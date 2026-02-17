ग्रेविटी कहां गई...? इस 4×4 SUV ने 90 डिग्री के एंगल पर किया हैरतअंगेज कारनामा! वीडियो देख सूख जाएगा गला

Advertisement
4×4 SUV Climbing Video: यूं तो आपने 4×4 गाड़ी के कई हैरतअंगेज स्टंट देखे होंगे, लेकिन इन दिनों जिस गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका भी गला सूख जाएगा. वीडियो में दिखता है कि एक 4×4 SUV खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रही है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:13 PM IST
4×4 SUV Climbing Video: सोशल मीडिया पर एक 4×4 SUV का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स हैरान हैं. इस वायरल वीडियो को देखकर आपका भी गला सूख जाएगा. लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया. वीडियो देखकर लगता है कि ये सीधा साइंस को चुनौती दे रही है. जी हां, ये गाड़ी किसी खराब रस्ते पर नहीं, बल्कि एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रही है. एक ऐसी पहाड़ी जिसका एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस गाड़ी पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है? ये गाड़ी फिजिक्स के नियमों को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है. वीडियो में दिखता है कि एक 4×4 SUV बड़ी आसानी से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाती है. वीडियो देखकर ही काफी लोगों को डर लग रहा है तो लाइव देखने वालों का क्या हाल होगा. इस हैरतअंगेज कारनामा काफी जोखिम भरा है. छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना को दावत दे सकती है. ऐसे में ये वीडियो गाड़ी की ताकत को दिखाने के लिए बनाया गया लगता है. खासतौर से 4×4 एसयूवी ताकत को दिखाया जा रहा है. टायरों की पकड़ गाड़ी को खड़ी चढ़ाई करने में मदद कर रही है.

वीडियो में क्या दिखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक 4×4 एसयूवी बिना किसी सहारे के लगभग खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती नजर आ रहा है. ग्रेविटी को चुनौती देने वाले इस स्टंट को देख लोगों का गला सूख रहा है. इस वीडियो ने एक बार फिर खतरनाक ऑफ-रोडिंग के जोखिमों पर व्यापक बहस छेड़ दी है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स 'नीचे कैसे आएगी?' वाला सवाल पूछ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सब बहस में जुटे हैं इंटरनेट पर ड्राइवर की खूब तारीफ भी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
यह भी पढ़ें: खुद का स्केच देख खुशी से झूम उठी फ्लाइट अटेंडेंट! 35,000 फीट की ऊंचाई पर बिखेरी मुस्कान

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nirdosh00 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Shocking video4×4 SUV

