'लव लैटर के लिए 500 पुश-अप्स...' सैनिक ने शेयर किया अपनी गर्लफ्रेंड का दशकों पुराना खत, Viral हुई प्रेम कहानी

Viral Love Story: आज के समय में संदेश भेजने के कई विकल्प हैं. मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग SMS करते हैं. जबकि कई लोग अपनी आवाज रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं या वीडियो कॉल करके सीधे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं. लेकिन उस समय ये सब आसान नहीं था. उस दौर में सिर्फ खत ही लोगों का प्यार और भावनाओं का जरिया हुआ करता था. एक वायरल वीडियो में एक सैनिक ने उस समय का पुराना खत दिखाया है, जिसे पाने के लिए उसे अनोखी कीमत चुकानी पड़ी थी.

सैनिक ने साझा किया गर्लफ्रेंड का दशकों पुराना खत

वीडियो में हमें एक हाथ से लिखा हुआ प्रेम पत्र दिखाई देता है जो दशकों पुराना है. इसे एक पूर्व आर्मे कैडेट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस खत को पाने के लिए उसे सेना की ट्रेनिंग के नियमों के तहत 500 पुशअप्स करने पड़े. खत के शब्द और भाव उस दौर की भावनाओं को आज भी जीवंत कर देते हैं. यह दिखाता है कि प्यार और मेहनत हमेशा काबिल-ए-याद होता है.

किसने लिखा खत

खत उस समय की उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा था जो अब उनकी पत्नी बन चुकी हैं. खत में उसकी इमोशन और प्यार का वर्णन किया गया है. यह संदेश उस दौर की याद दिलाता है जब लोग अपनी भावनाएं खतों में लिखकर भेजा करते थे. वीडियो में खत दिखाते समय बैकग्राउंड में गाना “तोह से बढ़के ना कोई खुशी” बज रहा है, जिसने इस इमोशनल पल को और भी खास बना दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो इंस्टाग्राम पर @comedyculture.in अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे कुछ ही घंटों में 3 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल गए. लोग वीडियो में खत की कहानी और उस दौर की इमोशन को देखकर बेहद प्रभावित हुए. कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने प्यार की अहमियत बताते हुए लाइक और तारीफ के इमोजी पोस्ट किए. 1990 में भारत में टेलीफोन और दशक के अंत में मोबाइल फोन आने से पहले, खत ही लोगों के प्यार और यादों का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था. आज भी लोग इन पुराने खतों को संजोकर रखते हैं.