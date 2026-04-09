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Hindi Newsजरा हटकेइतिहास की वो 5 हिंदू रानियां, जिनके नाम से थर-थर का कांपते थे मुगल और अंग्रेज, क्या आप जानते हैं नाम?

इतिहास की वो 5 हिंदू रानियां, जिनके नाम से थर-थर का कांपते थे मुगल और अंग्रेज, क्या आप जानते हैं नाम?

Women Fighters in Indian History: भारत की पांच हिंदू रानियों ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राजवंश की मजबूती से रक्षा की, बल्कि दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब भी दिया. उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और साहस, रणनीति व नेतृत्व की. क्या आप जानते हैं नाम?

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:23 AM IST
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क्या सच में रानियों से डरते थे शासक?
क्या सच में रानियों से डरते थे शासक?

Women Fighters in Indian History:  भारत की धरती वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है. यहां ऐसी कई रानियां हुईं, जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को चुनौती दी. ये रानियां गुलामी में जीने के बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करती थीं. उनकी बहादुरी, रणनीति और आत्मसम्मान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया. आज हम आपको ऐसी ही पांच हिंदू रानियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके नाम से दुश्मन कांप उठते थे और जिनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं.

कौन थीं रानी अब्बक्का चौटा?

रानी अब्बक्का चौटा 16वीं शताब्दी की एक वीर रानी थीं, जिन्होंने कर्नाटक के उल्लाल क्षेत्र से पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. उस समय व्यापार पर पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन रानी अब्बक्का ने इसका डटकर विरोध किया. उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर कई बार दुश्मनों को हराया. उनकी बहादुरी के कारण उन्हें भारत के शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है.

रानी ताराबाई भोंसले क्यों थीं खास?

रानी ताराबाई भोंसले मराठा साम्राज्य की एक बेहद चतुर और साहसी शासिका थीं. अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे के नाम पर शासन संभाला. उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी और अपनी रणनीति से मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा. उनकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी भी कठिन परिस्थिति में देश का नेतृत्व कर सकती हैं.

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अहिल्याबाई होल्कर का योगदान क्या था?

रानी अहिल्याबाई होल्कर अपने समय की एक आदर्श शासिका मानी जाती हैं. उन्होंने मालवा राज्य की जिम्मेदारी संभालते हुए न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कई काम किए. उन्होंने मंदिरों, सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सबसे प्रसिद्ध है. उनकी न्यायप्रियता और सेवा भाव के कारण उन्हें ‘देवी अहिल्या’ कहा जाता है.

रानी चेन्नम्मा ने कैसे लड़ी लड़ाई?

रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की वीर रानी थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया. अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधी टक्कर ली. 1824 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और बहादुरी से लड़ीं. हालांकि अंत में उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी वीरता आज भी लोगों को प्रेरित करती है.

सेतु लक्ष्मी बाई क्यों याद की जाती हैं?

सेतु लक्ष्मी बाई त्रावणकोर की रानी थीं, जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अहम योगदान दिया. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा दिया और दलितों के मंदिर प्रवेश का समर्थन किया. उनके शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों को नई दिशा मिली. उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने की दिशा में काम किया.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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