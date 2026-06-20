5 Year Old Girl Emirates Cabin Crew: कहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. अगर हौसला हो तो छोटी सी उम्र में भी कोई ऐसा काम कर सकता है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे. कुछ ऐसा ही देखने को मिला 5 साल की बच्ची आयला के साथ, जिसने अपने एक छोटे से सपने को यादगार बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आयला Emirates एयरलाइन की फ्लाइट में नन्ही केबिन क्रू की तरह काम करती नजर आ रही है. उसने एयरलाइन की खास यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यात्रियों का स्वागत करते हुए दिखाई दी. बच्ची की मासूमियत और उसके अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है.
वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट 'whataboutnegin' पर शेयर किया गया है. वीडियो के साथ बताया गया कि यह आयला की Emirates केबिन क्रू के साथ दूसरी शिफ्ट थी. खास बात यह रही कि बच्ची ने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहनी, बल्कि उसने फ्लाइट में क्रू की तरह कई काम भी किए. वीडियो में दिखता है कि आयला फ्लाइट के अंदर ट्रॉली लेकर चल रही है. Emirates के क्रू मेंबर्स उसकी मदद करते हैं और उसे कैप और बैज पहनाते हैं. इसके बाद वह बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में यात्रियों का स्वागत करती है. वह मुस्कुराते हुए यात्रियों से कहती है, 'वेलकम टू द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, Emirates.' उसका यह अंदाज देखकर आसपास मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं.
आयला इसके बाद यात्रियों को खाना सर्व करने में भी मदद करती नजर आती है. वीडियो में वह यात्रियों से पूछती है कि क्या आप चिकन लेंगे? इसके अलावा वह चाय सर्व करने, खाली ट्रे और हेडफोन इकट्ठा करने जैसे छोटे छोटे काम भी करती दिखाई देती है. इतनी कम उम्र में बच्ची का आत्मविश्वास देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. लोगों का कहना है कि आयला जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ काम कर रही है, वह किसी बड़े क्रू मेंबर से कम नहीं लग रही.
जानकारी के मुताबिक, आयला की मां ने बताया कि यह सब बच्ची की अपनी इच्छा थी. जब भी वह सफर करती है, तो उसे क्रू मेंबर्स के साथ काम करना और उनकी तरह तैयार होना पसंद है. आयला की मां ने बताया कि फ्लाइट क्रू भी उसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि आयला को अभी कोई आधिकारिक अवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उसे हाथ से लिखे नोट्स और तस्वीरों जैसी खास यादें जरूर दी हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आयला का सपना है कि एक दिन Emirates उसे आधिकारिक तौर पर टूर के लिए बुलाए और जब वह बड़ी हो जाए तो वह खुद केबिन क्रू बनकर दुनिया घूमना चाहती है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने आयला के कॉन्फिडेंस और उसकी मासूमियत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि मुझे उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया. उम्मीद है कि यह हमेशा बना रहे. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह बहुत प्यारा है. एक पूर्व केबिन क्रू होने के नाते मैं इस बच्ची को देखकर खुश हूं. कुछ लोगों ने मजेदार कमेंट भी किए. एक यूजर ने लिखा कि यह तो अभी से सुपरवाइजर बन गई है. वहीं कई लोगों ने कहा कि आयला की कहानी बच्चों को अपने सपनों के पीछे जाने की प्रेरणा देती है. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो याद दिलाता है कि सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो जरूर कोशिश करनी चाहिए.
आयला का यह वीडियो सिर्फ एक प्यारा पल नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि बच्चों के सपनों को अगर सही माहौल और प्यार मिले, तो वे अपने आत्मविश्वास से बहुत कुछ कर सकते हैं. जहां कई बच्चे सिर्फ खिलौनों में केबिन क्रू बनने का खेल खेलते हैं, वहीं आयला ने अपने सपने को असल जिंदगी में महसूस किया. शायद यही वजह है कि उसकी छोटी सी फ्लाइट जर्नी अब इंटरनेट पर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है.
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