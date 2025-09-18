8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी, वायरल हुआ रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल
Advertisement
trendingNow12927364
Hindi Newsजरा हटके

8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी, वायरल हुआ रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल

Viral Video: लगभग 40 साल पुराना खाने का बिल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जो दिखाता है कि उस समय खाना पीना कितना सस्ता था और बीते कुछ दशकों में महंगाई कितनी तेजी से बड़ी है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी, वायरल हुआ रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर किसी रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि उस समय मात्र 8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी मिलती थी. ये बिल देखकर लगता है कि किसी फैमिली के डिनर का बिल है. इसमें 5 रुपये का रायता और मात्र 70 पैसे की रोटी लिखी है. एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, रायता और 9 रोटी का बिल 2 रुपये टैक्स जोड़कर मात्र 26 रुपये 30 पैसे का है. अब लोग इस बिल को अपने साथियों को शेयर कर रहे हैं. इस बिल को देखकर लोग हैरान हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी तेजी से महंगाई बढ़ी है.

किस रेस्टोरेंट का है ये बिल?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बिल हरियाणा के हिसार स्थित एक पुराने रेस्टोरेंट का है. इस बिल पर 20 दिसंबर 1985 की तारीख डली है. आज भरपेट खाना हो तो एक व्यक्ति को 100 से 200 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन ये बिल दिखाता है कि 40 साल पहले 4 से 5 लोगों का परिवार मात्र 30 रुपये में भरपेट खाना खा लेता था. 
यह भी पढ़ें: मेरा जन्मदिन है मुझे गिफ्ट दो! शहर में घूम-घूमकर सबसे गिफ्ट मांग रही ये लड़की, जानें क्या क्या मिला

बिल देखकर क्या बोले लोग?

Add Zee News as a Preferred Source

ये पूराना बिल ना सिर्फ पुराने जमाने की याद दिलाता है, बल्कि बताता है कि उस समय इंफ्लेशन कितना कम था और आज कितना ज्यादा है. समय के साथ-साथ सामानों की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है. अब इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार बाते कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उस जमाने में इतने पैसे खर्च करने के लिए भी बजट बनाना पड़ता था." दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर ये 8 रुपये वाला शाही पनीर अब लगभग 500 रुपये का हो जाएगा."
यह भी पढ़ें: नई साइकिल की पूजा के साथ समाज को दिया शानदार मैसेज, इस वीडियो से लेनी चाहिए सीख

और क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कहा, "उस जमाने में एवरेज सैलरी भी लगभग 500 रुपये थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा खाना भी किसी के बर्थडे या कोई खुशी के मौके पर ही होता होगा." इस बिल को देखकर ये बात समझ आती है कि जहां 40 साल पहले एक परिवार लगभग 30 रुपये में भरपेट खाना खा लेता था. उस जैसे परिवार के लिए आज के जमाने में हो सकता है कि 1000 रुपये भी कम पड़ जाएं. लोग इस बिल को आपस में शेयर कर रहे हैं और पुराने जामाने को याद कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

restaurant billbill ki photosocial media

Trending news

डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
;