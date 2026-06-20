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लाल टोपी, प्यारी सी मुस्कान! फ्लाइट में केबिन क्रू बनी 5 साल की बच्ची; यात्रियों को परोसा खाना, देखें Video

5 Year Old Girl Emirates Cabin Crew: छोटी सी उम्र में बड़े सपने देखने वाली आयला ने अपनी मासूमियत और कॉन्फिडेंस से इंटरनेट का दिल जीत लिया है. Emirates की फ्लाइट में नन्ही बच्ची ने केबिन क्रू की यूनिफॉर्म पहनकर यात्रियों का स्वागत किया, खाना सर्व किया और क्रू की मदद की.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:37 PM IST
लाल टोपी, प्यारी सी मुस्कान! फ्लाइट में केबिन क्रू बनी 5 साल की बच्ची; यात्रियों को परोसा खाना, देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@whataboutnegin

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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