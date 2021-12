ऐसी 5 कहावतें जिनके अंग्रेजी के शब्द आपका दिमाग घुमा देंगे, बिल्कुल उल्टा निकलता है अर्थ

नई दिल्ली: कभी-कभी हिंदी की कहावतों को अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है कि एक बार तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सही भी या नहीं. हम बता रहे हैं ऐसी हिंदी की ऐसी 5 कहावतों के बारे में जिनमें अंग्रेजी के वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका कुछ और ही अर्थ होता है.

कहावत " जल्दी का काम शैतान का होता है"

हिंदी में एक कहावत है, " जल्दी का काम शैतान का होता है", जब इस कहावत को अंग्रेजी में कहा जाता है तो इसे "The sooner the better" कहा जाता है. यदि इसके शब्दों का ट्रांसलेशन करें तो ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा हो कि जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा है.

कहावत " बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे"

ऐसी ही एक कहावत है, " बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे", जब इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसे "Think of the devil, and the devil is here" बोला जाता है. अब यदि शब्दों को ट्रांसलेशन किया जाए तो अर्थ होता है "शैतान के बारे में सोचो, और शैतान यहां है". है न कितना अजीब.

कहावत "सब्र का फल मीठा होता है"

तीसरी कहावत है, "सब्र का फल मीठा होता है" और इसे अंग्रेजी में "Don't wait, fight for your rights" लिखा जाता है. अब यदि अंग्रेजी में शब्दों के अर्थ को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा हो "इंतजार न करें, अपने हक के लिए लड़ें".

कहावत "बिचारी गाय जैसी है"

चौथी कहावत है "बिचारी गाय जैसी है" अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं "You silly cow!", अब यदि इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो अर्थ आता है "तुम हो मूर्ख गाय".

कहावत "उल्लू का पट्ठा"

पांचवी कहावत तो ऐसी है कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे. हिंदी में उल्लू का पट्ठा, मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है लेकिन अंग्रेजी में इसे "As wise as an owl" कहा जाता है. अब यदि इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो अर्थ सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी. इसका अंग्रेजी में अर्थ आता है "उल्लू की तरह बुद्धिमान".