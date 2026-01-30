500 साल से विशाल चट्टान के नीचे दबा है पूरा शहर; 3000 लोग यहां कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी? इतिहास जानकर रह जाएंगे हैरान

Advertisement
स्पेन का Setenil de las Bodegas शहर 500 साल पुराना है और विशाल चट्टान के नीचे बसा है. 3000 लोग यहां रहते हैं. घरों और गलियों की प्राकृतिक बनावट गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी देती है. ऐतिहासिक किला, वाइनरी और लोकल जीवन इसे खास बनाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:25 AM IST
दुनिया में कई शहर अपनी अनोखी बनावट और इतिहास के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन स्पेन का ये छोटा सा शहर सबसे अलग है. करीब 500 साल पहले एक विशाल चट्टान के नीचे इस शहर को बसाया गया और आज यहां करीब 3000 लोग रहते हैं. घर, सड़कें और गलियां चट्टान की दरारों में ढली हैं, जिससे गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी मिलती है. इस शहर में चलना जैसे इतिहास में पैदल यात्रा करना हो. यहां की अनोखी बनावट और प्राकृतिक संरक्षण इसे हर यात्री के लिए खास बनाती है.

चट्टान के नीचे बसा शहर और उसकी बनावट

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार स्पेन के कैडिज प्रांत में एक छोटा सा शहर है, जिसका नाम है Setenil de las Bodegas. यह पूरी बस्ती विशाल चट्टान या छोटी पहाड़ी के नीचे बनी है. कई सड़कें ऐसी हैं जहां ऊपर आसमान दिखाई नहीं देता, सिर्फ चट्टान की छत नजर आती है. घरों की छतें और रोड प्राकृतिक चट्टान की बनी हुई हैं. यह प्राकृतिक संरचना घरों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है. यही वजह है कि यह शहर वास्तुकला का अनोखा नमूना बन गया है. शहर में करीब 3000 लोग रहते हैं और यह पैदल घूमने वालों के लिए बेहद आकर्षक है.

आखिर क्या है इसका इतिहास

Setenil de las Bodegas का इतिहास बेहद रोचक है. इस इलाके पर पहले मुस्लिम शासन था, और इसे कब्जा करने के लिए ईसाई शासकों को सात बार प्रयास करना पड़ा. सात बार की नाकामी के बाद ही ये किला उनके हिस्से में आया. शहर का नाम भी इसी पर आधारित है. Setenil लैटिन शब्द “Septem Nihil” से लिया गया है, जिसका अर्थ है सात बार नाकामी. नाम के दूसरे हिस्से “de las Bodegas” का मतलब है वाइनरी. पहले यहां बड़ी वाइन इंडस्ट्री थी और अब भी बादाम और ऑलिव ऑयल स्थानीय उत्पाद के रूप में प्रसिद्ध हैं.

आज भी Setenil de las Bodegas अपने अनोखे इतिहास और वास्तुकला के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. शहर में गलियों और बाजारों का अनुभव ऐसा है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों. स्थानीय लोग आज भी पारंपरिक जीवन जीते हैं, और आसपास की खेती से वाइन, ऑलिव ऑयल और बादाम उपलब्ध होते हैं. यह शहर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी पैदल घूमने और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने का बेहतरीन अनुभव देता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Spain town built under rockSpanish town built under rock

