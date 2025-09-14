एक दिन की चाहिए थी छुट्टी, बॉस को मैसेज करने के 10 मिनट बाद चली गयी जान

जूनियर कलीग की अचानक मौत ने मैनेजर को हिलाकर रख दिया. 40 साल के शंकर नाम के इस युवक ने सुबह 8:37 बजे अपने मैनेजर को पीठ दर्द के कारण छुट्टी के लिए मैसेज किया. इसके महज 10 मिनट बाद उसकी मौत हो गई. दिल दहलाने वाली इस घटना के बारे में मैनेजर ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर अपने अकाउंट से शेयर किया.

मैनेजर ने बताया कि शंकर की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई. जबकि वो किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता था. एक हेल्दी लाइफ जी रहा था. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब तक इसे 794.8K लोग देख चुके हैं, 1.6K बार शेयर किया गया और 655 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है.



DEVASTATING INCIDENT WHICH HAPPENED TODAY MORNING :- Add Zee News as a Preferred Source One of my colleague, Shankar texted me today morning at 8.37 am with a message

"Sir, due to heavy backpain I am unable to come today. So please grant me leave." Such type of leave requests, being usual, I replied "Ok take… — KV Iyyer

10 मिनट पहले भेजा था छुट्टी का मैसेज

केवी अय्यर ने 13 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उनके टीम में काम करने वाले कलीग शंकर ने सुबह 8:37 बजे छुट्टी के लिए मैसेज भेजा था. मैसेज में लिखा था कि उसे पीठ दर्द हो रहा है, इसलिए वह आज छुट्टी लेना चाहता है. अय्यर ने भी सामान्य रूप से जवाब दिया, "ठीक है, आराम करो." यह किसी नॉर्मल दिन की तरह ही था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया.

11 बजे आया वो कॉल जिसने हिला दिया

अय्यर ने बताया कि सुबह 11 बजे उन्हें एक फोन आया, जो उनके अनुसार अब तक की जिंदगी का सबसे झकझोर देने वाला कॉल था. फोन पर बताया गया कि शंकर की मौत हो गई है. शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पुष्टि करने के लिए दूसरे कलीग को कहा. शंकर के घर का पता निकलवाया और उसके घर भी पहुंचे. यहां आकर यकिन हुआ कि उन्हें मिली जानकारी सच थी, शंकर अब इस दुनिया में नहीं था.

फिटनेस के बावजूद हार्ट अटैक से मौत

केवी अय्यर ने बताया कि शंकर एक बेहद अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली जीने वाला इंसान था. वह नशे से दूर रहता था, धूम्रपान या शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया था. शंकर एक फैमिली मेन था, उसका एक बच्चा भी है. उन्होंने कहा, "सिर्फ 40 साल की उम्र में, बिना किसी बीमारी या बुरी आदत के, एकदम फिट इंसान... और अचानक ये घटना. मैं अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाया हूं,"

कार्डियक अरेस्ट से गयी जान

डॉक्टरों के अनुसार, शंकर की मौत का कारण अचानक दिल की धड़कन का रूकना है. इसे मेडिकल भाषा में कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं. इसमें दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है.अय्यर ने कहा कि शंकर पूरी तरह होश में था और नॉर्मल अपनी दिनचर्या में लगा था जब उसकी मौत हुई.

ये केस चौंकाने वाला

अय्यर ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा कि शंकर ने सुबह 8:37 बजे मुझे छुट्टी का मैसेज किया और 8:47 बजे उनकी मौत हो गई. एक व्यक्ति, होश में रहते हुए, अपनी आखिरी सांस से सिर्फ 10 मिनट पहले काम से जुड़ा मैसेज भेज रहा था. यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है." अपनी पोस्ट के अंत में अय्यर ने सभी को एक गहरी बात कही कि जीवन बेहद अप्रत्याशित है. हम नहीं जानते कल किसके साथ क्या हो जाए. इसलिए जितना हो सके अपने आस-पास के लोगों के प्रति दयालु बनें.