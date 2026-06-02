5 दिन ऑफिस और छुट्टी न मिलने की शर्त... शख्स ने ठुकरा दी 72 लाख रुपये की नौकरी, कहा- पैसा ही सबकुछ नहीं होता

Techie Rejects 72 Lakh Job Over Leave Policy: आज के समय में जहां ज्यादातर लोग ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, वहीं एक टेक प्रोफेशनल ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. इस शख्स ने 72 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी का ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि कंपनी की शर्तें उसे पसंद नहीं आईं. यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गया है. एक यूजर ने बताया कि उसके दोस्त को 72 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उसने बिना किसी पछतावे के उसे ठुकरा दिया. हैरानी की बात यह रही कि ऑफर छोड़ने के बाद भी उसे किसी तरह का अफसोस नहीं हुआ.

आखिर क्यों ठुकराई 72 लाख रुपये की नौकरी?

वायरल पोस्ट के अनुसार, कंपनी कर्मचारियों से सप्ताह में पांच दिन अनिवार्य रूप से ऑफिस आने की उम्मीद कर रही थी. इसके अलावा नौकरी में छुट्टी की पॉलिसी को लेकर कोई साफ नियम नहीं था. इसके साथ ही दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए भी कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही थी. पोस्ट के साथ शेयर किए गए व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट में उम्मीदवार ने इस पॉलिसी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उसने कहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा था. इसमें कर्मचारी के लिए कुछ भी नहीं था. बढ़ती महंगाई के कारण दूसरे शहर में रहने का खर्च और छुट्टियों की कमी जैसी बातें उसके फैसले की मुख्य वजह बनीं.

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सैलरी बढ़ोतरी भी नहीं लगी खास

उम्मीदवार ने यह भी बताया कि 72 लाख रुपये का पैकेज सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन उसकी मौजूदा सैलरी की तुलना में यह बढ़ोतरी करीब 25 प्रतिशत ही थी. ऐसे में अतिरिक्त जिम्मेदारियों और सख्त नियमों को देखते हुए यह ऑफर उसे उतना खास नहीं लगा. उसका कहना था कि करियर के शुरुआती दौर में शायद वह इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेता, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं. वह ऐसी नौकरी चाहता है जहां काम के साथ-साथ निजी जिंदगी को भी महत्व दिया जाए.

My friend just rejected a 72 LPA offer. Reasons:

• 5 days strict WFO

• No leave policy

• Zero relocation support What shocked me the most? He had zero sense of loss. It’s fascinating that people like these exist who are willing to let so much money go because of work life… pic.twitter.com/GtSOLEi4S3 — Ragini Pandey (@pandeyragini24) May 31, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई लोगों ने कहा कि आज की पीढ़ी सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भाग रही, बल्कि मानसिक शांति और बेहतर जीवनशैली को भी उतना ही महत्व दे रही है. एक यूजर ने लिखा कि कई बार बड़ी सैलरी के साथ इतना ज्यादा काम और दबाव जुड़ा होता है कि कर्मचारी की पूरी जिंदगी ऑफिस तक सीमित होकर रह जाती है. ऐसे में ज्यादा पैसे भी खुशी नहीं दे पाते.

करोड़ों कमाने वाले प्रोफेशनल्स ने भी साझा किए अनुभव

बहस के दौरान कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक प्रोफेशनल ने बताया कि वह सालाना एक करोड़ रुपये से ज्यादा कमाता है, लेकिन हर समय काम से जुड़े कॉल और मीटिंग्स की वजह से लगातार तनाव में रहता है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि उसने साल 2015 में 25 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर 18 लाख रुपये वाली नौकरी चुनी थी, क्योंकि पहली कंपनी में काम का दबाव बहुत ज्यादा था. उसके अनुसार, खुद की शांति और परिवार के लिए समय निकालना किसी भी सैलरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है.

बदल रही हैं युवाओं की प्राथमिकताएं

एक्सपर्ट्स का मानना है कि महामारी के बाद से काम करने के तरीके और लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है. पहले जहां नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी पर ध्यान दिया जाता था, वहीं अब कर्मचारी छुट्टियां, आराम का समय, वर्क फ्रॉम होम और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों को भी अहम मानने लगे हैं. यही वजह है कि कई कंपनियां अब कर्मचारियों को बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस देने के लिए नई नीतियां लागू कर रही हैं. दूसरी तरफ, कुछ लोग अब भी मानते हैं कि बड़े पैकेज के साथ कुछ समझौते करने पड़ते हैं.

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