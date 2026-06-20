वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने आयला के कॉन्फिडेंस और उसकी मासूमियत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि मुझे उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया. उम्मीद है कि यह हमेशा बना रहे. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह बहुत प्यारा है. एक पूर्व केबिन क्रू होने के नाते मैं इस बच्ची को देखकर खुश हूं. कुछ लोगों ने मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा कि यह तो अभी से सुपरवाइजर बन गई है. वहीं कई लोगों ने कहा कि आयला की कहानी बच्चों को अपने सपनों के पीछे जाने की प्रेरणा देती है. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो याद दिलाता है कि सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो जरूर कोशिश करनी चाहिए.