समंदर में छिपी थी 500 साल पुरानी पुर्तगाल की 'डरावनी' जहाज, गोताखोर अंदर घुसे तो मिला 'अथाह' खजाना

Namibia Treasure Discovery: 2008 में नामिबिया के स्पेर्रगीबियेट क्षेत्र में कुछ खनिकों ने रेत में लकड़ी और जंग लगे धातु के टुकड़े देखे. लेकिन ये सामान्य अवशेष नहीं थे. यह 16वीं सदी की पुर्तगाली जहाज बॉम जीसस का अवशेष था, जो 1533 में समुद्र में लापता हो गया था. राज्य के डायमंड कंपनी Namdeb और समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर डाइटर नोली (Dr. Dieter Noli) की जांच के बाद यह जहाज अफ्रीका में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजों में से एक माना जा रहा है. इसके अंदर 2000 से अधिक सोने के सिक्के, हाथी दांत, तांबे के टुकड़े और नेविगेशन उपकरण मिले हैं, जो 16वीं सदी के वैश्विक व्यापार की झलक दिखाते हैं.

कौन थे ये पुर्तगाली नाविक और उनका जहाज?

बॉम जीसस का मतलब है Good Jesus एक बड़े समुद्री जहाज कैरेक था. यह पुर्तगाली के राजा जोएल तृतीय के शासनकाल में यूरोप से एशिया जाने वाले समुद्री मार्गों पर यात्रा करता था. एक भयंकर तूफान के कारण यह जहाज दक्षिणी नामिबिया की खतरनाक तटरेखा की चपेट में आ गया और डूब गया. रिसर्चर्स ने 2,000 से अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, हाथी दांत, तांबा और चांदी बरामद किए, जो सैकड़ों वर्षों तक नामिबियाई रेत में सुरक्षित रहे. ये अवशेष पुर्तगाल, पश्चिम अफ्रीका और भारत के बीच 16वीं सदी के व्यापारिक मार्गों का ठोस प्रमाण हैं.

जहाज का पूरा माल क्या बताता है?

2009 में डॉक्टर नोली के अनुसार, जहाज शायद फुगर बैंक परिवार के लिए सामान ले जा रही थी. जहाज का सूचीबद्ध सामान नेविगेशन उपकरण, हथियार और चालक दल के अवशेषों के साथ मौजूद था, जो 16वीं सदी के समुद्री व्यापार की समझ को बढ़ाता है. बॉम जीसस और इसके सामान अब कानूनी रूप से नामिबिया के हैं, यूनेस्को के “Underwater Cultural Heritage” कन्वेंशन के तहत. पुर्तगाली अधिकारियों ने दावा नहीं किया, जो पोस्ट-कालोनियल सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है.

कैसे इतने सालों तक थी संरक्षित?

नामिबियाई सरकार और सांस्कृतिक संस्थानों ने एक समर्पित संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा है. संभावित स्थान ऑरनजेमुंड होगा, जहाज के मिलने के करीब है. स्केलेटन कोस्ट तूफानी प्रवाहों के किनारों के लिए प्रसिद्ध है. लेकिन Bom Jesus की सुरक्षा समुद्र ने नहीं, बल्कि नामिब रेगिस्तान ने की. रेत ने इसे शताब्दियों तक संरक्षित रखा. भूविज्ञानी और जलवायु वैज्ञानिक अब इस प्राकृतिक संरक्षण प्रक्रिया में रुचि ले रहे हैं. अध्ययन से पता चलता है कि तटीय रेत की संरचना और जलवायु चक्र कितनी प्रभावशाली होती है. यह खोज महज संयोग नहीं थी. यह इतिहास, व्यापार, खोई हुई जिंदगी और अप्रत्याशित बचाव की कहानी है.

