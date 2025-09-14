एक दिन की चाहिए थी छुट्टी, बॉस को मैसेज करने के 10 मिनट बाद चली गयी जान
Advertisement
trendingNow12921344
Hindi Newsजरा हटके

एक दिन की चाहिए थी छुट्टी, बॉस को मैसेज करने के 10 मिनट बाद चली गयी जान

Trending News: 40 साल के कलीग की अचानक मौत से मैनेजर सदमे में है. X पोस्ट में बताया कि छुट्टी के लिए मैसेज करने के 10 मिनट बाद ही जूनियर कलीग की मौत हो गयी.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दिन की चाहिए थी छुट्टी, बॉस को मैसेज करने के 10 मिनट बाद चली गयी जान

जूनियर कलीग की अचानक मौत ने मैनेजर को हिलाकर रख दिया. 40 साल के शंकर नाम के इस युवक ने सुबह 8:37 बजे अपने मैनेजर को पीठ दर्द के कारण छुट्टी के लिए मैसेज किया. इसके महज 10 मिनट बाद उसकी मौत हो गई. दिल दहलाने वाली इस घटना के बारे में मैनेजर ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर अपने अकाउंट से शेयर किया. 

मैनेजर ने बताया कि शंकर की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई. जबकि वो किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता था. एक हेल्दी लाइफ जी रहा था. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब तक इसे 794.8K लोग देख चुके हैं, 1.6K बार शेयर किया गया और 655 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है. 
 

10 मिनट पहले भेजा था छुट्टी का मैसेज

केवी अय्यर ने 13 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उनके टीम में काम करने वाले कलीग शंकर ने सुबह 8:37 बजे छुट्टी के लिए मैसेज भेजा था. मैसेज में लिखा था कि उसे पीठ दर्द हो रहा है, इसलिए वह आज छुट्टी लेना चाहता है. अय्यर ने भी सामान्य रूप से जवाब दिया, "ठीक है, आराम करो." यह किसी नॉर्मल दिन की तरह ही था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया.

11 बजे आया वो कॉल जिसने हिला दिया

अय्यर ने बताया कि सुबह 11 बजे उन्हें एक फोन आया, जो उनके अनुसार अब तक की जिंदगी का सबसे झकझोर देने वाला कॉल था. फोन पर बताया गया कि शंकर की मौत हो गई है. शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पुष्टि करने के लिए दूसरे कलीग को कहा. शंकर के घर का पता निकलवाया और उसके घर भी पहुंचे. यहां आकर यकिन हुआ कि उन्हें मिली जानकारी सच थी, शंकर अब इस दुनिया में नहीं था.  

फिटनेस के बावजूद हार्ट अटैक से मौत

केवी अय्यर ने बताया कि शंकर एक बेहद अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली जीने वाला इंसान था. वह नशे से दूर रहता था, धूम्रपान या शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया था. शंकर एक फैमिली मेन था, उसका एक बच्चा भी है. उन्होंने कहा, "सिर्फ 40 साल की उम्र में, बिना किसी बीमारी या बुरी आदत के, एकदम फिट इंसान... और अचानक ये घटना. मैं अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाया हूं,"

कार्डियक अरेस्ट से गयी जान

डॉक्टरों के अनुसार, शंकर की मौत का कारण अचानक दिल की धड़कन का रूकना है. इसे मेडिकल भाषा में कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं. इसमें दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है.अय्यर ने कहा कि शंकर पूरी तरह होश में था और नॉर्मल अपनी दिनचर्या में लगा था जब उसकी मौत हुई. 

इसे भी पढ़ें- एकतरफा इश्क में पागल कैब ड्राइवर, हाथ नहीं लगा लड़की का बॉयफ्रेंड, खुन्नस में सामने खड़े शख्स को ही कर दिया लहूलुहान

ये केस चौंकाने वाला 

अय्यर ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा कि शंकर ने सुबह 8:37 बजे मुझे छुट्टी का मैसेज किया और 8:47 बजे उनकी मौत हो गई. एक व्यक्ति, होश में रहते हुए, अपनी आखिरी सांस से सिर्फ 10 मिनट पहले काम से जुड़ा मैसेज भेज रहा था. यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है." अपनी पोस्ट के अंत में अय्यर ने सभी को एक गहरी बात कही कि जीवन बेहद अप्रत्याशित है. हम नहीं जानते कल किसके साथ क्या हो जाए. इसलिए जितना हो सके अपने आस-पास के लोगों के प्रति दयालु बनें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Leave Message to bossTrending news

Trending news

आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 20वें दिन भी स्थगित हुई मैता वैष्णो देवी यात्रा, बारिश-आंधी बनी बाधा
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
;