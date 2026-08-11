/40 की उम्र में नौकरी छूटना बना वरदान! 18 साल कॉरपोरेट में बिताने वाले शख्स ने बताए Layoff के 3 बड़े फायदे

लेऑफ के बाद सामने आने वाला सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता. आसपास के लोगों का व्यवहार भी अचानक अलग नजर आने लगता है. इस शख्स ने अपने वीडियो में बताया कि नौकरी जाने के बाद उन्हें समझ आया कि कौन लोग सच में उनके साथ हैं और कौन सिर्फ पद और काम की वजह से करीब थे. उनका कहना है कि मुश्किल समय में जो लोग बिना किसी मतलब के फोन करते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं या सिर्फ यह पूछते हैं कि 'कैसे हो?', वही असली दोस्त होते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो नौकरी जाने की खबर सुनकर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. यह अनुभव भले ही कड़वा हो, लेकिन इससे रिश्तों को लेकर एक तरह की क्लैरिटी जरूर मिलती है. जब नौकरी और पद का टैग हट जाता है, तब इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी में कौन लोग वास्तव में उसके लिए हैं.