंदगी का अंत मानने के बजाय इसे 'रीसेट' की तरह देखा. उनका कहना है कि नौकरी जाने के बाद उन्हें रिश्तों, पैसों और करियर को लेकर ऐसी कई बातें समझ आईं, जो नौकरी के दौरान शायद कभी साफ नहीं हो पातीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 11, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:03 AM IST
40 की उम्र में नौकरी छूटना बना वरदान! 18 साल कॉरपोरेट में बिताने वाले शख्स ने बताए Layoff के 3 बड़े फायदे
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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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