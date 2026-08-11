/40 की उम्र में नौकरी छूटना बना वरदान! 18 साल कॉरपोरेट में बिताने वाले शख्स ने बताए Layoff के 3 बड़े फायदे

कॉरपोरेट की नौकरी बाहर से देखने में जितनी सिक्योर लगती है, अंदर से उतनी ही अनिश्चित हो सकती है. अच्छी सैलरी, बड़ी कंपनी, टीम और जिम्मेदारी के बीच इंसान को लगता है कि अब करियर एक सही रास्ते पर चल रहा है. लेकिन एक ईमेल या अचानक हुई मीटिंग पूरी तस्वीर बदल सकती है.
ऐसा ही एक अनुभव 'Midlife Reboot' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े एक शख्स ने शेयर किया. करीब 18 साल तक कॉरपोरेट सेक्टर में लीडर के तौर पर काम करने के बाद उन्हें 40 की उम्र के आसपास लेऑफ का सामना करना पड़ा. शुरुआत में यह झटका उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि नौकरी छूटने ने उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया.
लेऑफ के बाद सामने आने वाला सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता. आसपास के लोगों का व्यवहार भी अचानक अलग नजर आने लगता है. इस शख्स ने अपने वीडियो में बताया कि नौकरी जाने के बाद उन्हें समझ आया कि कौन लोग सच में उनके साथ हैं और कौन सिर्फ पद और काम की वजह से करीब थे. उनका कहना है कि मुश्किल समय में जो लोग बिना किसी मतलब के फोन करते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं या सिर्फ यह पूछते हैं कि 'कैसे हो?', वही असली दोस्त होते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो नौकरी जाने की खबर सुनकर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. यह अनुभव भले ही कड़वा हो, लेकिन इससे रिश्तों को लेकर एक तरह की क्लैरिटी जरूर मिलती है. जब नौकरी और पद का टैग हट जाता है, तब इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी में कौन लोग वास्तव में उसके लिए हैं.
नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी खाते में आती है, तो कई खर्च सामान्य लगते हैं. महंगा खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर घूमना, सब्सक्रिप्शन और ऐसी कई चीजें जिनकी असल में जरूरत नहीं होती, धीरे-धीरे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं. लेकिन जैसे ही सैलरी आना बंद होती है, खर्चों को लेकर नजरिया बदल जाता है. इस कॉरपोरेट लीडर ने बताया कि लेऑफ ने उन्हें पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि असल जरूरत क्या है और सिर्फ दिखावे या आदत की वजह से कौन से खर्च किए जा रहे हैं. इसका मतलब नौकरी जाने का झटका एक तरह का फाइनेंशियल रियलिटी चेक भी बन गया. उन्हें समझ आया कि सिर्फ बड़ी सैलरी होना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है. असली सुरक्षा इस बात में है कि अगर कुछ महीनों तक इनकम न आए, तो भी जिंदगी कितनी आसानी से चल सकती है.
लेऑफ के बाद उन्हें तीसरा और शायद सबसे बड़ा सबक अपने करियर को लेकर मिला. लंबे समय तक कॉरपोरेट में काम करने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी कंपनी और नौकरी एक तरह की स्थायी सुरक्षा देती है. लेकिन लेऑफ ने यह सोच बदल दी. उन्हें एहसास हुआ कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कोई पद या नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है. कंपनी की स्ट्रैटेजी बदल सकती है, टीम बंद हो सकती है, बिजनेस का मॉडल बदल सकता है और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कर्मचारी भी कभी-कभी लेऑफ की लिस्ट में आ सकता है. इस एहसास ने उनके काम करने का तरीका भी बदल दिया. बाद में जब वह दोबारा टीम लीड करने की भूमिका में लौटे, तो छोटी-छोटी ऑफिस प्रॉब्लम को लेकर पहले जैसी टेंशन लेना उन्होंने छोड़ दिया.
नौकरी जाने के बाद जिंदगी को लेकर उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं. पहले जहां डेडलाइन, मीटिंग, टारगेट और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज लगती थीं, वहीं बाद में उन्हें लगा कि इन सबके ऊपर भी जिंदगी है. इस एक्सपीरियंस को उन्होंने एक तरह का 'एग्जीक्यूटिव रीसेट' माना. इसका मतलब ऐसा ब्रेक, जिसने उन्हें यह देखने का मौका दिया कि वह आखिर किस चीज के पीछे भाग रहे थे और क्यों. इस दौरान उन्हें यह समझ आया कि करियर जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ करियर नहीं है. परिवार, दोस्त, सेहत, सेविंग्स और अपने लिए समय भी उतने ही जरूरी हैं.
नौकरी जाना निश्चित तौर पर आसान अनुभव नहीं है. EMI, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता ऐसे समय में तनाव बढ़ा सकती हैं. हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसलिए लेऑफ के 'फायदे' हर किसी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते. फिर भी इस शख्स की कहानी एक अलग नजरिया जरूर सामने रखती है. कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका इंसान को उन चीजों पर सोचने का मौका देता है, जिनके लिए नौकरी के दौरान समय ही नहीं मिलता. 40 की उम्र में करियर का रास्ता बदलना डरावना लग सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि नौकरी का खत्म होना जिंदगी का खत्म होना हो. कुछ लोगों के लिए यही पड़ाव नई शुरुआत भी बन सकता है.
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