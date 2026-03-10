भारत की वो 5 खूंखार सड़कें, जहां गाड़ी चलाने में बड़े-बड़े ड्राइवरों के भी छूट जाते हैं पसीने!

भारत की खूबसूरत वादियां और पहाड़ हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन इन जगहों तक पहुंचने का रास्ता कई बार बेहद खतरनाक होता है. देश में कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां ड्राइविंग करना आसान नहीं. ऊंचाई, खराब मौसम, तीखे मोड़ और लैंडस्लाइड जैसी चुनौतियां सफर को मुश्किल बना देती हैं. जरा सी गलती भी हादसे में बदल सकती है. यही वजह है कि इन रास्तों पर ड्राइव करते समय बड़े-बड़े अनुभवी ड्राइवर भी सावधानी बरतते हैं. आज हम आपको भारत की पांच ऐसी खतरनाक सड़कों के बारे में बता रहे हैं, जहां सफर से पहले अच्छी तैयारी और धैर्य बेहद जरूरी माना जाता है.

ऊंचाई और मौसम की चुनौती

भारत की कई खतरनाक सड़कें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनी हैं. इनमें से कुछ रास्ते हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. बरसात या बर्फबारी के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं. कई जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे रास्ते बंद भी हो सकते हैं. ऐसे हालात में ड्राइविंग करना काफी मुश्किल हो जाता है. ड्राइवर को हर पल सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है और रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

संकरी सड़कें और गहरी खाइयां

इन सड़कों की एक बड़ी चुनौती इनकी संकरी बनावट है. कई जगह सड़क इतनी पतली होती है कि दो गाड़ियों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है. सड़क के किनारे गहरी खाइयां होती हैं और कई मोड़ों पर सुरक्षा रेलिंग भी नहीं होती. ऐसे में ड्राइवर की छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. लगातार तीखे मोड़ गाड़ी की स्पीड और संतुलन संभालना कठिन बना देते हैं. इसलिए इन रास्तों पर ड्राइव करने के लिए अनुभव, धैर्य और सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है.

रोहतांग पास और जोजिला पास

हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यहां का मौसम अचानक बदल जाता है और बर्फबारी या लैंडस्लाइड आम बात है. सर्दियों में यह रास्ता कई महीनों तक बंद रहता है. वहीं जोजिला पास जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला अहम दर्रा है. यहां सड़क बहुत पतली और ऊबड़-खाबड़ है. तेज हवाएं, गिरते पत्थर और बर्फबारी इसे बेहद खतरनाक बना देते हैं.

NH-44 और लेह-मनाली हाईवे

NH-44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला है. लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर वाला हिस्सा काफी खतरनाक माना जाता है. जवाहर सुरंग और आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड अक्सर होती है. बारिश या बर्फबारी के दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है. वहीं लेह-मनाली हाईवे करीब 480 किलोमीटर लंबा है और कई ऊंचे दर्रों से होकर गुजरता है. यहां कई जगह सड़क खराब रहती है और पानी बहने से कीचड़ बन जाता है. ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम ड्राइविंग को और मुश्किल बना देता है.