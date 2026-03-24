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Hindi Newsजरा हटकेभारतीय शादियों के 5 ऐसे वायरल वीडियो, जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे- काश मैं भी शादी में होता!

भारतीय शादियों के 5 ऐसे वायरल वीडियो, जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे- काश मैं भी शादी में होता!

यह खबर भारतीय शादियों के वायरल वीडियो की मजेदार झलक दिखाती है. इसमें रोमांटिक डांस, पिता-पुत्री का धमाकेदार परफॉर्मेंस, पूल में गिरने वाला कपल और साली के साथ हुआ प्रैंक शामिल है. हर वीडियो में इमोशन और मस्ती का तड़का है. ये सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसा रहा है और एंटरटेन कर रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:05 PM IST
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भारतीय शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होतीं, बल्कि ये एक ऐसा धमाकेदार इवेंट होती हैं जहां इमोशन, मस्ती और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. कभी सजी-धजी बारात का शोर, कभी ढोल की थाप पर डांस, तो कभी दूल्हा-दुल्हन की मजेदार नोकझोंक हर पल कैमरे में कैद होकर वायरल हो जाता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भारतीय वेडिंग वीडियो हमेशा छाए रहते हैं. अगर आपने कभी शादी अटेंड नहीं की, तो ये 5 वायरल वीडियो देखकर आपको भी लगेगा कि काश मैं भी इस शादी का हिस्सा होता!

 जब कपल ने रोमांटिक डांस से लूटा दिल 

 

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एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें नवविवाहित जोड़ा ‘तुमसा कोई प्यारा’ गाने पर डांस करता नजर आया. यह गाना 1994 की फिल्म ‘खुद्दार’ का है, जिस पर दूल्हा-दुल्हन ने शानदार कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस दी. दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि मेहमान भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए. शादी के जोड़े में सजे यह कपल हर स्टेप पर परफेक्शन दिखा रहा था. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि आजकल शादियों में सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि बॉलीवुड स्टाइल एंटरटेनमेंट भी पूरा होता है.

 जब दुल्हन के पिता ने डांस फ्लोर हिला दिया 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शादी का माहौल तब और खास हो गया जब दुल्हन के पिता ने खुद डांस फ्लोर संभाल लिया. उन्होंने ‘पुष्पा’ फिल्म के मशहूर गाने ‘ऊ अंटावा’ पर ऐसे जबरदस्त स्टेप्स किए कि हर कोई हैरान रह गया. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनकी एनर्जी की जमकर तारीफ की. आमतौर पर पिता भावुक होते हैं, लेकिन यहां उन्होंने स्टाइल और स्वैग से सबका दिल जीत लिया. इस परफॉर्मेंस ने साबित किया कि शादी सिर्फ युवाओं की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मस्ती का त्योहार होती है.

पूल में गिरा कपल, बन गया वायरल मोमेंट

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक मजेदार शादी का वीडियो तब वायरल हो गया जब फोटो खिंचवाते समय दुल्हन ने मजाक में दूल्हे को पूल में धक्का दे दिया. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दूल्हा अकेले नहीं गिरा, बल्कि दुल्हन को भी अपने साथ खींच ले गया. यह पूरा सीन देखकर वहां मौजूद लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे ‘रियल लाइफ रोमांटिक कॉमेडी मोमेंट’ बताया. यह वीडियो दिखाता है कि शादी में सिर्फ इमोशन ही नहीं, बल्कि अनजाने में बने ऐसे पल भी जिंदगी भर याद रह जाते हैं.

 जब पिता-पुत्री ने स्टेज पर मचाया धमाल 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक और वायरल वीडियो में दुल्हन और उसके पिता ने स्टेज पर ‘ओ साकी साकी’ गाने पर जबरदस्त डांस किया. दुल्हन अनिशा सफेद लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि उनके पिता ब्लैक सूट में काफी डैशिंग नजर आए. यह कोई सामान्य इमोशनल डांस नहीं था, बल्कि पूरी तरह एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी. दोनों के स्टेप्स और तालमेल ने वहां मौजूद हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस वीडियो ने साबित किया कि पिता-पुत्री का रिश्ता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मस्ती से भी भरा होता है.

दूल्हे ने साली को दिया ऐसा तोहफा कि...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वायरल हो रहे इस वीडियो में शादी का माहौल पूरी तरह मस्ती और हंसी से भरा हुआ दिखाई देता है. नीले रंग के सूट में दूल्हा स्टेज पर खड़ा है और उसके सामने साली साहिबा बड़े ही उत्साह के साथ अपने गिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रही है. जैसे-जैसे गिफ्ट का रैपर हटता है, उसकी मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है. उसे लगता है कि बॉक्स में कोई महंगा तोहफा या शायद मोबाइल फोन होगा. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बॉक्स खुलते ही अचानक एक मेंढक बाहर कूदकर सीधे उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वह डरकर उछल जाती है और गिर पड़ती है, जबकि वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. वीडियो को 90 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब एन्जॉय कर रहे हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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