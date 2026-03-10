Advertisement
trendingNow13136231
Hindi Newsजरा हटकेभारत की वो 5 खूंखार सड़कें, जहां गाड़ी चलाने में बड़े-बड़े ड्राइवरों के भी छूट जाते हैं पसीने!

भारत की वो 5 खूंखार सड़कें, जहां गाड़ी चलाने में बड़े-बड़े ड्राइवरों के भी छूट जाते हैं पसीने!

भारत में कई ऐसी सड़कें हैं जहां ड्राइविंग करना आसान नहीं होता. खराब मौसम, ऊंचाई, तीखे मोड़ और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं यहां आम हैं. इन रास्तों पर सफर करना रोमांचक तो होता है, लेकिन जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत की वो 5 खूंखार सड़कें, जहां गाड़ी चलाने में बड़े-बड़े ड्राइवरों के भी छूट जाते हैं पसीने!

भारत की खूबसूरत वादियां और पहाड़ हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन इन जगहों तक पहुंचने का रास्ता कई बार बेहद खतरनाक होता है. देश में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां ड्राइविंग करना आसान नहीं. ऊंचाई, खराब मौसम, तीखे मोड़ और लैंडस्लाइड जैसी चुनौतियां सफर को मुश्किल बना देती हैं. जरा सी गलती भी हादसे में बदल सकती है. यही वजह है कि इन रास्तों पर ड्राइव करते समय बड़े-बड़े अनुभवी ड्राइवर भी सावधानी बरतते हैं. आज हम आपको भारत की पांच ऐसी खतरनाक सड़कों के बारे में बता रहे हैं, जहां सफर से पहले अच्छी तैयारी और धैर्य बेहद जरूरी माना जाता है.

ऊंचाई और मौसम की चुनौती

भारत की कई खतरनाक सड़कें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी हैं. इनमें से कुछ रास्ते हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. बरसात या बर्फबारी के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं. कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे रास्ते बंद भी हो सकते हैं. ऐसे हालात में ड्राइविंग करना काफी मुश्किल हो जाता है. ड्राइवर को हर पल सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है और रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

संकरी सड़कें और गहरी खाइयां

इन सड़कों की एक बड़ी चुनौती इनकी संकरी बनावट है. कई जगह सड़क इतनी पतली होती है कि दो गाड़ियों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है. सड़क के किनारे गहरी खाइयां होती हैं और कई मोड़ों पर सुरक्षा रेलिंग भी नहीं होती. ऐसे में ड्राइवर की छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. लगातार तीखे मोड़ गाड़ी की स्पीड और संतुलन संभालना कठिन बना देते हैं. इसलिए इन रास्तों पर ड्राइव करने के लिए अनुभव, धैर्य और सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है.

रोहतांग पास और जोजिला पास

हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यहां का मौसम अचानक बदल जाता है और बर्फबारी या लैंडस्लाइड आम बात है. सर्दियों में यह रास्ता कई महीनों तक बंद रहता है. वहीं जोजिला पास जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला अहम दर्रा है. यहां सड़क बहुत पतली और ऊबड़-खाबड़ है. तेज हवाएं, गिरते पत्थर और बर्फबारी इसे बेहद खतरनाक बना देते हैं.

NH-44 और लेह-मनाली हाईवे

NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है. लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर वाला हिस्सा काफी खतरनाक माना जाता है. जवाहर सुरंग और आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड अक्सर होती है. बारिश या बर्फबारी के दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है. वहीं लेह-मनाली हाईवे करीब 480 किलोमीटर लंबा है और कई ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है. यहां कई जगह सड़क खराब रहती है और पानी बहने से कीचड़ बन जाता है. ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम ड्राइविंग को और मुश्किल बना देता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

indiamost dangerous roadsdangerous roads of indiaIndia Dangerous Roads

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?