लड़के ने घर पर ही बना डाली 500 रुपये की नोट! इसमें गांधी जी नहीं, हनुमान जी को उकेरा; देखें Video
Note Making Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने घर पर ही 500 रुपये का ऐसा नोट बना दिया, जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:08 AM IST
Viral Video: लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं हैं. लोग सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखाते हैं. टैलेंट से भरा ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक शख्स ने 500 रुपये का ऐसा नोट बनाया कि लोगों ने कहा नोट तो अच्छा है पर आना नहीं चाहिए. चलिए जानते हैं लोगों ने ऐसा क्यों कहा. 

नोट पर किसकी तस्वीर?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक शख्स व्हाइट पेपर पर पेंसिल से 500 का नोट बनाता है और उस पर गांधी जी की जगह भगवान हनुमान जी की तस्वीर को उकेरता है. जब पेंसिल का काम पूरा हो जाता है. तब उसके ऊपर पीली रबर जैसी चीज का रोल बनाकर घुमाता है, ताकि एक्स्ट्रा इंक उसी पर आ जाए और पेपर काला ना हो. इसके बाद ब्लैक पेन से नोट की ज्यादातर चीजों को उसके कंट्रास्ट के हिसाब से गाढ़ा करना शुरू करता है. जैसे हनुमान जी की फोटो हो या नोट के ऊपर लिखा 'भारतीय रिजर्व बैंक' हो, सबको सही अनुपात में हाइलाइट करता है. 
किस कलर का बनाता है नोट
इन सबके बाद इस नोट में रंग भरने का नंबर आता है और ये शख्स ऑरेंज कलर को चुनता है. सबसे पहले ये शख्स डार्क ऑरेंज पेंसिल से आउटलाइन या बॉर्डर पर बने डिजाइन को भरना शुरू करता है. इसके बाद वो भगवान हनुमान जी की तस्वीर को ऑरेंज कलर की अलग-अलग शेड्स से बड़ी ही सफाई से भरता है. आखिर में नोट को चमकीला बनाने के लिए चमकीली इंक वाले पेन का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद 500 का चमकदार और शानदार नोट बनकर तैयार हो जाता है. 
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा, "ऐसा नोट ना आए कभी भी, बाकी आपकी प्रतिभा को सलाम हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई नोट तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग इसे गलत कर्मों में उड़ाते हैं बस यही खराब लगता है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

500 rupee500 rupee noteViral Videotelented video

