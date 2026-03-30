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Hindi Newsजरा हटकेवो 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां जाने से पहले सौ बार क्यों सोचते हैं लोग? आखिर क्या है रहस्य; UNESCO की लिस्ट में शामिल

वो 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां जाने से पहले सौ बार क्यों सोचते हैं लोग? आखिर क्या है रहस्य; UNESCO की लिस्ट में शामिल

यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खूबसूरती नहीं, बल्कि डर के लिए जानी जाती हैं. ऑशविट्ज़ का सन्नाटा पोम्पेई के जमे हुए पल, हिरोशिमा का दर्द, डेरिनकुयु की घुटन और स्कोकजन गुफाओं की विशालता ये जगहें इतिहास को महसूस कराती हैं और इंसान को भीतर तक झकझोर देती हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:00 PM IST
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क्या आपने कभी ऐसी जगह की यात्रा की है जहां पहुंचते ही हवा में भारीपन और रूह में सिहरन महसूस होने लगे? दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें यूनेस्को ने उनकी ऐतिहासिक अहमियत के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किया गया है. लेकिन ये पर्यटन के लिए 'सुखद' नहीं हैं. यहां का डर किसी भूतिया कहानी से नहीं, बल्कि वहां की वास्तुकला, इतिहास और खौफनाक सन्नाटे से पैदा होता है. इन स्थानों पर जाकर आपको अतीत की व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अतीत स्वयं आपके सामने एक जमे हुए रूप में खड़ा नजर आता है. पोलैंड के गैस चैंबरों से लेकर तुर्की के अंधेरे तहखानों तक ये पांच जगहें इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं.

ऑशविट्ज़-बिरकेनौ

पोलैंड में स्थित ऑशविट्ज़-बिरकेनौ (Auschwitz-Birkenau) द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयानक दौर का गवाह है. 191 हेक्टेयर में फैला यह कंसंट्रेशन कैंप आज भी कांटेदार तारों, रेल की पटरियों और वॉच टावरों से घिरा हुआ है. यहां की सबसे डरावनी बात इसकी बनावट और वर्तमान सन्नाटे के बीच का अंतर है. ये बैरकें और खुले मैदान लाखों लोगों को 'अकोमोडेट' करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज यहां सिर्फ एक भारी चुप्पी पसरी हुई है. जब आप उन पटरियों पर चलते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह खालीपन साधारण नहीं है. यह उन लाखों जिंदगियों की अनुपस्थिति है जिन्हें यहां बेरहमी से खत्म कर दिया गया था.

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पोम्पेई

इटली का पोम्पेई शहर साल 79 ईस्वी में माउंट विसुवियस ज्वालामुखी के फटने से पूरी तरह राख के नीचे दफन हो गया था. 1997 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल यह जगह आज एक खुला हुआ रोमन शहर है, जहां सड़कें और इमारतें वैसी ही हैं जैसी वे हजारों साल पहले थीं. यहां सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज है 'प्लास्टर कास्ट' ये उन लोगों की आकृतियां हैं जो ज्वालामुखी की राख के नीचे दबकर मर गए थे. ये मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि उनके शरीर के वे आखिरी पोज हैं जिनमें वे मौत के समय थे. उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और आप आज भी उनके दर्द को साक्षात देख रहे हों.

हिरोशिमा पीस मेमोरियल

जापान का हिरोशिमा पीस मेमोरियल (Genbaku Dome) उन गिनी-चुनी इमारतों में से एक है जो 6 अगस्त 1945 को गिरे परमाणु बम के कहर के बावजूद खड़ी रही. दिलचस्प बात यह है कि इस स्टील फ्रेम और ढही हुई दीवारों वाली इमारत को कभी दोबारा नहीं बनाया गया, बल्कि इसे उसी 'अधूरे' और टूटे हुए हाल में संरक्षित किया गया है. आधुनिक और चकाचौंध से भरे हिरोशिमा शहर के बीचों-बीच खड़ा यह ढांचा एक डरावना विरोधाभास पैदा करता है. यह खंडहर नहीं, बल्कि एक घाव है जिसे जानबूझकर खुला रखा गया है ताकि दुनिया उस विनाशकारी विनाश को कभी भूल न सके.

डेरिनकुयु

तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित डेरिनकुयु (Derinkuyu) एक विशाल भूमिगत शहर है जो ज्वालामुखी की नरम चट्टानों को काटकर बनाया गया है. करीब 60 मीटर की गहराई तक फैला यह शहर कई स्तरों में बंटा है, जहाँ हजारों लोग छिपकर रहते थे. यहाँ के रास्ते इतने संकरे हैं कि आपको एक कतार में चलना पड़ता है और छतें इतनी नीची हैं कि आपको झुककर गुजरना पड़ता है. चट्टानों को काटकर बनाए गए छोटे-छोटे कमरे और घुटन भरा वातावरण क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगहों का डर) पैदा करता है. यहाँ की गहराई और अंधेरा यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोग किन परिस्थितियों में यहां रहने को मजबूर हुए होंगे.

स्कोकजन गुफाएं

स्लोवेनिया की स्कोकजन गुफाएं (Skocjan Caves) दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत कैन्यन में से एक हैं. यहां का डर किसी त्रासदी से नहीं, बल्कि इसकी 'विशालता' से पैदा होता है. इन गुफाओं में 100 मीटर से ज्यादा गहरे सीधे ऊर्ध्वाधर गड्ढे (Vertical Drops) हैं. पर्यटक यहां मानव-निर्मित संकरे पुलों और रास्तों से गुजरते हैं जो गुफा की दीवारों से चिपके हुए हैं. नीचे अथाह गहराई और ऊपर विशाल खाली जगह के बीच इंसान खुद को बेहद बौना और असुरक्षित महसूस करता है. यहां संदर्भ बिंदुओं (Reference Points) की कमी के कारण शरीर का संतुलन और स्थान का बोध बिगड़ने लगता है जो एक अजीब सा मानसिक तनाव पैदा करता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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