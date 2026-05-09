Mother's Day 2026: इन 5 माताओं ने हार को बनाया जीत का हथियार; किसी ने बेचा अचार, तो किसी ने बच्चों के लिए खड़ा किया करोड़ों का कारोबार

Mother's Day 2026: मां सिर्फ बच्चों की देखभाल करने वाली महिला नहीं होती, बल्कि वह परिवार की सबसे बड़ी ताकत भी होती है. जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर खड़ी कर देती है, तब कई मांएं टूटने की बजाय और मजबूत होकर सामने आती हैं. मदर्स डे के मौके पर देश की ऐसी कई महिलाओं की कहानियां सामने आई हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. किसी ने बीमारी और गरीबी से लड़ते हुए कारोबार खड़ा किया, तो किसी ने अकेले बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई. इन महिलाओं की खास बात यह है कि इन्होंने हार मानने की बजाय हालात से लड़ना चुना. आज उनकी मेहनत और संघर्ष हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.

बच्चों की फीस के लिए शुरू किया छोटा काम

हरियाणा की पूनम शर्मा की जिंदगी में एक समय ऐसा आया, जब उनको सबकुछ बिखरता नजर आने लगा. पति की नौकरी चली गई और घर के हालात इतने खराब हो गए कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया. पूनम कहती हैं कि वह दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था. लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था. इतना दुख उनके लिए काफी नहीं था. कुछ समय बाद उन्हें आंशिक लकवा भी हो गया. महीनों तक बिस्तर पर रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. गांव की रहने वाली पूनम ने घर से ही बाजरे से बने खाने के पदार्थ तैयार करने शुरू किए. धीरे-धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा. आज उनकी 'दादी का पिटारा' नाम की कंपनी कई शहरों तक पहुंच चुकी है. उनके नमकीन, लड्डू, चिप्स और दूसरी चीजों की मांग अब विदेशों तक होने लगी है. उनकी बेटी कहती हैं कि मां ने उन्हें सिखाया कि इंसान हालात से बड़ा होता है.

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घर की रसोई से शुरू हुआ करोड़ों का कारोबार

महाराष्ट्र की गीता पाटिल की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है. साल 2016 में उनके पति की नौकरी चली गई. दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और घर का खर्च उनके सामने बड़ी चुनौती बन गया. गीता को अपने हाथ के खाने पर भरोसा था. उन्होंने घर की रसोई से मोदक, पूरनपोली, चकली और दूसरे स्नैक्स बनाकर बेचना शुरू किया. शुरुआत में ऑर्डर कम थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया. उनके बेटे भी इस काम में मदद करते थे. आज उनका ब्रांड हर महीने हजारों ग्राहकों तक पहुंच रहा है और वह सालाना करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं. गीता कहती हैं कि मां बनने के बाद इंसान के अंदर अपने आप लड़ने की ताकत आ जाती है.

कैंसर से लड़ते हुए बनाया नया रास्ता

उत्तर प्रदेश की लवीना जैन की जिंदगी में तब बड़ा झटका लगा, जब उन्हें और उनके पति दोनों को कैंसर हो गया. इलाज के खर्च ने परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ दिया. हालात ऐसे हो गए कि घर तक बेचना पड़ा. लेकिन लवीना ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने सिर्फ 1500 रुपये से घर में अचार, शरबत और मुरब्बा बनाना शुरू किया. शुरुआत छोटी थी, लेकिन मेहनत रंग लाती गई. आज उनका कारोबार कई शहरों तक पहुंच चुका है. उनके बनाए अचार प्रदर्शनियों और ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए बिक रहे हैं. इस काम ने ना सिर्फ उनके परिवार को संभाला, बल्कि लाखों रुपये का कर्ज चुकाने में भी मदद की.

बच्चे की परवरिश के साथ बनाई फिल्म

पश्चिम बंगाल की इंदिरा धार ने भी मुश्किल हालात में अपनी अलग पहचान बनाई. वह एक अकेली मां थीं और फिल्म बनाने का सपना देखती थीं. पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए गहने तक बेच दिए. बच्चे की जिम्मेदारी और करियर दोनों को साथ लेकर चलना उनके लिए आसान नहीं था. कई बार वह बच्चे का खाना लेकर मीटिंग में पहुंच जाती थीं. उनकी फिल्म 'पुतुल' को बाद में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और कान फिल्म फेस्टिवल तक में सराहना मिली. इंदिरा कहती हैं कि मां बनने के बाद इंसान ज्यादा मजबूत और जिम्मेदार हो जाता है.

महिलाओं के लिए बनाया नया प्लेटफॉर्म

बेंगलुरु की नेहा बगड़िया ने मां बनने के बाद आने वाली परेशानियों को करीब से महसूस किया. बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने लंबे समय तक काम से दूरी बना ली. इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कई महिलाएं परिवार और करियर के बीच खुद को खो देती हैं. इसके बाद उन्होंने महिलाओं की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो करियर ब्रेक के बाद दोबारा नौकरी शुरू करने में सहायता करता है. आज लाखों महिलाएं इस प्लेटफॉर्म की मदद से नौकरी और आत्मविश्वास दोनों हासिल कर चुकी हैं. नेहा कहती हैं कि खुशहाल मां बनने के लिए सबसे पहले खुद खुश रहना जरूरी है.

मां सिर्फ घर नहीं, जिंदगी भी संभालती है

इन सभी कहानियों में एक बात समान है. हर महिला ने मुश्किल हालात देखे, लेकिन बच्चों के लिए खुद को टूटने नहीं दिया. किसी ने बीमारी से लड़ते हुए कारोबार शुरू किया, तो किसी ने अकेलेपन और आर्थिक तंगी के बीच नया रास्ता बनाया. सोशल मीडिया पर लोग इन कहानियों की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि मां अगर ठान ले, तो वह किसी भी मुश्किल को छोटा कर सकती है. आज इन महिलाओं की पहचान सिर्फ मां के रूप में नहीं, बल्कि सफल बिजनेसवुमन, समाजसेवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के तौर पर भी हो रही है.

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