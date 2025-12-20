Advertisement
इस मुस्लिम देश की जमीन के नीचे से निकला 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर, कई ऐतिहासिक किताबों में था इसका जिक्र

इस मुस्लिम देश की जमीन के नीचे से निकला 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर, कई ऐतिहासिक किताबों में था इसका जिक्र

 मिस्र के काहिरा में पुरातत्व विभाग ने 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर खोजा है. इसे प्राचीन मिस्र के पांचवें साम्राज्य के छठे राजा ने आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था, अब इसके अवशेषों का पता चला है.

 

Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:12 AM IST
इस मुस्लिम देश की जमीन के नीचे से निकला 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर, कई ऐतिहासिक किताबों में था इसका जिक्र

मिस्र की राजधानी काहिरा में पुरातत्व विभाग ने एक शानदार खोज की है. हाल ही में ढूंढा गया यह सूर्य मंदिर लगभग 4500 साल पुराना बताया जा रहा है. प्राचीन समय में इस मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर पांचवें साम्राज्य के छठे राजा ने अपना मंदिर बनवा लिया था. कई सालों की खोज और कड़ी मेहनत के बाद अब पुरातत्व विभाग ने इस ऐतिहासिक मंदिर के अवशेषों को सुरक्षित ढंग से उजागर किया है, जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता की महत्वपूर्ण झलक पेश करता है.

मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने इस मंदिर की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं. मंत्रालय ने बताया कि यह खोज इटली और पोलैंड के संयुक्त आर्कियोलॉजिकल मिशन के तहत की गई थी, जो King Nyuserre के मंदिर पर काम कर रही थी. मंदिर के नीचे कच्ची ईंटों से बनी एक भवन भी मिली है, जिसे देखकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह सूर्य मंदिर पांचवें साम्राज्य (2465 से 2323 ईसा पूर्व) का हिस्सा हो सकता है. यह खोज मिस्र के प्राचीन इतिहास को समझने में मददगार साबित होगी.

मंदिर की खोज और अहम अवशेष

इटली और पोलैंड की संयुक्त खोज टीम ने मंदिर के अंदर से मिट्टी के बर्तन और बियर ग्लास भी पाए हैं, जो प्राचीन मिस्र के जीवन और पूजा पद्धति को समझने में मदद कर सकते हैं. मंदिर के अवशेषों में पांचवें साम्राज्य के राजाओं के नाम वाले कुछ टिकट भी मिले हैं. मंत्रालय के अनुसार, मंदिर की इमारत के कुछ हिस्सों को बाद में पांचवें साम्राज्य के छठे Pharaoh ने ध्वस्त करवा दिया था ताकि अपने लिए नया मंदिर बना सके. यह खोज प्राचीन मिस्र के इतिहास में नई जान डालती है.

इतिहासकारों और जनता के लिए नई सीख

इस खोज को मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने 30 जुलाई को इंस्टाग्राम पर साझा किया. मंत्रालय ने बताया कि यह मंदिर अबुसीर के King Nyuserre के मंदिर के नीचे मिला और यह खोज इतिहासकारों को प्राचीन मिस्र की पूजा पद्धति, साम्राज्यिक संरचना और खोए हुए मंदिरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है. देश में मौजूद छह से सात सूर्य मंदिरों में से अब तक केवल दो को खोजा जा सका है. यह खोज प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Sun Temple Egypt kahira Surya Mandir

