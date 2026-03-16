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समंदर की गहराई से आई 50 साल पुरानी व्हेल की आवाज! क्या अब खुलेंगे महासागर के रहस्य?

1949 में रिकॉर्ड हुई हंपबैक व्हेल की दुर्लभ आवाज दशकों बाद सामने आई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रिकॉर्डिंग व्हेल के संचार और उस दौर के शांत महासागर के साउंडस्केप को समझने में अहम योगदान दे सकती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:29 PM IST
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समंदर की गहराई से आई 50 साल पुरानी व्हेल की आवाज! क्या अब खुलेंगे महासागर के रहस्य?

समुद्र की गहराइयों में सिर्फ लहरों की आवाज ही नहीं होती, बल्कि यहां एक रहस्यमयी संगीत भी छिपा है. हाल ही में वैज्ञानिकों को दशकों पुरानी एक रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें व्हेल की आवाज कैद है. खास बात यह है कि यह रिकॉर्डिंग करीब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही है और इसे अब तक की सबसे पुरानी व्हेल सॉन्ग रिकॉर्डिंग माना जा रहा है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस आवाज के जरिए न सिर्फ व्हेल के संचार को समझा जा सकता है, बल्कि यह भी पता चल सकता है कि कई दशक पहले महासागर की ध्वनि कैसी हुआ करती थी.

क्या है इस पुरानी रिकॉर्डिंग का रहस्य?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह आवाज हंपबैक व्हेल की है जो समुद्र की सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक मानी जाती है. इस व्हेल को उसकी शांत प्रकृति और पानी से ऊंची छलांग लगाने की आदत के लिए जाना जाता है. यह रिकॉर्डिंग मार्च 1949 में बरमूडा के पास वैज्ञानिकों ने की थी. अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं ने बताया कि उस समय वैज्ञानिक समुद्र में ध्वनि से जुड़े प्रयोग कर रहे थे. इसी दौरान उनके उपकरणों में यह रहस्यमयी गीत कैद हो गया. उस समय वैज्ञानिकों को यह भी नहीं पता था कि वे इतिहास की सबसे खास समुद्री आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं.

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यह खोज वैज्ञानिकों के लिए इतनी अहम क्यों है?

समुद्री ध्वनि विशेषज्ञ पीटर टायक के अनुसार, इस रिकॉर्डिंग की खासियत सिर्फ व्हेल की आवाज नहीं है. इसमें उस दौर के महासागर की प्राकृतिक ध्वनि भी सुनाई देती है. 1940 के दशक में समुद्र आज की तुलना में काफी शांत हुआ करता था, क्योंकि उस समय जहाजों का शोर और औद्योगिक गतिविधियां बहुत कम थीं. इसलिए यह रिकॉर्डिंग वैज्ञानिकों को उस समय के समुद्री “साउंडस्केप” को समझने में मदद करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यह भी पता चल सकता है कि बढ़ते जहाजों के शोर और इंसानी गतिविधियों का व्हेल के संचार पर क्या असर पड़ता है.

आखिर यह रिकॉर्डिंग वैज्ञानिकों को कैसे मिली?

यह आवाज लंबे समय तक वैज्ञानिक रिकॉर्ड में ही छिपी रही. हाल ही में जब पुराने ऑडियो रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा रहा था, तब यह रिकॉर्डिंग दोबारा सामने आई. यह आवाज 1940 के दशक की “ग्रे ऑडियोग्राफ” नाम की मशीन से रिकॉर्ड की गई थी, जो उस समय आवाज दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होती थी. दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्डिंग प्लास्टिक डिस्क पर सुरक्षित थी, जबकि उस दौर की ज्यादातर रिकॉर्डिंग टेप पर होती थीं जो समय के साथ खराब हो चुकी हैं. इसलिए इतने साल बाद भी इस आवाज का मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खोज माना जा रहा है.

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व्हेल के लिए आवाज क्यों इतनी जरूरी होती है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, व्हेल की आवाज उनके जीवन का अहम हिस्सा होती है. वे क्लिक, सीटी और अलग-अलग कॉल के जरिए एक-दूसरे से संवाद करती हैं. यही आवाजें उन्हें समुद्र में रास्ता ढूंढने, भोजन खोजने और अपने साथियों को पहचानने में मदद करती हैं. कई व्हेल प्रजातियां बार-बार एक जैसी ध्वनियां निकालती हैं, जो किसी गीत की तरह सुनाई देती हैं. खासकर हंपबैक व्हेल को समुद्र का सबसे बेहतरीन गायक माना जाता है. उनका वजन 25 हजार किलो से ज्यादा हो सकता है और उनकी जटिल आवाजें कभी मधुर तो कभी उदास संगीत जैसी लगती हैं.

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इस खोज से भविष्य में क्या फायदा होगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुरानी रिकॉर्डिंग समुद्री जीवन को समझने में एक नया रास्ता खोल सकती है. न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम के शोधकर्ता हैनसेन जॉनसन के अनुसार, शांत समुद्र से आई यह आवाज आज के महासागर की तुलना करने में मदद करेगी. इससे वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि पिछले दशकों में समुद्र का ध्वनि वातावरण कितना बदल चुका है. यह खोज लोगों में महासागर और समुद्री जीवों के प्रति जिज्ञासा और जागरूकता भी बढ़ा सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि समुद्र के अतीत की एक झलक है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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