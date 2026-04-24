खुशी हो तो ऐसी! बर्थडे गिफ्ट देखते ही खुशी से कूदने लगा बच्चा, 2 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

Viral Video: आज की बिजी लाइफ में हम छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली खुशी इन्हीं छोटी चीजों में ही होती है. बच्चे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा. चलिए वीडियो में देखते हैं कि जब बच्चे ने अपना बर्थडे गिफ्ट देखा तो उसका क्या रिएक्शन था.

आज की लाइफ में लोग पैसा और नाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने सबको बता दिया कि असली खुशी परिवार के बीच छोटे पलों में ही है. बच्चे को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिले कलर और नोटबुक आपके लिए मामूली बात होंगे, लेकिन इस बच्चे के लिए किसी सपना पूरा होने से कम नहीं हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम अपना गिफ्ट खोलकर देख रहा है. इस दौरान घर की महिला भी मुस्कुराकर बच्चे का रिएक्शन देख रही है.

क्या मिला गिफ्ट?

जैसे ही बच्चे ने गिफ्ट की पैकिंग को खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया. दरअसल, बच्चे को गिफ्ट में उसके फेवरेट कलर और नोटबुक के साथ एक चॉकलेट भी थी. एक स्कूली बच्चे के लिए ये किसी बड़ी गाड़ी मिलने से कम नहीं है. बच्चे को गिफ्ट में स्केच कलर के साथ साथ वाटर कलर और पेंसिल कलर भी मिले. इसके साथ एक शानदार नोटबुक और चॉकलेट भी मिली. जैसे ही उसने ये सब देखा, बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. वो अपना गिफ्ट लेकर नाचने गला. कभी कूदने लगा. ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे का कोई बड़ा सपना पूरा हो गया. ये वीडियो बताता है कि छोटी चीजों में ही असली खुशी छिपी होती है. बच्चे की खुशी लोगों के दिलों को छू रही है.

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वीडियो पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @growwith_nehal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 2.6 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. लोगों ने वीडियो देख भावुक कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, 'अपनी लाइफ से ये खुशी खो चुका हूं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं बचपन में बिल्कुल उसके जैसा था, वह एक अद्भुत दिन थे.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हमको तो कभी ये भी नहीं मिला.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.