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Hindi Newsजरा हटकेकमजोर दिल वाले सावधान! ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक स्नेक पार्क, जहां आंखों के सामने फन फैलाए बैठे रहते हैं सबसे जहरीले सांप

कमजोर दिल वाले सावधान! ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक स्नेक पार्क, जहां आंखों के सामने फन फैलाए बैठे रहते हैं सबसे जहरीले सांप

5 Best Snake Parks in India: अगर आप वाइल्डलाइफ और एडवेंचर के शौकीन हैं और आप भारत में मिलने वाले इन रेंगने वाले सांपों को बेहद करीब से देखना चाहते हैं, तो भारत में इसके लिए कई ऐसे बेहतरीन स्नेक पार्क मौजूद हैं, जो सांपों के संरक्षण, रेस्क्यू और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का बेहतरीन काम कर रहे हैं. हम यहां आपको उनकी डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 08:20 AM IST
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5 Best Snake Parks in India: भारत में घूमने के लिए सिर्फ पहाड़, झीलें और जंगल ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जो रोमांच पसंद लोगों को अलग तरह का एक्सपीरियंस देती हैं. पिछले कुछ सालों में देश के स्नेक पार्क लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं. यहां लोग दुनिया के सबसे जहरीले और दुर्लभ सांपों को बेहद करीब से देख सकते हैं. किंग कोबरा से लेकर रसेल वाइपर और इंडियन पाइथन तक, कई ऐसी प्रजातियां यहां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर अच्छे-अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

इन स्नेक पार्कों की खास बात यह है कि यहां सिर्फ डर और रोमांच नहीं मिलता, बल्कि लोगों को सांपों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाती है. यही वजह है कि अब ये जगहें फैमिली ट्रिप और वाइल्डलाइफ लवर्स के बीच काफी पसंद की जा रही हैं. अगर आप भी कुछ अलग और एडवेंचरस जगह घूमना चाहते हैं, तो भारत के ये 5 मशहूर स्नेक पार्क आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं.

कात्रज स्नेक पार्क, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद कात्रज स्नेक पार्क देश के सबसे फेमस स्नेक पार्कों में गिना जाता है. यह राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क का हिस्सा है और यहां हर साल हजारों लोग घूमने पहुंचते हैं. इस पार्क में इंडियन रॉक पाइथन, किंग कोबरा, रसेल वाइपर और कई जहरीली प्रजातियों के सांप देखने को मिलते हैं. यहां आने वाले लोगों को सांपों की लाइफस्टाइल और उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी दी जाती है. बच्चों और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए यह जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं मानी जाती. पुणे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

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चेन्नई स्नेक पार्क, तमिलनाडु

तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित यह स्नेक पार्क भारत का पहला स्नेक पार्क माना जाता है. इसकी शुरुआत साल 1972 में मशहूर हर्पेटोलॉजिस्ट रोमुलस व्हिटेकर ने की थी. यह पार्क गिंडी नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है और यहां अलग-अलग तरह के जहरीले सांपों को सुरक्षित माहौल में रखा गया है. यहां कोबरा, क्रेट, वाइपर और पाइथन जैसी कई खतरनाक प्रजातियां देखने को मिलती हैं. इसके अलावा मगरमच्छ और कछुओं को भी यहां रखा गया है. यह जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि रिसर्च और एजुकेशन के लिए भी काफी अहम मानी जाती है.

परासिनीकडवु स्नेक पार्क, केरल

केरल के कन्नूर जिले में मौजूद परासिनीकडवु स्नेक पार्क अपनी अलग पहचान रखता है. यह पार्क सिर्फ सांपों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके रेस्क्यू और रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करता है. यहां दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिने जाने वाले किंग कोबरा को करीब से देखने का मौका मिलता है. घने हरियाली वाले इलाके में बना यह पार्क नेचर लवर्स को भी काफी पसंद आता है. यहां कई बार घायल सांपों का इलाज भी किया जाता है और उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाता है.

कलकत्ता स्नेक पार्क, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल का कलकत्ता स्नेक पार्क भी देश के पुराने और मशहूर स्नेक पार्कों में शामिल है. इसकी शुरुआत साल 1977 में की गई थी. यह पार्क लोगों को सांपों के संरक्षण और स्नेकबाइट से बचाव के बारे में जागरूक करने का काम करता है. यहां कई दुर्लभ प्रजातियों के सांप रखे गए हैं. पार्क में आने वाले लोगों को बताया जाता है कि सांप इंसानों के दुश्मन नहीं होते और ज्यादातर मामलों में वे खुद बचने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि यह पार्क बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए काफी जानकारी भरा माना जाता है.

बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक

बेंगलुरु से करीब 25 किलोमीटर दूर मौजूद बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क अपने सफारी और वाइल्डलाइफ एक्सपीरियंस के लिए काफी मशहूर है. यहां एक खास सेक्शन सांपों और रेप्टाइल्स के लिए बनाया गया है. इस जगह पर लोग सांपों को उनके नेचुरल माहौल में देख सकते हैं. यहां इंडियन पाइथन, कोबरा और कई जहरीली प्रजातियों को रखा गया है. जंगल जैसा माहौल होने की वजह से यहां घूमने का एक्सपीरियंस और भी रोमांचक बन जाता है.

रोमांच के साथ मिलती है जरूरी जानकारी

इन स्नेक पार्कों में घूमने के दौरान लोगों को यह भी समझाया जाता है कि सांप पर्यावरण के लिए कितने जरूरी होते हैं. कई लोग डर की वजह से सांपों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यहां उन्हें उनके महत्व के बारे में बताया जाता है. अगर आप भी वाइल्डलाइफ, एडवेंचर और कुछ अलग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, तो भारत के ये स्नेक पार्क आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. यहां का रोमांच और अनुभव लंबे समय तक याद रह सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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