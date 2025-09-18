8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी, वायरल हुआ रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर किसी रेस्टोरेंट का 40 साल पुराना बिल वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि उस समय मात्र 8 रुपये का शाही पनीर और 5 रुपये की दाल मखनी मिलती थी. ये बिल देखकर लगता है कि किसी फैमिली के डिनर का बिल है. इसमें 5 रुपये का रायता और मात्र 70 पैसे की रोटी लिखी है. एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, रायता और 9 रोटी का बिल 2 रुपये टैक्स जोड़कर मात्र 26 रुपये 30 पैसे का है. अब लोग इस बिल को अपने साथियों को शेयर कर रहे हैं. इस बिल को देखकर लोग हैरान हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी तेजी से महंगाई बढ़ी है.

किस रेस्टोरेंट का है ये बिल?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बिल हरियाणा के हिसार स्थित एक पुराने रेस्टोरेंट का है. इस बिल पर 20 दिसंबर 1985 की तारीख डली है. आज भरपेट खाना हो तो एक व्यक्ति को 100 से 200 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन ये बिल दिखाता है कि 40 साल पहले 4 से 5 लोगों का परिवार मात्र 30 रुपये में भरपेट खाना खा लेता था.

बिल देखकर क्या बोले लोग?

ये पूराना बिल ना सिर्फ पुराने जमाने की याद दिलाता है, बल्कि बताता है कि उस समय इंफ्लेशन कितना कम था और आज कितना ज्यादा है. समय के साथ-साथ सामानों की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है. अब इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार बाते कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उस जमाने में इतने पैसे खर्च करने के लिए भी बजट बनाना पड़ता था." दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर ये 8 रुपये वाला शाही पनीर अब लगभग 500 रुपये का हो जाएगा."

और क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कहा, "उस जमाने में एवरेज सैलरी भी लगभग 500 रुपये थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा खाना भी किसी के बर्थडे या कोई खुशी के मौके पर ही होता होगा." इस बिल को देखकर ये बात समझ आती है कि जहां 40 साल पहले एक परिवार लगभग 30 रुपये में भरपेट खाना खा लेता था. उस जैसे परिवार के लिए आज के जमाने में हो सकता है कि 1000 रुपये भी कम पड़ जाएं. लोग इस बिल को आपस में शेयर कर रहे हैं और पुराने जामाने को याद कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.