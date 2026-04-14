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Hindi Newsजरा हटकेLove Story: इस 4 फीट के दूल्हे ने कर दिखाया कमाल, बताया वो सीक्रेट जिससे हर लड़की दे देगी अपना दिल

Love Story: इस 4 फीट के दूल्हे ने कर दिखाया कमाल, बताया वो 'सीक्रेट' जिससे हर लड़की दे देगी अपना दिल

4 फीट के टिमोथी ने 5'4 इंच की अनीता से शादी कर दुनिया को चौंका दिया. जानें टिमोथी का वो खास डेटिंग सीक्रेट जिसने उन्हें अपनी 'ड्रीम वाइफ' दिलाने में मदद की. कद के अंतर के बावजूद वायरल हुई इस अनोखी लव स्टोरी की पूरी सच्चाई और टिमोथी के रिलेशनशिप टिप्स यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:36 AM IST
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Love Story: इस 4 फीट के दूल्हे ने कर दिखाया कमाल, बताया वो 'सीक्रेट' जिससे हर लड़की दे देगी अपना दिल

क्या प्यार वाकई अंधा होता है या फिर यह सिर्फ दिल का कनेक्शन है? टोरंटो के रहने वाले 4 फीट के टिमोथी और उनकी 5'4 इंच की पत्नी अनीता की जोड़ी ने इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को दे दिया है. उनकी शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस 'डेटिंग सीक्रेट' की हो रही है जिससे टिमोथी ने अपनी लंबी और खूबसूरत पत्नी का दिल जीता. अगर आप भी अपनी कद-काठी या लुक को लेकर खुद पर शक करते हैं, तो टिमोथी की यह कहानी और उनके जादुई टिप्स आपकी सोच बदल देंगे. आइए जानते हैं कैसे एक 'फ्रेंडशिप' दुनिया की सबसे चर्चित लव स्टोरी में बदल गई.

प्यार की कोई सीमा नहीं होती और न ही इसका कोई तय पैमाना होता है. टोरंटो के रहने वाले एक इंजीनियर टिमोथी मट्टू ने इस बात को सच कर दिखाया है. टिमोथी का कद महज 4 फीट है, लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से अपनी 5 फीट 4 इंच की पत्नी अनीता विंग ली का दिल जीता, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद टिमोथी अब उन पुरुषों के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो अपनी हाइट या लुक्स के कारण आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं.

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फ्रेंडशिप से शुरू हुआ सफर

टिमोथी और अनीता की पहली मुलाकात साल 2021 में हुई थी. टिमोथी बताते हैं कि उनका इरादा कभी भी अनीता को सीधे डेटिंग के लिए अप्रोच करने का नहीं था. उन्होंने अपना 'सीक्रेट' साझा करते हुए कहा कि वह पहले सिर्फ अनीता के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाना चाहते थे. टिमोथी के अनुसार, "मेरे दिमाग में यह बात नहीं थी कि मैं उसे डेट पर ले जाऊंगा और फिर हम रिलेशनशिप में आएंगे. जब आप दोस्ती पर ध्यान देते हैं, तो आप शांत रहते हैं और आपका असली व्यक्तित्व सामने आता है." यही सहजता अनीता को पसंद आई और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

इंटरनेट पर वायरल हुई जोड़ी

जून 2025 में इस जोड़े ने शादी कर ली. जब इनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आईं, तो लाखों लोगों ने इन्हें देखा. उनके एक वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिले, जिसमें वे दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी हाइट का अंतर रोजमर्रा के कामों में मजेदार पल पैदा करता है. जैसे कि किचन के फ्रिज और ऊपर-नीचे के अलमारियों का इस्तेमाल वे दोनों एक साथ बड़े आराम से कर पाते हैं.

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सोशल मीडिया का रिएक्शन

जहां एक तरफ हजारों लोगों ने इस जोड़े को प्यार और दुआएं दीं, वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की. लेकिन टिमोथी और अनीता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. टिमोथी कहते हैं, "ऊंचाई हमारे लिए कभी प्राथमिकता नहीं थी. हमारे लिए मायने रखता है हमारा विश्वास, जीवन का उद्देश्य और एक-दूसरे के प्रति सम्मान. हम उन हजारों संदेशों पर ध्यान देते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा रिश्ता लोगों को साहस देता है."

आज टिमोथी उन लोगों को सलाह देते हैं जो खुद को लेकर हीन भावना महसूस करते हैं. उनका कहना है कि बाहरी बनावट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके संस्कार और विचार होते हैं. अगर आपकी नींव मजबूत है और आपके मूल्य एक-दूसरे से मिलते हैं, तो शारीरिक कमियां कभी आड़े नहीं आतीं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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