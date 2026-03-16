अगर गर्मी से चाहिए राहत, तो इस साल जरूर घूम आएं महाराष्ट्र के ये 5 शानदार हिल स्टेशन

महाराष्ट्र अपनी विविध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. यहां एक तरफ समुद्र तट हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरे शांत हिल स्टेशन. खासतौर पर गर्मियों के मौसम में जब मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने लगता है, तब पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाके लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन जाते हैं. पश्चिमी घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है, जहां घने जंगल, ठंडी हवाएं और बादलों से ढकी चोटियां देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि महाराष्ट्र के हिल स्टेशन हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें गर्मी से दूर सुकून भरा अनुभव देते हैं.

क्या महाबलेश्वर है सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन?

महाराष्ट्र का महाबलेश्वर सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है. यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है और गर्मियों में भी ठंडी हवाएं लोगों को राहत देती हैं. इस जगह की खास पहचान यहां मिलने वाली ताजी स्ट्रॉबेरी है, जो गर्मियों में हर जगह देखने को मिलती है. पर्यटक यहां वेन्ना झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या आर्थर सीट पॉइंट से घाटियों का शानदार नज़ारा देख सकते हैं. इसके अलावा लिंगमाला वाटरफॉल ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए बेहद लोकप्रिय है. यहां मिलने वाला पारंपरिक महाराष्ट्रीयन खाना भी यात्रियों के अनुभव को और खास बना देता है.

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क्यों मशहूर हैं लोनावला और खंडाला?

लोनावला और खंडाला दो अलग-अलग जगहें हैं, लेकिन अक्सर लोग इन दोनों को एक साथ घूमने जाते हैं. मुंबई और पुणे के लोगों के लिए यह सबसे लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन माना जाता है. यहां की पहाड़ियां, ठंडी हवा और खूबसूरत सूर्यास्त पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं. लोनावला की खास पहचान ‘चिक्की’ नाम की मिठाई है, जिसे यहां आने वाले लगभग हर पर्यटक जरूर चखता है. टाइगर लीप से घाटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है, जबकि भुशी डैम और राजमाची किला एडवेंचर प्रेमियों के लिए खास आकर्षण हैं. गर्मियों में यहां का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुकूनभरा रहता है.

क्या माथेरान है बिना गाड़ियों वाला हिल स्टेशन?

माथेरान भारत का इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जहां मोटर गाड़ियों की अनुमति नहीं है. यही वजह है कि यहां की हवा बेहद साफ और वातावरण शांत महसूस होता है. इस जगह की खासियत यह है कि यहां आने के बाद ऐसा लगता है मानो समय थोड़ा धीमा हो गया हो. यहां पर्यटक घुड़सवारी, हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा या टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं. माथेरान में करीब 38 व्यू प्वाइंट हैं, जिनमें पैनोरमा प्वाइंट और लुइसा प्वाइंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. यहां की लाल मिट्टी वाली पगडंडियों पर पैदल चलना भी एक अनोखा अनुभव माना जाता है.

क्या पंचगनी और चिखलदरा भी हैं खास?

पंचगनी महाराष्ट्र का एक शांत और कम भीड़भाड़ वाला हिल स्टेशन है, जो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है. यहां का टेबल लैंड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय पठार माना जाता है, जहां से चारों ओर के अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं. दूसरी ओर चिखलदरा उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो प्रकृति और वन्यजीवों के करीब रहना पसंद करते हैं. यह महाराष्ट्र का इकलौता कॉफी उगाने वाला क्षेत्र भी है. यहां के पास मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है, जहां बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा गविलगढ़ किला और भीमकुंड वाटरफॉल ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.